Τα παρασκήνια της έκτακτης Ολομέλειας: Κόντρα ΔΗΚΟ-ΑΚΕΛ για τη συνταγματικότητα της διαδικασίας και διαμαρτυρία Άμεσης Δημοκρατίας για την Επιτροπή Τεχνητής Νοημοσύνης

Με τις πρώτες αντιπαραθέσεις να αναδύονται για θέματα διαδικασίας αλλά και σύνθεσης των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών, συνήλθε την Τετάρτη εκτάκτως η Ολομέλεια της Βουλής με βασικό θέμα την ανακοίνωση των Προεδριών των Επιτροπών.

Η Ολομέλεια προχώρησε στην ανακοίνωση της σύνθεσης των 20 Επιτροπών της νέας Βουλής. Από την κατανομή των προεδριών προκύπτει ότι ο ΔΗΣΥ αναλαμβάνει τις Επιτροπές Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, Ενέργειας, Νομικών, Υγείας και Θεσμών, το ΑΚΕΛ τις Επιτροπές Εσωτερικών, Γεωργίας, Εργασίας, Προσφύγων και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, το ΔΗΚΟ τις Επιτροπές Οικονομικών, Παιδείας και Ελέγχου, ενώ το ΕΛΑΜ αναλαμβάνει τις Επιτροπές Άμυνας, Μεταφορών και Περιβάλλοντος.

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Ποιοι αναλαμβάνουν τις Προεδρίες των Επιτροπών

Συγκεκριμένα, πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων αναλαμβάνει ο Γιώργος Κάρουλλας με αναπληρωτή πρόεδρο τον Χαράλαμπο Πετρίδη, της Επιτροπής Οικονομικών η Χριστιάνα Ερωτοκρίτου με αναπληρωτή τον Χρύση Παντελίδη, της Επιτροπής Εσωτερικών ο Άριστος Δαμιανού με αναπληρωτή τον Βαλεντίνο Φακοντή και της Επιτροπής Άμυνας ο Ευγένιος Χαμπουλάς με αναπληρωτή τον Χρίστο Χρίστου.

Στην Επιτροπή Παιδείας πρόεδρος αναλαμβάνει ο Χρύσανθος Σαββίδης και αναπληρωτής πρόεδρος ο Πανίκος Λεωνίδου, στην Επιτροπή Μεταφορών ο Σωτήρης Ιωάννου με αναπληρωτή τον Ανδρέα Παπαχαραλάμπους, στην Επιτροπή Ενέργειας ο Νίκος Γεωργίου με αναπληρώτρια την Φωτεινή Τσιρίδου και στην Επιτροπή Γεωργίας ο Γιαννάκης Γαβριήλ με αναπληρωτή τον Εφραίμ Χρίστου.

Πρόεδρος της Επιτροπής Εργασίας αναλαμβάνει ο Γιώργος Κουκουμάς με αναπληρώτρια πρόεδρο την Αργεντούλα Ιωάννου, της Επιτροπής Νομικών η Φωτεινή Τσιρίδου με αναπληρωτή τον Νίκο Γεωργίου και της Επιτροπής Υγείας η Σάβια Ορφανίδου με αναπληρωτή τον Χαράλαμπο Πάζαρο.

Στην Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημοσίων Δαπανών πρόεδρος αναλαμβάνει ο Ζαχαρίας Κουλίας με αναπληρωτή τον Χρύσανθο Σαββίδη, στην Επιτροπή Προσφύγων ο Νίκος Κέττηρος με αναπληρωτή τον Χρίστο Χριστοφίδη, στην Επιτροπή Περιβάλλοντος ο Λίνος Παπαγιάννης με αναπληρωτή τον Λίνο Ιωάννη Χατζηγεωργίου και στην Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ο Χρίστος Χριστοφίδης με αναπληρώτρια πρόεδρο την Αναστασία Χάσικου.

Πρόεδρος της Επιτροπής Θεσμών αναλαμβάνει ο Δημήτρης Δημητρίου με αναπληρωτή τον Μιχάλη Φελλά, ενώ στην Ειδική Επιτροπή για το Πόθεν Έσχες, στην Επιτροπή για την Τήρηση του Κανονισμού της Βουλής και στην Ειδική Επιτροπή Δεοντολογίας πρόεδρος είναι ex officio η Πρόεδρος της Βουλής Αννίτα Δημητρίου. Πρόεδρος της ad hoc Επιτροπής για την Αναθεώρηση και τον Εκσυγχρονισμό του Κανονισμού της Βουλής είναι επίσης η κ. Δημητρίου.

Διαφωνίες για επιτροπή Τεχνητής Νοημοσύνης

Με την έναρξη της συνεδρίας η βουλευτής της Άμεσης Δημοκρατίας Νταϊάνα Κωνσταντινίδη εξέφρασε τη διαμαρτυρία για τη μη έγκριση της πρότασης του κόμματος για δημιουργία ad hoc Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για την τεχνητή νοημοσύνη και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σημειώνοντας ότι τα θέματα αυτά έχουν πλέον σημαντική διείσδυση στην καθημερινότητα των πολιτών.

Η Πρόεδρος της Βουλής, Αννίτα Δημητρίου, ανέφερε ότι το αίτημα για σύσταση ad hoc επιτροπής για την τεχνητή νοημοσύνη δεν εγκρίθηκε στο παρόν στάδιο από την Επιτροπή Επιλογής, αναφέροντας ότι υπήρχε και αίτημα για μείωση του αριθμού των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών, ωστόσο διαβεβαίωσε ότι το θέμα θα επανεξεταστεί σε μεταγενέστερο στάδιο.

ΑΚΕΛ: Δεν θα στηρίξει προεδρίες του ΕΛΑΜ

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΑΚΕΛ, Γιώργος Λουκαΐδης, δήλωσε ότι το κόμμα του αναγνωρίζει τη λαϊκή ετυμηγορία και την ανάγκη εκπροσώπησης όλων των κομμάτων στις κοινοβουλευτικές επιτροπές, όπως προβλέπουν το Σύνταγμα και οι κανονισμοί της Βουλής.

Ωστόσο, ξεκαθάρισε ότι το ΑΚΕΛ δεν μπορεί και δεν πρόκειται να στηρίξει βουλευτές του ΕΛΑΜ για θέσεις προέδρων ή αναπληρωτών προέδρων επιτροπών, σημειώνοντας ότι οι βουλευτές του ΑΚΕΛ καταψηφίζουν όλες τις σχετικές υποψηφιότητες που προέρχονται από το ΕΛΑΜ.

Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΔΗΣΥ Δημήτρης Δημητρίου, χαρακτήρισε σεβαστή τη θέση του ΑΚΕΛ, σημειώνοντας ωστόσο ότι υπάρχει και η προσέγγιση σύμφωνα με την οποία τα κόμματα αυτά πρέπει να αναλαμβάνουν τις θέσεις που τους αναλογούν, ώστε να κρίνονται από τις πράξεις τους και όχι να ενισχύουν το αντισυστημικό τους προφίλ μέσω του αποκλεισμού.

Από την πλευρά του ΔΗΚΟ, ο Πανίκος Λεωνίδου ανέφερε ότι το κόμμα του τηρεί το Σύνταγμα και τους κανονισμούς της Βουλής και επικυρώνει την απόφαση της Επιτροπής Επιλογής, σημειώνοντας παράλληλα ότι η απομόνωση πολιτικών δυνάμεων συχνά οδηγεί στην ενίσχυσή τους αντί στην αποδυνάμωσή τους.

Η βουλευτής του ΑΛΜΑ, Ειρήνη Χαραλαμπίδου, επανέλαβε τις επιφυλάξεις που είχε εκφράσει το κόμμα της για την κατανομή των προεδριών, ωστόσο δήλωσε ότι θα εγκρίνει τη σύσταση των επιτροπών, επιδιώκοντας, όπως είπε, να ξεκινήσει η νέα κοινοβουλευτική περίοδος με πνεύμα συνεργασίας.

Διαφωνία για τη διαδικασία στην Ολομέλεια

Αντιπαράθεση προκλήθηκε για το κατά πόσον η Ολομέλεια όφειλε να προχωρήσει σε ψηφοφορία για την επικύρωση των αποφάσεων της Επιτροπής Επιλογής.

Ο Πρόεδρος του ΔΗΚΟ, Νικόλας Παπαδόπουλος, υποστήριξε ότι το Σύνταγμα δεν προβλέπει έγκριση από την Ολομέλεια και ότι η αρμοδιότητα ανήκει αποκλειστικά στην Επιτροπή Επιλογής. Όπως ανέφερε, η διαδικασία που ακολουθήθηκε είναι παράτυπη και ζήτησε νέα γνωμάτευση, υποστηρίζοντας ότι η Βουλή δεν μπορεί να ενεργεί κατά τρόπο που να παραβιάζει το Σύνταγμα.

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΑΚΕΛ, Γιώργος Λουκαΐδης, υποστήριξε ότι η διαδικασία δεν συνιστά απλή τυπική επικύρωση, αλλά απαιτεί έγκριση της Ολομέλειας, επικαλούμενος σχετική γνωμάτευση. Όπως ανέφερε, παρά το ότι κάποια κόμματα ενδεχομένως δεν θέλουν να επικυρώσουν προεδρίες του ΕΛΑΜ, η Βουλή οφείλει να ακολουθήσει τη διαδικασία που προβλέπεται.

Ο βουλευτής του ΔΗΚΟ Ζαχαρίας Κουλίας εξέφρασε επίσης την άποψη ότι παραδοσιακά η Ολομέλεια απλώς ενημερωνόταν για τις αποφάσεις της Επιτροπής Επιλογής.

Η κ. Δημητρίου παρέπεμψε σε σχετική γνωμάτευση που, όπως ανέφερε, προβλέπει ότι η Ολομέλεια μπορεί να εγκρίνει συνολικά τη σύνθεση των επιτροπών, επισημαίνοντας ότι στόχος είναι να ολοκληρωθεί η διαδικασία ώστε να αρχίσουν το συντομότερο δυνατό οι εργασίες των κοινοβουλευτικών επιτροπών.

Τελικά η Ολομέλεια προχώρησε σε ψηφοφορία με ομόφωνη επικύρωση της σύνθεσης της Επιτροπής. Ωστόσο ο κ. Παπαδόπουλος, ζήτησε νέα γνωμάτευση και υποστήριξε ότι η διαδικασία που ακολουθήθηκε παραβιάζει το Σύνταγμα.

Από την πλευρά της, η βουλευτής της Άμεσης Δημοκρατίας Κύπρου, Νταϊάνα Κωνσταντινίδη, έθεσε ζήτημα αναφορικά με τη διαδικασία της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, σημειώνοντας ότι, με νέα γνωμάτευση, θα πρέπει να αποσαφηνιστεί το χρονικό σημείο κατά το οποίο ανοίγει το ηλεκτρονικό σύστημα ψηφοφορίας μετά την ολοκλήρωση των σχετικών εισηγήσεων.

Ειδική Επιτροπή Δεοντολογίας

Η Ολομέλεια προχώρησε επίσης στην εκλογή των μελών της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Δεοντολογίας.

Πρόεδρος της Επιτροπής είναι ex officio η Πρόεδρος της Βουλής, ενώ μέλη ορίστηκαν οι Νίκος Γεωργίου, Φωτεινή Τσιρίδου από τον ΔΗΣΥ, Ανδρέας Πασιουρτίδης, Αργεντούλα Ιωάννου από ΑΚΕΛ, Σωτήρης Ιωάννου από ΕΛΑΜ και Πανίκος Λεωνίδου από ΔΗΚΟ.

Κατάθεση προτάσεων νόμου από ΑΛΜΑ

Η βουλευτής Ειρήνη Χαραλαμπίδου ανακοίνωσε ότι, με αφορμή τα «συγκλονιστικά ευρήματα» του πορίσματος της Αρχής κατά της Διαφθοράς, κατατέθηκαν σήμερα δύο προτάσεις νόμου εκ μέρους του ΑΛΜΑ – Πολίτες για την Κύπρο. Όπως ανέφερε, οι προτάσεις στοχεύουν στο να δοθεί στην Αρχή κατά της Διαφθοράς η εξουσία διορισμού ποινικών ανακριτών, αντίστοιχη με εκείνη που σήμερα έχει το Υπουργικό Συμβούλιο, ώστε η διερεύνηση υποθέσεων να περνά θεσμικά υπό την ευθύνη της ανεξάρτητης αρχής.

Η ίδια τόνισε ότι τα ευρήματα του πορίσματος, τα οποία, όπως είπε, καταγράφουν σοβαρά ζητήματα διαφθοράς και συγκρούσεων συμφερόντων, καθιστούν προβληματικό το σημερινό πλαίσιο, ιδιαίτερα ως προς τον διορισμό ποινικών ανακριτών από εκτελεστικά όργανα. Υποστήριξε ότι η ευθύνη αυτή πρέπει να μεταφερθεί στην Αρχή κατά της Διαφθοράς, η οποία θα μπορεί να συνεργάζεται με τη Νομική Υπηρεσία, διασφαλίζοντας όμως την ανεξαρτησία της διαδικασίας.

Η κ. Χαραλαμπίδου εξέφρασε ανησυχία ότι η πρόταση ενδέχεται να καθυστερήσει στη Βουλή, σημειώνοντας ότι η Επιτροπή Νομικών επέμεινε να τη διατηρήσει αντί να την παραπέμψει στην Επιτροπή Θεσμών. Παράλληλα, αναφέρθηκε και σε προηγούμενες νομοθετικές της πρωτοβουλίες που εγκρίθηκαν ομόφωνα στις 26 Μαρτίου, οι οποίες, όπως είπε, επιτρέπουν ήδη στον Έφορο Φορολογίας να ξεκινήσει έρευνες για ζητήματα που καταγράφονται στο πόρισμα και αφορούν πιθανά αδικήματα ξεπλύματος εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ.

Αναλυτικά η σύνθεση των κοινοβουλευτικών επιτροπών

Στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων πρόεδρος αναλαμβάνει ο Γιώργος Κάρουλλας και αναπληρωτής πρόεδρος ο Χαράλαμπος Πετρίδης. Μέλη της Επιτροπής είναι οι Δημήτρης Δημητρίου, Γιώργος Λουκαΐδης, Άριστος Δαμιανού, Μαρίνα Νικολάου, Χρίστος Χρίστου, Μάριος Πελεκάνος, Χριστιάνα Ερωτοκρίτου, Χρύσης Παντελίδης, Ειρήνη Χαραλαμπίδου και Νταϊάνα Κωνσταντινίδη.

Στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού πρόεδρος αναλαμβάνει η Χριστιάνα Ερωτοκρίτου και αναπληρωτής πρόεδρος ο Χρύσης Παντελίδης. Συμμετέχουν επίσης οι Σάβια Ορφανίδου, Φωτεινή Τσιρίδου, Χαράλαμπος Πετρίδης, Άριστος Δαμιανού, Γιώργος Κουκουμάς, Αντρέας Πασιουρτίδης, Μάριος Πελεκάνος, Ανδρέας Παπαχαραλάμπους, Οδυσσέας Μιχαηλίδης και Γιάννης Λαούρης.

Στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών πρόεδρος είναι ο Άριστος Δαμιανού και αναπληρωτής πρόεδρος ο Βαλεντίνος Φακοντής. Μέλη είναι οι Εφραίμ Χρίστου, Νικολέττα Κωνσταντίνου, Ανδρέας Κωνσταντίνου, Γιώργος Λυσανδρίδης, Ευγένιος Χαμπουλάς, Ανδρέας Παπαχαραλάμπους, Πανίκος Λεωνίδου, Αντρέας Αποστόλου, Μιχάλης Παρασκευά και Δημήτρης Σούγλης.

Στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Άμυνας πρόεδρος αναλαμβάνει ο Ευγένιος Χαμπουλάς και αναπληρωτής πρόεδρος ο Χρίστος Χρίστου. Στην Επιτροπή συμμετέχουν οι Χαράλαμπος Πετρίδης, Γιώργος Κάρουλλας, Μιχάλης Φελλάς, Βαλεντίνος Φακοντής, Αντρέας Πασιουρτίδης, Πανίκος Ξιούρουππας, Ζαχαρίας Κουλίας, Χρύσης Παντελίδης, Οδυσσέας Μιχαηλίδης και Δημήτρης Μπάρος.

Στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού πρόεδρος είναι ο Χρύσανθος Σαββίδης και αναπληρωτής πρόεδρος ο Πανίκος Λεωνίδου. Μέλη είναι οι Πρόδρομος Αλαμπρίτης, Μιχάλης Κουνούνης, Νικολέττα Κωνσταντίνου, Χρίστος Χριστοφίδης, Αναστασία Χάσικου, Εφραίμ Χρίστου, Σωτήρης Ιωάννου, Πόλυς Ανωγυριάτης, Οδυσσέας Μιχαηλίδης και Δημήτρης Μπάρος. Στην Επιτροπή συμμετέχουν επίσης οι εκπρόσωποι των θρησκευτικών ομάδων Πέτρος Νακούζης (Μαρωνίτες), Βαρτκές Μαχτεσιάν (Αρμένιοι) και Αντωνέλλα Μαντοβάνη (Λατίνοι).

Στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων πρόεδρος αναλαμβάνει ο Σωτήρης Ιωάννου και αναπληρωτής πρόεδρος ο Ανδρέας Παπαχαραλάμπους. Μέλη είναι οι Χαράλαμπος Πάζαρος, Πρόδρομος Αλαμπρίτης, Γιώργος Καραϊσκάκης, Βαλεντίνος Φακοντής, Γιαννάκης Γαβριήλ, Εφραίμ Χρίστου, Αδάμος Ασπρής, Χρύσανθος Σαββίδης, Ειρήνη Χαραλαμπίδου και Δημήτρης Σούγλης.

Στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού πρόεδρος είναι ο Νίκος Γεωργίου και αναπληρωτής πρόεδρος ο Γιώργος Παμπορίδης. Τα υπόλοιπα μέλη είναι οι Φωτεινή Τσιρίδου, Αντρέας Πασιουρτίδης, Γιαννάκης Γαβριήλ, Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου, Λίνος Παπαγιάννης, Ευγένιος Χαμπουλάς, Χρύσης Παντελίδης, Αδάμος Ασπρής, Ειρήνη Χαραλαμπίδου και Γιάννης Λαούρης.

Στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων πρόεδρος αναλαμβάνει ο Γιαννάκης Γαβριήλ και αναπληρωτής πρόεδρος ο Εφραίμ Χρίστου. Συμμετέχουν οι Βαλεντίνος Φακοντής, Γιώργος Καραϊσκάκης, Πρόδρομος Αλαμπρίτης, Χαράλαμπος Πάζαρος, Λίνος Παπαγιάννης, Σωτήρης Ιωάννου, Νικόλας Παπαδόπουλος, Μιχάλης Παρασκευάς και Δημήτρης Μπάρος.

Στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων πρόεδρος είναι ο Γιώργος Κουκουμάς και αναπληρώτρια πρόεδρος η Αργεντούλα Ιωάννου. Μέλη είναι οι Πανίκος Ξιούρουππας, Ανδρέας Κωνσταντίνου, Σάβια Ορφανίδου, Δημήτρης Δημητρίου, Μάριος Πελεκάνος, Λίνος Ιωάννης Χατζηγεωργίου, Ανδρέας Αποστόλου, Αδάμος Ασπρής, Μιχάλης Παρασκευάς και Δημήτρης Σούγλης.

Στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως πρόεδρος αναλαμβάνει η Φωτεινή Τσιρίδου και αναπληρωτής πρόεδρος ο Νίκος Γεωργίου. Μέλη της Επιτροπής είναι οι Μιχάλης Φελλάς, Αντρέας Πασιουρτίδης, Γιώργος Κουκουμάς, Αργεντούλα Ιωάννου, Σωτήρης Ιωάννου, Λίνος Ιωάννης Χατζηγεωργίου, Χριστιάνα Ερωτοκρίτου, Πανίκος Λεωνίδου, Μιχάλης Παρασκευάς και Νταϊάνα Κωνσταντινίδη.

Στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας πρόεδρος είναι η Σάβια Ορφανίδου και αναπληρωτής πρόεδρος ο Χαράλαμπος Πάζαρος. Μέλη είναι οι Γιώργος Παμπορίδης, Μαρίνα Νικολάου, Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου, Πανίκος Ξιούρουππας, Πόλυς Ανωγυριάτης, Ανδρέας Παπαχαραλάμπους, Αντρέας Αποστόλου, Πανίκος Λεωνίδου, Λίτσα Δρουσιώτη και Γιάννης Λαούρης.

Στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημοσίων Δαπανών πρόεδρος είναι ο Ζαχαρίας Κουλίας και αναπληρωτής πρόεδρος ο Χρύσανθος Σαββίδης. Συμμετέχουν οι Γιώργος Παμπορίδης, Νίκος Γεωργίου, Γιώργος Καραϊσκάκης, Χρίστος Χριστοφίδης, Μαρίνα Νικολάου, Νίκος Κέττηρος, Πόλυς Ανωγυριάτης, Ευγένιος Χαμπουλάς, Οδυσσέας Μιχαηλίδης και Δημήτρης Μπάρος.

Στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Προσφύγων, Εγκλωβισμένων, Αγνοουμένων και Παθόντων πρόεδρος αναλαμβάνει ο Νίκος Κέττηρος και αναπληρωτής πρόεδρος ο Χρίστος Χριστοφίδης. Μέλη είναι οι Αναστασία Χάσικου, Γιώργος Λυσανδρίδης, Γιώργος Κάρουλλας, Δήμος Γεωργιάδης, Λίνος Ιωάννης Χατζηγεωργίου, Ζαχαρίας Κουλίας, Αδάμος Ασπρής, Λίτσα Δρουσιώτη και Δημήτρης Σούγλης.

Στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος πρόεδρος είναι ο Λίνος Παπαγιάννης και αναπληρωτής πρόεδρος ο Λίνος Ιωάννης Χατζηγεωργίου. Μέλη είναι οι Μιχάλης Κουνούνης, Δήμος Γεωργιάδης, Ανδρέας Κωνσταντίνου, Νίκος Κέττηρος, Μαρίνα Νικολάου, Αργεντούλα Ιωάννου, Νικόλας Παπαδόπουλος, Χρύσανθος Σαββίδης, Λίτσα Δρουσιώτη και Γιάννης Λαούρης.

Στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών πρόεδρος αναλαμβάνει ο Χρίστος Χριστοφίδης και αναπληρώτρια πρόεδρος η Αναστασία Χάσικου. Συμμετέχουν οι Αργεντούλα Ιωάννου, Δήμος Γεωργιάδης, Μιχάλης Κουνούνης, Γιώργος Λυσανδρίδης, Πόλυς Ανωγυριάτης, Χριστιάνα Ερωτοκρίτου, Αντρέας Αποστόλου, Λίτσα Δρουσιώτη και Νταϊάνα Κωνσταντινίδη.

Στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως πρόεδρος είναι ο Δημήτρης Δημητρίου και αναπληρωτής πρόεδρος ο Μιχάλης Φελλάς. Μέλη της Επιτροπής είναι οι Νικολέττα Κωνσταντίνου, Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου, Πανίκος Ξιούρουππας, Αναστασία Χάσικου, Μάριος Πελεκάνος, Νικόλας Παπαδόπουλος, Ζαχαρίας Κουλίας, Ειρήνη Χαραλαμπίδου και Νταϊάνα Κωνσταντινίδη.

Στην Ειδική Κοινοβουλευτική Επιτροπή για το Πόθεν Έσχες πρόεδρος ex officio είναι η Πρόεδρος της Βουλής Αννίτα Δημητρίου. Τακτικά μέλη είναι οι Δημήτρης Δημητρίου, Γιώργος Λουκαΐδης και Λίνος Παπαγιάννης, ενώ αναπληρωματικό μέλος είναι ο Πανίκος Λεωνίδου.

Στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή για την Τήρηση του Κανονισμού της Βουλής πρόεδρος ex officio είναι η Αννίτα Δημητρίου, με μέλη τους Δημήτρη Δημητρίου, Γιώργο Λουκαΐδη και Λίνο Παπαγιάννη.

Στην ad hoc Κοινοβουλευτική Επιτροπή για την Αναθεώρηση και τον Εκσυγχρονισμό του Κανονισμού της Βουλής πρόεδρος είναι η Αννίτα Δημητρίου και μέλη οι Δημήτρης Δημητρίου, Γιώργος Λουκαΐδης, Λίνος Παπαγιάννης, Πανίκος Λεωνίδου, Ειρήνη Χαραλαμπίδου και Νταϊάνα Κωνσταντινίδη.

Τέλος, στην Ειδική Κοινοβουλευτική Επιτροπή Δεοντολογίας των Μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων πρόεδρος ex officio είναι η Αννίτα Δημητρίου, ενώ μέλη είναι οι Φωτεινή Τσιρίδου, Νίκος Γεωργίου, Ανδρέας Πασιουρτίδης, Αργεντούλα Ιωάννου, Σωτήρης Ιωάννου και Πανίκος Λεωνίδου.

Πηγή: ΚΥΠΕ