Δεν έχει τέλος η κόντρα ΔΗΣΥ - ΑΚΕΛ: «Η κυπριακή κοινωνία γνωρίζει πολύ καλά την ιστορία του ΑΚΕΛ», λέει ο Δίπλαρος

Δεν λέει να κοπάσει ο πόλεμος ανακοινώσεων μεταξύ ΔΗΣΥ και ΑΚΕΛ για το πόρισμα της Αρχής κατά της Διαφθοράς στην υπόθεση «Κράτος Μαφία», με τις δύο πλευρές να συνεχίζουν την ανταλλαγή σκληρών χαρακτηρισμών, ενώ παραμένει ανοιχτό το ζήτημα του διορισμού ανεξάρτητων ποινικών ανακριτών για τη διερεύνηση των πιθανών ποινικών αδικημάτων που καταγράφονται στο πόρισμα.

Σε νέα δήλωσή του, αυτή τη φορά διά του Αναπληρωτή Προέδρου του κόμματος, Ευθύμιου Δίπλαρου, ο Δημοκρατικός Συναγερμός εξαπολύει νέα επίθεση κατά του ΑΚΕΛ, υποστηρίζοντας ότι η ανακοίνωσή του «ξεπερνά κάθε όριο πολιτικής υποκρισίας και θράσους».

Ο ΔΗΣΥ κατηγορεί το ΑΚΕΛ ότι «δεν ενδιαφέρεται για την αλήθεια», αλλά επιδιώκει να εργαλειοποιήσει την υπόθεση για μικροκομματικούς σκοπούς, ενώ το κατηγορεί ότι υποκαθιστά τη Δικαιοσύνη, εκδίδοντας «πολιτικές καταδίκες» και επιχειρώντας να δημιουργήσει εντυπώσεις.

Αυτούσια η δήλωση του Ευθύμιου Δίπλαρου

Η ανακοίνωση του ΑΚΕΛ ξεπερνά κάθε όριο πολιτικής υποκρισίας και θράσους. Το κόμμα που επί δεκαετίες επένδυσε στον διχασμό και τη λάσπη, εμφανίζεται σήμερα ως δήθεν θεματοφύλακας της ηθικής και της διαφάνειας.

Το ΑΚΕΛ δεν ενδιαφέρεται για την αλήθεια. Ενδιαφέρεται μόνο να εργαλειοποιήσει κάθε υπόθεση για να εξυπηρετήσει τις μικροκομματικές του σκοπιμότητες. Υποκαθιστά τη Δικαιοσύνη, εκδίδει πολιτικές καταδίκες και επιχειρεί να δημιουργήσει εντυπώσεις, αδιαφορώντας για τους θεσμούς που υποτίθεται ότι επικαλείται.

Ο Δημοκρατικός Συναγερμός δεν πρόκειται να παρακολουθήσει αμέτοχος αυτή την επιχείρηση πολιτικής αθλιότητας. Σε ένα κράτος δικαίου δεν αποφασίζει ούτε το ΑΚΕΛ ούτε οι κομματικοί του μηχανισμοί. Αποφασίζει η Δικαιοσύνη.

Είναι τουλάχιστον προκλητικό το ΑΚΕΛ να επιχειρεί να δίνει μαθήματα πολιτικής ηθικής. Η κυπριακή κοινωνία γνωρίζει πολύ καλά την ιστορία του, τις πολιτικές του επιλογές και τις ευθύνες που το συνοδεύουν. Όσο κι αν προσπαθεί να φορέσει τον μανδύα του αδέκαστου κριτή, δεν μπορεί να διαγράψει το δικό του πολιτικό, αμαρτωλό παρελθόν.

Αντί να επενδύει στην τοξικότητα, στη συκοφαντία και στον λαϊκισμό, ας επιδείξει στοιχειώδη σεβασμό στους θεσμούς και στις διαδικασίες. Η δημοκρατία δεν λειτουργεί με κομματικά κατηγορητήρια ούτε με πολιτικές δίκες που στήνονται από ανακοινώσεις.

Ο Δημοκρατικός Συναγερμός δεν εκφοβίζεται, δεν απολογείται στις κραυγές του ΑΚΕΛ και δεν πρόκειται να ακολουθήσει τον κατήφορο της πολιτικής λάσπης. Όσοι επιχειρούν να χτίσουν πολιτικά οφέλη πάνω στη διαστρέβλωση και στην τοξικότητα θα βρουν απέναντί τους όχι μόνο τον Δημοκρατικό Συναγερμό, αλλά και κάθε πολίτη που πιστεύει στους θεσμούς, στη νομιμότητα και στην αλήθεια.