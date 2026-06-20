Από τα μέλια στο φαρμάκι Τραμπ και Μελόνι: Στο επίκεντρο η… δημοτικότητα της Ιταλίδας πρωθυπουργού

Νέα ένταση καταγράφεται στις σχέσεις του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με την Ιταλίδα πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι, μετά από αιχμηρή ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social. Η αντιπαράθεση έρχεται σε συνέχεια προηγούμενων δημόσιων αναφορών και δηλώσεων που είχαν προκαλέσει ήδη πολιτική ένταση μεταξύ Ουάσιγκτον και Ρώμης, με επίκεντρο τη συνεργασία στο ΝΑΤΟ και τη χρήση στρατιωτικών υποδομών.

Τραμπ: «Η Μελόνι θέλει να ξαναγίνουμε φίλοι για να ανέβει στα γκάλοπ»

Στη νέα του ανάρτηση στην πλατφόρμα Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε, μεταξύ άλλων, ότι μετά την «στρατιωτική νίκη έναντι του Ιράν», η Τζόρτζια Μελόνι επιδιώκει επαναπροσέγγιση «για να ξανανέβει στα γκάλοπ», προσθέτοντας χαρακτηριστικά: «Όχι, ευχαριστώ».

Ο Αμερικανός πρόεδρος επιμένει ότι η Ιταλίδα πρωθυπουργός του ζήτησε επανειλημμένα να βγάλουν κοινή φωτογραφία κατά τη διάρκεια της Συνόδου της G7 στο Εβιάν, συνδέοντας τις αναφορές του με την πολιτική της απήχηση στην Ιταλία.

Παράλληλα, ο Τραμπ επανέλαβε τον ισχυρισμό ότι η Ιταλία δεν επέτρεψε τη χρήση στρατιωτικών διαδρόμων και υποδομών, κάνοντας λόγο για οργανωτικές δυσκολίες που προέκυψαν για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Υποστήριξε επίσης ότι οι ΗΠΑ συνεισφέρουν σημαντικά στην άμυνα της Ιταλίας και άλλων συμμάχων του ΝΑΤΟ, ενώ επανέλαβε ότι η Ουάσιγκτον «κέρδισε στρατιωτικά το Ιράν».

Μελόνι: «Η φιλία μου μαζί σας δεν βοήθησε την δημοτικότητά μου»

Η Τζόρτζια Μελόνι απάντησε μέσω διαδικτύου, απορρίπτοντας τους ισχυρισμούς και κάνοντας λόγο για ανυπόστατες αναφορές.

Όπως ανέφερε, η σχέση της με τον Αμερικανό πρόεδρο «δεν βοήθησε την δημοτικότητά της και δεν εξαρτάται από αυτήν», σημειώνοντας ότι βασίζεται στην ικανότητά της να υπερασπίζεται τα εθνικά συμφέροντα της Ιταλίας.

«Πρόεδρε Τραμπ, οι συνεχείς αυτές επιθέσεις δεν έχουν νόημα», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι η χρήση των αμερικανικών βάσεων στην Ιταλία ρυθμίζεται από διεθνείς συμφωνίες που η Ρώμη τηρεί.

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός τόνισε επίσης ότι η Ιταλία παραμένει «κυρίαρχη χώρα» και ότι οι η δημοτικότητά της «δεν αφορά» τον Αμερικανό πρόεδρο, τον οποίο κάλεσε να επικεντρωθεί στις δικές του προτεραιότητες.

Τι προηγήθηκε

Η νέα αντιπαράθεση έρχεται σε συνέχεια πρόσφατων δημόσιων τοποθετήσεων του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος είχε ήδη κατηγορήσει τη Τζόρτζια Μελόνι για τη στάση της απέναντι στις ΗΠΑ σε ζητήματα που σχετίζονται με το Ιράν και τη λειτουργία της συμμαχίας του ΝΑΤΟ. Οι αναφορές αυτές είχαν προκαλέσει αντιδράσεις στην Ιταλία, με την ιταλική κυβέρνηση να απορρίπτει τους ισχυρισμούς και να υπερασπίζεται τη στάση της.