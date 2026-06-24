Υπουργικό: Νέοι διορισμοί στην Επίτροπο Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων

Σε διορισμούς για την ηγεσία του Γραφείου της Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων προχώρησε το Υπουργικό Συμβούλιο κατά τη σημερινή του συνεδρίαση.

Συγκεκριμένα, αποφάσισε τον διορισμό του Μάριος Πιέρης στη θέση του Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων, καθώς και του Γεώργιος Γεωργίου στη θέση του Βοηθού Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων.

Οι διορισμοί έχουν διάρκεια έξι ετών και τίθενται σε ισχύ σύμφωνα με τις πρόνοιες της σχετικής νομοθεσίας που διέπει τη λειτουργία της ανεξάρτητης ρυθμιστικής αρχής.

Το Γραφείο της Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην εποπτεία και ρύθμιση των αγορών ηλεκτρονικών επικοινωνιών και ταχυδρομικών υπηρεσιών, με αρμοδιότητες που αφορούν μεταξύ άλλων την προώθηση του ανταγωνισμού, την προστασία των καταναλωτών και τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας των σχετικών αγορών.