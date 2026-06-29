ΑΚΕΛ: Η χώρα δεν μπορεί να περιμένει τα μπλακάουτ για να αντιδράσει

Την ανάγκη άμεσης λήψης μέτρων για την ενεργειακή ασφάλεια και επάρκεια της Κύπρου υπογραμμίζει το ΑΚΕΛ, προειδοποιώντας ότι «η χώρα δεν μπορεί να περιμένει τα μπλακάουτ για να αντιδράσει».

Σε ανακοίνωσή του, το κόμμα αναφέρει ότι οι συνεχείς προειδοποιήσεις τεχνοκρατών και ειδικών για τους κινδύνους στο ηλεκτρικό σύστημα δεν μπορούν να συνεχίσουν να παραγνωρίζονται από την κυβέρνηση.

Το ΑΚΕΛ σημειώνει ότι το ηλεκτρικό σύστημα της χώρας βρίσκεται ήδη στα όριά του, καθώς στηρίζεται σε γερασμένο στόλο παραγωγής και χωρίς επαρκείς εφεδρείες. Την ίδια ώρα, προσθέτει, η Κύπρος παραμένει πλήρως ενεργειακά απομονωμένη και χωρίς φυσικό αέριο, ενώ επενδύσεις πολλών εκατομμυρίων, οι οποίες θα μπορούσαν να συμβάλουν στην επάρκεια και στη μείωση του κόστους, παραμένουν αναξιοποίητες.

Στην ανακοίνωση γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στο έργο στο Βασιλικό, το οποίο, σύμφωνα με το ΑΚΕΛ, παραμένει στάσιμο, αλλά και στην ηλεκτρική διασύνδεση, η οποία βρίσκεται σε τέλμα. Παράλληλα, το κόμμα προειδοποιεί ότι μέχρι το 2030 η Κύπρος κινδυνεύει να απωλέσει σχεδόν τη μισή συμβατική παραγωγική της ισχύ λόγω περιβαλλοντικών περιορισμών, ενώ καθυστερούν οι νέες μονάδες στη Δεκέλεια και η αποθήκευση ενέργειας.

Το ΑΚΕΛ υποστηρίζει ότι η μεγαλύτερη απειλή δεν είναι μόνο οι καθυστερήσεις, αλλά «ο εφησυχασμός και η αδράνεια της κυβέρνησης Χριστοδουλίδη», παρά τις συνεχείς προειδοποιήσεις. Όπως σημειώνει, η ενεργειακή επάρκεια δεν διασφαλίζεται με εξαγγελίες, ανεδαφικές υποσχέσεις και χρονοδιαγράμματα.

Το κόμμα ζητά την κατάρτιση ολοκληρωμένου σχεδίου ενεργειακής ασφάλειας και επάρκειας, με διαφάνεια, συντονισμό και σαφή χρονοδιαγράμματα. Το σχέδιο, σύμφωνα με το ΑΚΕΛ, θα πρέπει να περιλαμβάνει τη βέλτιστη αξιοποίηση του υφιστάμενου παραγωγικού δυναμικού, την αντικατάσταση παλιών μονάδων, την ενίσχυση της ευελιξίας του συστήματος, τη ραγδαία αύξηση της αποθήκευσης και την καλύτερη διαχείριση της ζήτησης.

«Η χώρα δεν έχει την πολυτέλεια να περιμένει τα μπλακάουτ για να αντιδράσει. Τότε θα είναι αργά και το κόστος θα το πληρώσουν για άλλη μια φορά τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις», καταλήγει η ανακοίνωση.