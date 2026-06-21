Πολυβόλο το ΑΚΕΛ: Ζητά ξήλωμα του «συστήματος Αναστασιάδη» – «Ο ΔΗΣΥ ζητά να σιωπήσουν για να κάνει τη δουλειά του το κύκλωμα»

Καθολική απαίτηση για λειτουργία της χώρας υπό συνθήκες κράτους δικαίου και όχι «κράτους-μαφίας» διατυπώνεται σε νέα ανακοίνωση του ΑΚΕΛ, με αφορμή το πόρισμα της Αρχής Κατά της Διαφθοράς για το βιβλίο «Κράτος Μαφία». Παράλληλα, γίνεται υπενθύμιση για την αυριανή κινητοποίηση στη Λευκωσία έξω από τη Νομική Υπηρεσία.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση το ΑΚΕΛ, το πόρισμα της Αρχής Κατά της Διαφθορας αποκαλύπτει, μέρος «της σήψης και της διαφθοράς του συστήματος Αναστασιάδη» και «του φαγοποτιού που στήθηκε στις πλάτες του κυπριακού λαού».

«Η ατιμωρησία και η συγκάλυψη δεν μπορεί να συνεχιστεί», σημειώνεται, ενώ γίνεται λόγος για ανάγκη απομάκρυνσης του Γενικού και του Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα, ώστε να ανοίξει ο δρόμος για «ανεξάρτητη και αδιάβλητη ποινική έρευνα» και για απόδοση ευθυνών ενώπιον της Δικαιοσύνης.

Η ανακοίνωση αναφέρει επίσης ότι «το σύστημα Αναστασιάδη πρέπει να ξηλωθεί», ενώ καταλογίζει ευθύνες στον τέως Πρόεδρο της Δημοκρατίας και στον ΔΗΣΥ, κάνοντας λόγο για προσπάθειες συγκάλυψης και αποσιώπησης.

«Αυτή η μάχη ενάντια στο σύστημα Αναστασιάδη αφορά κάθε πολίτη. Δεν μπορεί να συνεχιστεί η κοροϊδία και η προσβολή της νοημοσύνης μας με τον Ν. Αναστασιάδη να ζητά και τα ρέστα αλλά και τον ΔΗΣΥ να ζητά να σιωπήσουν οι πάντες για να κάνει τη δουλειά του το κύκλωμα συγκάλυψης. Καθολική απαίτηση του κυπριακού λαού είναι να κυβερνάται η χώρα μας από κράτος δικαίου και όχι από ένα “κράτος-μαφία”», σημειώνεται χαρακτηριστικά.

Όπως επισημαίνεται, «καθολική απαίτηση του κυπριακού λαού είναι να κυβερνάται η χώρα από κράτος δικαίου και όχι από ένα κράτος-μαφία».

Παράλληλα, το κάλεσμα για κινητοποίηση απευθύνεται, όπως αναφέρεται, «σε κάθε πολίτη που απαιτεί κάθαρση, λογοδοσία και τιμωρία των ενόχων». Η συγκέντρωση έχει προγραμματιστεί για τη Δευτέρα 22 Ιουνίου, στις 6:30 το απόγευμα, έξω από τη Νομική Υπηρεσία στη Λευκωσία.