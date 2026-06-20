Υπό πλήρη έλεγχο πυρκαγιά στον Δήμο Πέγειας

Υπό πλήρη έλεγχο τέθηκε πυρκαγιά στον Δήμο Πέγειας της επαρχίας Πάφου.

Το Τμήμα Δασών του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ανακοινώνει ότι σήμερα Σάββατο, 20 Ιουνίου, 2026 και ώρα 16:35, εκδηλώθηκε πυρκαγιά στα όρια του Δήμου Πέγειας, της επαρχίας Πάφου.

Η επέμβαση των δασοπυροσβεστικών δυνάμεων ήταν άμεση, με αποτέλεσμα η πυρκαγιά να τεθεί υπό πλήρη έλεγχο στις 16:50, αφού έκαψε μικρή έκταση από χαμηλή άγρια βλάστηση.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν, 3 άτομα του Τμήματος Δασών με 1 πυροσβεστικό όχημα, καθώς επίσης 2 άτομα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας με 1 πυροσβεστικό όχημα.

Τα αίτια πρόκλησης της πυρκαγιάς διερευνώνται.