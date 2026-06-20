Εσωκομματική πίεση στην ΕΔΕΚ: Δυσαρεστημένη με το κόμμα η Νεολαία – Θέτουν 7 κρίσιμα ζητήματα στην Κεντρική Επιτροπή

Σε τοποθέτηση με αιχμή τη λειτουργία και την πορεία της ΕΔΕΚ, η Νεολαία του κόμματος καταθέτει σειρά αιτημάτων για άμεσες διαδικασίες ανανέωσης του κόμματος, θεσμικές αλλαγές και ενίσχυση της εσωκομματικής δημοκρατίας, ενόψει της επόμενης συνεδρίας της Κεντρικής Επιτροπής.

Σε ανάρτηση του Κεντρικού Συμβουλίου της Νεολαίας της ΕΔΕΚ αναφέρεται ότι «δεν μείναμε ικανοποιημένοι από τις εξελίξεις της πρώτης Κεντρικής Επιτροπής μετά τις βουλευτικές εκλογές», στην οποία, όπως σημειώνουν, είχαν καταθέσει πλαίσιο δράσης με επτά βασικούς άξονες.

Το πλαίσιο αυτό αφορούσε, μεταξύ άλλων, εκλογικό και καταστατικό συνέδριο, την ιδεολογική κατεύθυνση του κόμματος, την οργανωτική δομή, το μητρώο μελών, τη δημόσια εικόνα, καθώς και την ανάγκη για ανεξάρτητο οικονομικό έλεγχο.

Η Νεολαία ΕΔΕΚ υπογραμμίζει ότι απαιτείται «άμεση έναρξη διαδικασιών ανανέωσης του κόμματος και ανάληψη πολιτικών ευθυνών», σημειώνοντας πως αυτό, όπως αναφέρει, «έπρεπε να είχε γίνει από την πρώτη στιγμή».

Όπως αναφέρεται, ενόψει της επερχόμενης Κεντρικής Επιτροπής, η Νεολαία της ΕΔΕΚ προτίθεται να θέσει προς ψήφιση επτά σημεία που θεωρεί κρίσιμα για την πορεία του κόμματος:

Διασφάλιση πορείας προς δημοκρατικό καταστατικό και εκλογικό συνέδριο με ανοιχτές εγγραφές νέων μελών, τα οποία θα έχουν δικαίωμα ψήφου, με προϋπόθεση τη συνυπογραφή τριών υφιστάμενων μελών. Διενέργεια πλήρους και ανεξάρτητου οικονομικού ελέγχου της τελευταίας δεκαετίας από αρμόδιο φορέα, με ολοκλήρωση εντός έξι μηνών και κοινοποίηση στα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής. Επικαιροποίηση και αναδιοργάνωση του μητρώου μελών από ομάδα κοινής αποδοχής, με στόχο τη δημιουργία «καθαρού και αποδεκτού μητρώου». Κατάρτιση πλάνου βιωσιμότητας και οικονομικής διαχείρισης για την επόμενη πενταετία από ομάδα ειδικών. Άρση διαγραφών που, όπως αναφέρει, προέκυψαν λόγω εσωκομματικής εσωστρέφειας, υπό επιτροπή κοινής αποδοχής. Θεσμική διασφάλιση της συμμετοχής της Νεολαίας ΕΔΕΚ στα όργανα και στις διαδικασίες ανασυγκρότησης του κόμματος, με επαναφορά καταστατικής πρόνοιας για ένταξη των μελών της στο κόμμα. Διεξαγωγή ιδεολογικού-πολιτικού συνεδρίου εντός έξι μηνών για επανατοποθέτηση του κόμματος στις αρχές της «πατριωτικής, δημοκρατικής και σοσιαλιστικής ιδεολογίας».

Η Νεολαία της ΕΔΕΚ σημειώνει ότι «η προσπάθεια για αναγέννηση και ανανέωση δεν σταματά», ενώ καλεί τη βάση του κόμματος να παραμείνει ενεργή και κοντά στις διαδικασίες.

Παράλληλα, αναφέρει ότι η Κεντρική Επιτροπή είναι ανοικτή για το κοινό και καλεί τα μέλη και υποστηρικτές να παρακολουθήσουν τη συνεδρία, υπογραμμίζοντας ότι «η βάση της ΕΔΕΚ πρέπει να έχει τον πρώτο και τελευταίο λόγο για το παρόν και το μέλλον του κόμματος».