Λύση σε στάδια-χωρίς επιστροφή στο μηδέν: Ποια λύση μπορούν να αποδεχτούν οι Κύπριοι

Αν ο Νίκος Χριστοδουλίδης και ο Τουφάν Έρχιουρμαν εννοούν πραγματικά ότι οι συνομιλίες για το Κυπριακό πρέπει να επαναρχίσουν από εκεί που διακόπηκαν στο Κραν Μοντανά, τότε η συζήτηση δεν μπορεί να είναι γενική, αόριστη και ανοιχτή στον χρόνο. Η αναφορά στο Κραν Μοντανά έχει συγκεκριμένο πολιτικό περιεχόμενο. Σημαίνει διαφύλαξη του διαπραγματευτικού κεκτημένου, σημαίνει Πλαίσιο Γκουτέρες, σημαίνει λύση διζωνικής, δικοινοτικής ομοσπονδίας με πολιτική ισότητα, δηλαδή τη βάση που εξακολουθεί να αναγνωρίζει και το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Από αυτή την αφετηρία προκύπτουν τρία βασικά συμπεράσματα. Πρώτον, η αναζητούμενη λύση είναι ομοσπονδιακή, ακόμη κι αν ο Τουφάν Έρχιουρμαν αποφεύγει, για εσωτερικούς πολιτικούς λόγους, να την περιγράφει με τον τρόπο που θα ήθελε η ελληνοκυπριακή πλευρά. Δεύτερον, εάν όντως ξεκινούμε από το Κραν Μοντανά, ακόμα και χωρίς ανοικτή αναφορά στο Πλαίσιο Γκουτέρες, δεν ξεκινούμε από το μηδέν. Ξεκινούμε από ένα προχωρημένο σημείο, με συγκλίσεις, εκκρεμότητες και γνωστά ανοιχτά ζητήματα. Τρίτον, η ολοκλήρωση της διαδικασίας δεν μπορε...