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Ζητά παραίτηση Σαββίδη και Αγγελίδη το Volt για το «Κράτος Μαφία»

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Αμφισβητεί τη θεσμική ανεξαρτησία της Νομικής Υπηρεσίας και ζητά ανεξάρτητο χειρισμό των ποινικών διώξεων

Οι ανακρίσεις και ο χειρισμός των ποινικών διώξεων που θα προκύψουν, από το πόρισμα της Αρχής κατά της Διαφθοράς για το «Κράτος Μαφία», πρέπει να ανατεθούν σε ανεξάρτητους νομικούς που να μην έχουν σχέση υπαγωγής με το Γενικό Εισαγγελέα, ζητά το Volt.

Σε ανακοίνωσή του, λέει ότι ο Γενικός Εισαγγελέας «δεν πληροί τα εχέγγυα της αμεροληψίας για να δικάσει τον στενό του φίλο, Νίκο Αναστασιάδη, τον οποίο έχει υπηρετήσει (όπως κι ο βοηθός του) ως Υπουργός». Παράλληλα, το Volt διερωτάται «πώς είναι δυνατό να κωλύεται ο προϊστάμενος αλλά ο υφιστάμενος του να μην έχει πρόβλημα να ασχοληθεί με την υπόθεση;».

Λέει ακόμη ότι «αν οι κ.κ. Σαββίδης και Αγγελίδης είχαν τη στοιχειώδη ευθιξία, θα είχαν υποβάλει την παραίτηση τους, όχι μόνο επειδή όφειλαν οι ίδιοι να είχαν εντοπίσει, διερευνήσει και διώξει τα σοβαρότατα αδικήματα που αναφέρονται στο πόρισμα, αλλά κι επειδή καταλογίζονται σοβαρές ποινικές ευθύνες σε πρόσωπο το οποίο ήταν άμεσα υφιστάμενο τους και λογοδοτούσε στους ίδιους».

Πηγή: ΚΥΠΕ

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ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣVOLT CYPRUSκράτος μαφίαΣΑΒΒΑΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ

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