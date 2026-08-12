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Η «περιβόητη επιστολή» έφθασε στην Αστυνομία: Στο μικροσκόπιο η εκστρατεία οικονομικής στήριξης του Μακάριου Δρουσιώτη

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Η Αστυνομία καλείται να εξετάσει κατά πόσον προκύπτουν οποιαδήποτε αδικήματα σε σχέση με την οικονομική εκστρατεία του Μακάριου Δρουσιώτη

Στα χέρια της Αστυνομίας βρίσκεται πλέον επιστολή αναφορικά με τη διαδικτυακή εκστρατεία οικονομικής στήριξης του δημοσιογράφου και συγγραφέα Μακάριου Δρουσιώτη, με τις Αρχές να καλούνται να εξετάσουν κατά πόσο από τη συγκεκριμένη δραστηριότητα προκύπτουν οποιαδήποτε αδικήματα.

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Η νέα εξέλιξη έρχεται λίγες ώρες μετά την ενημέρωση που είχε ο «Π» από την Αστυνομία ότι δεν είχε ακόμη παραληφθεί οποιοδήποτε σχετικό έγγραφο και ότι, όταν αυτό έφθανε, θα μελετάτο προκειμένου να αποφασιστούν οι επόμενες ενέργειες.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΚΥΠΕ, η επιστολή παραλήφθηκε από την Αστυνομία το μεσημέρι της Τετάρτης.

Κληθείσα από το Πρακτορείο να σχολιάσει τις σχετικές πληροφορίες, η Λειτουργός του Κλάδου Επικοινωνίας της Αστυνομίας, Μαρίνα Χριστοδουλίδου, επιβεβαίωσε ότι έχει παραληφθεί από την Αστυνομία επιστολή από τον Πρόεδρο της Αρχής Αδειών για διενέργεια παγκύπριων εράνων, με την οποία ζητείται να διερευνηθεί κατά πόσο προκύπτουν οποιαδήποτε αδικήματα σε σχέση με την οικονομική εκστρατεία του κ. Δρουσιώτη.

Η κ. Χριστοδουλίδου ανέφερε παράλληλα ότι η επιστολή θα μελετηθεί από την Αστυνομία και, αναλόγως των όσων προκύψουν από την αξιολόγησή της, θα αποφασιστούν οι περαιτέρω ενέργειες.

Το σημερινό... μπέρδεμα

Νωρίτερα την Τετάρτη, η εικόνα ήταν διαφορετική. Σε επικοινωνία του «Π» με την Αστυνομία για το στάδιο στο οποίο βρισκόταν η υπόθεση, η απάντηση ήταν ότι δεν είχε παραληφθεί σχετική επιστολή, ενώ από πλευράς Υπουργείου Εσωτερικών, είχε αναφερθεί στον «Π» ότι το σχετικό έγγραφο είχε αποσταλεί δια χειρός, με παραλήπτη τον Αρχηγό της Αστυνομίας. Μετά την ενημέρωση ότι δεν είχε καταγραφεί ως παραληφθέν, δόθηκαν οδηγίες για εκ νέου αποστολή αντιγράφου, το οποίο, όπως φαίνεται και από τις νεότερες πληροφορίες έχει βρει τον δρόμο του.

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ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΥΠΕΣμακάριος δρουσιώτηςΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ

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