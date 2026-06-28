Αννίτα Δημητρίου στον «Π»: Με δικό του υποψήφιο ο ΔΗΣΥ το 2028

Με τη νέα Βουλή να διαμορφώνει διαφορετικούς πολιτικούς συσχετισμούς και τη δημόσια συζήτηση να μετατοπίζεται ήδη προς τις προεδρικές εκλογές του 2028, η πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού, Αννίτα Δημητρίου, ανοίγει τα χαρτιά της στον «Π» σε μια πρώτη συνέντευξη μετά την επανεκλογή της στην προεδρία της Βουλής, στέλνοντας σαφή πολιτικά μηνύματα. Ξεκαθαρίζει ότι ο ΔΗΣΥ θα διεκδικήσει την Προεδρία της Δημοκρατίας με δικό του υποψήφιο και απορρίπτει κάθε σενάριο συνεργασίας με τον Νίκο Χριστοδουλίδη. Η κ. Δημητρίου τοποθετεί το κόμμα της στον ρόλο της υπεύθυνης αντιπολίτευσης και απαντά στις συζητήσεις για τις πολιτικές ισορροπίες που διαμορφώνονται στη νέα Βουλή. Παράλληλα, στέλνει μηνύματα για το Κυπριακό, τη μάχη κατά του λαϊκισμού, τις κοινωνικές προτεραιότητες αλλά και την ανάγκη πλήρους διερεύνησης της υπόθεσης που έχει χαρακτηριστεί ως «Κράτος Μαφία», υπογραμμίζοντας ότι για τον ΔΗΣΥ δεν υπάρχουν εξαιρέσεις ούτε πρόσωπα υπεράνω ελέγχου. Δεν είναι λίγοι όσοι θεωρούν ότι οι εξελίξεις με την ανάδειξη της νέας Βουλής αποτελούν πρόκριμα για τις προεδρικές εκλογές του 2028. Συμφωνείτε ότι οι νέοι συσχετισμοί αλλάζουν ήδη τον πολιτικό χάρτη της χώρας; Αναμφίβολα το πολιτικό σκηνικό έχει αλλάξει. Δύο νέα κόμματα μπήκαν στη Βουλή, ενώ άλλες πολιτικές δυνάμεις έμειναν εκτός. Αυτό από μόνο του δημιουργεί νέα δεδομένα. Δεν συμμερίζομαι όμως την άποψη ότι οι βουλευτικές εκλογές αποτελούν πρόκριμα για τις προεδρικές του 2028. Στην πολιτική...