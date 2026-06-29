Δικαστήριο Δεκέλειας: Στο κελί για 3 μέρες πατέρας και μητριά για την τραγωδία με τα δύο αδέλφια στην Ξυλοφάγου

Είναι πολλά τα βασανιστικά ερωτήματα, για τα οποία ψάχνει πειστικές απαντήσεις η Αστυνομία Δεκέλειας, σε σχέση με την ασύλληπτη διπλή τραγωδία που συνέβη την Κυριακή στην Ξυλοφάγου με τον εντοπισμό δύο νεκρών παιδιών, ηλικίας 10 και 8 χρόνων, από τη Βουλγαρία, μέσα στο αυτοκίνητο του πατέρα τους. Μία τραγωδία που δεν την χωράει ο ανθρώπινος νους και η οποία συγκλόνισε το παγκύπριο.

Η Αστυνομία των Βρετανικών Βάσεων που χειρίζεται την φοβερή αυτή υπόθεση αναζητεί μαρτυρίες από κατοίκους της περιοχής, από γειτονικά κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης και επιστημονικά τεκμήρια, προκειμένου να διαλευκάνει πλήρως τις συνθήκες κάτω από τις οποίες τα δύο αδελφάκια αφέθηκαν αφύλακτα, αλλά και με ποιο τρόπο βρέθηκαν κλειδωμένα μέσα στο αυτοκίνητο, όπου εντοπίστηκαν νεκρά το απόγευμα της ίδιας ημέρας. Αντικείμενο διερεύνησης αποτελεί το κλειδωμένο μοιραίο αυτοκίνητο και γιατί τα δύο αγοράκια δεν μπόρεσαν να εξέλθουν απ’ αυτό, με αποτέλεσμα να χάσουν με τραγικό τρόπο τη ζωή τους προφανώς λόγω ασφυξίας, εξαιτίας των υψηλών θερμοκρασιών που επικρατούσαν.

Το Δικαστήριο Δεκέλειας, στο οποίο οδηγήθηκαν, φανερά καταβεβλημένοι και καταπονημένοι, ο 30χρονος πατέρας των δύο παιδιών, από τη Βουλγαρία, ο οποίος ζει μόνιμα κι εργάζεται στην Κύπρο, και η 38χρονη σύντροφός του, διέταξε την τριήμερη κράτησής τους (παρόλο που η Αστυνομία ζήτησε την τετραήμερη κράτησή τους) για διευκόλυνση των ανακρίσεων.

Εναντίον τους εξετάζεται το αδίκημα της πρόκλησης θανάτου λόγω αμελούς ενέργειας, οι εξεταστές της υπόθεσης συνεχίζουν τη λήψη καταθέσεων έτσι ώστε να ξεκαθαρίσουν τις λεπτομέρειες που οδήγησαν στο θάνατο των δύο μικρών αγοριών.

Καθοριστικής σημασίας θεωρούνται οι ανακριτικές καταθέσεις που θα ληφθούν από τον πατέρα και τη μητριά των παιδιών, κυρίως σε σχέση με το γεγονός ότι τα δύο αγοράκια φαίνεται πως είχαν αφεθεί αφύλακτα για αρκετές ώρες, παρόλο που αξιολογείται πληροφορία ότι στο ίδιο σπίτι διέμενε και ο αδελφός του πατέρα. Εφόσον ευσταθεί αυτή η πληροφορία, το ερώτημα που τίθεται είναι πού βρισκόταν όλο αυτό το διάστημα ο θείος των παιδιών και γιατί δεν τα είχε υπό την επίβλεψή του, ώστε να αντιληφθεί έγκαιρα τον κίνδυνο.

Εξετάζεται, μάλιστα, ακόμα μία πληροφορία, ότι μετά τον εντοπισμό των νεκρών αγοριών, ο πατέρας τους και ο αδελφός του είχαν καυγαδίσει έντονα… Ο εξεταστής της υπόθεσης είπε στο δικαστήριο ότι οι ανακριτές έχουν στην κατοχή τους βίντεο από κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης που δείχνει τα παιδιά να παίζουν στην περιοχή.

Το οπτικό υλικό αξιολογείται. Ανέφερε, ακόμα, ότι θα ληφθούν περίπου 25 καταθέσεις, ανάμεσα στις οποίες και από τη μητέρα των παιδιών που βρίσκεται στη Βουλγαρία. Ενδελεχούς εξέτασης από ειδικό θα τύχει και το μοιραίο αυτοκίνητο, το οποίο δεν αποκλείεται να είχε κάποια βλάβη στο μηχανισμό κλειδώματος γι’ αυτό και οι μικροί παρέμειναν κλειδωμένοι μέσα για ώρες.

Το πιο πιθανό σενάριο είναι τα δύο αδέλφια να έπαιζαν και σε κάποια στιγμή να εισήλθαν μέσα στο αυτοκίνητο από πόρτα που δεν ήταν κλειδωμένη και στη συνέχεια να κλειδώθηκαν μόνα τους, χωρίς να μπορέσουν να εξέλθουν απ’ αυτό καθότι δεν ήταν εξοικειωμένα με το όχημα.

Τα παιδάκια είχαν φθάσει στην Κύπρο από τα μέσα Μαΐου για να περάσουν τις διακοπές τους με τον πατέρα τους. Σύμφωνα με μαρτυρίες που έχουν περισυλλέξει μέχρι στιγμής οι ανακριτές, νωρίς το πρωί της Κυριακής ο πατέρας μετέβη στην εργασία του και λίγο αργότερα το ίδιο έπραξε και η σύντροφός του.

Σε κάποια στιγμή, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, τα αγόρια εισήλθαν στο αυτοκίνητο του πατέρα τους, που ήταν σταθμευμένο σε χωράφι δίπλα από την πολυκατοικία όπου διέμεναν.

Διερευνάται με ποιο τρόπο κλειδώθηκαν μέσα στο όχημα και γιατί δεν μπόρεσαν να βγουν έξω, με αποτέλεσμα να παραμείνουν εντός του αυτοκινήτου για αρκετές ώρες και να συμβεί το κακό. Στα σώματά τους εντοπίστηκαν εγκαύματα πιθανότατα λόγω της πολύωρης έκθεσής τους στον ήλιο.

Την Αστυνομία των Βρετανικών Βάσεων ενημέρωσε η μητριά τους όταν σχόλασε από την εργασία της και αντιλήφθηκε τα αγοράκια αναίσθητα μέσα στο κλειδωμένο αυτοκίνητο. Επειδή τα κλειδιά του αυτοκινήτου τα είχε μαζί του ο πατέρας, χρειάστηκε να σπάσουν τα τζάμια του οχήματος, προκειμένου να μεταφερθούν έξω τα παιδιά.

Πλήρωμα ασθενοφόρου που έσπευσε στο σημείο προσπάθησε να τους παράσχει τις πρώτες βοήθειες, αλλά δυστυχώς δεν επανήλθαν. Αυτοψία στη σκηνή διενήργησε και ιατροδικαστής.

Τα ακριβή αίτια του θανάτου τους θα διαπιστωθούν από τις νεκροτομές που θα γίνουν στις δύο σορούς.

Τι δήλωσε ο εξάδελφος του πατέρα

Σε μια άλλη εξέλιξη, ο ξάδερφος του πατέρα, ο οποίος αφίχθη στην Κύπρο μαζί με τα άτυχα παιδιά, σε τηλεοπτικές του δηλώσεις είπε πως τα αγόρια ήλθαν για να περάσουν τις καλοκαιρινές τους διακοπές με τον πατέρα τους και ότι κανένας δεν κατάλαβε πώς συνέβη αυτό το κακό.

Όπως ανέφερε, το αυτοκίνητο ήταν κλειδωμένο, αλλά προφανώς μία πόρτα δεν ήταν κλειδωμένη, εκτιμώντας ότι τα παιδιά μπήκαν μέσα στο αυτοκίνητο και αποκοιμήθηκαν. Είπε, ακόμα, ότι ο ίδιος κατάλαβε τι είχε συμβεί όταν έφτασε στο σημείο η Αστυνομία. Δήλωσε ότι στο ίδιο σπίτι διαμένει και ο αδελφός του πατέρα, ο οποίος όμως φαίνεται πως δεν ήταν στον χώρο.