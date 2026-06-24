Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Πολιτική

Υπουργικό: Νέοι διορισμοί στην Επίτροπο Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Οι διορισμοί έχουν διάρκεια έξι ετών και τίθενται σε ισχύ σύμφωνα με τις πρόνοιες της σχετικής νομοθεσίας που διέπει τη λειτουργία της ανεξάρτητης ρυθμιστικής αρχής.

Σε διορισμούς για την ηγεσία του Γραφείου της Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων προχώρησε το Υπουργικό Συμβούλιο κατά τη σημερινή του συνεδρίαση.

Συγκεκριμένα, αποφάσισε τον διορισμό του Μάριος Πιέρης στη θέση του Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων, καθώς και του Γεώργιος Γεωργίου στη θέση του Βοηθού Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων.

Οι διορισμοί έχουν διάρκεια έξι ετών και τίθενται σε ισχύ σύμφωνα με τις πρόνοιες της σχετικής νομοθεσίας που διέπει τη λειτουργία της ανεξάρτητης ρυθμιστικής αρχής.

Το Γραφείο της Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην εποπτεία και ρύθμιση των αγορών ηλεκτρονικών επικοινωνιών και ταχυδρομικών υπηρεσιών, με αρμοδιότητες που αφορούν μεταξύ άλλων την προώθηση του ανταγωνισμού, την προστασία των καταναλωτών και τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας των σχετικών αγορών.

Tags

ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα