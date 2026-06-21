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Ανταποδίδει τα πυρά ο ΔΗΣΥ με αναφορές σε «πολιτικές αδυναμίες»: «Το ΑΚΕΛ ξεκίνησε προεκλογική για το ’28»

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Ο Δημοκρατικός Συναγερμός κατηγορεί το ΑΚΕΛ ότι επιχειρεί να διαμορφώσει πολιτικό αφήγημα μέσα από την πόλωση, τις υπερβολές και την καλλιέργεια κλίματος διαρκούς αντιπαράθεσης.

Σκληρή απάντηση δίνει ο Δημοκρατικός Συναγερμός  στην ανακοίνωση του ΑΚΕΛ, με αφορμή το πόρισμα της Αρχής Κατά της Διαφθοράς, στην οποία έκανε αναφορές για συγκάλιψη. Το κόμμα της Δεξιάς κατηγορεί το ΑΚΕΛ για πολιτική πόλωση, υπερβολές και επιλεκτική στάση απέναντι στους θεσμούς.

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Σε ανακοίνωσή του, ο ΔΗΣΥ αναφέρει ότι το ΑΚΕΛ «φαίνεται να έχει ήδη ξεκινήσει την προεκλογική του εκστρατεία για το 2028», επιχειρώντας, όπως υποστηρίζει, να διαμορφώσει πολιτικό αφήγημα μέσα από την πόλωση, τις υπερβολές και την καλλιέργεια κλίματος διαρκούς αντιπαράθεσης.

Παράλληλα, σημειώνει ότι «οι πολίτες δεν ζητούν ούτε τοξικότητα, ούτε μηδενισμό, ούτε λαϊκισμό», αλλά σοβαρότητα, υπευθυνότητα και λύσεις στα καθημερινά τους προβλήματα.

Ο ΔΗΣΥ προχωρεί σε αιχμηρές αναφορές, υποστηρίζοντας ότι «η μεγαλύτερη πολιτική αδυναμία του ΑΚΕΛ δεν είναι ότι ζητά λογοδοσία, αλλά ότι τη ζητά μόνο όταν αφορά τους άλλους», ενώ προσθέτει ότι «η μεγαλύτερη πολιτική αδυναμία του ΑΚΕΛ δεν είναι ότι αμφισβητεί τους θεσμούς, αλλά ότι τους αμφισβητεί μόνο όταν δεν εξυπηρετούν το κομματικό του αφήγημα».

Την ίδια ώρα, ο Δημοκρατικός Συναγερμός τονίζει ότι παραμένει σταθερά προσηλωμένος στη διαφάνεια, στη λογοδοσία και στον σεβασμό των θεσμών, σημειώνοντας πως «όλα να διερευνώνται και όλα να κρίνονται με βάση τα πραγματικά δεδομένα και τις νόμιμες διαδικασίες, χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς δύο μέτρα και δύο σταθμά».

 

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