Ανθεκτική και με δυνάμεις η κυπριακή ναυτιλία

Η κυπριακή ναυτιλία, παρά τις διεθνείς προκλήσεις και το ρευστό τοπίο, λόγω των εξελίξεων στα Στενά του Ορμούζ, παρουσιάζει ισχυρή ανθεκτικότητα και έχει τις δυνάμεις για νέα επιτεύγματα, στηρίζοντας την οικονομία της Κύπρου.

Αυτό είναι το γενικό συμπέρασμα του Shipping Symposium, το οποίο με θέμα «Shipping of ahead» πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία στη Λεμεσό.

Στο Συμπόσιο, το οποίο διοργάνωσε η Εταιρεία FMW Financial Media Way, έλαβαν μέρος οι κυβερνήσεις της Κύπρου και της Ελλάδας, ο Επίτροπος της Κύπρου στην ΕΕ αρμόδιος για θέματα αλιείας και ωκεανών κ. Κώστας Καδής, το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Λεμεσού, το Διεθνές και Κυπριακό Ναυτιλιακό Επιμελητήριο, ο Σύνδεσμος Ναυτικών Πρακτόρων Κύπρου, η Wista Cyprus, θεσμικοί φορείς, ιδιοκτήτες ναυτιλιακών εταιρειών και χρηματο-οικονομικοί παράγοντες του τομέα της ναυτιλίας.

Υφυπουργός Ναυτιλίας Κύπρου

Κύριος ομιλητής στο Συμπόσιο ήταν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης, την ομιλία του οποίου ανέγνωσε η Υφυπουργός Ναυτιλίας κα Μαρίνα Χατζημανώλη.

Όπως είπε η κα Χατζημανώλη, η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της κυπριακής σημαίας και του ευρύτερου ναυτιλιακού τομέα αποτελεί βασική προτεραιότητα για την κυβέρνηση.

Επίσης, ανέφερε ότι για την Κύπρο «η ναυτιλία ήταν ανέκαθεν κάτι πολύ περισσότερο από ένας ακόμη οικονομικός τομέας», επισημαίνοντας ότι αποτελεί «κινητήριο μοχλό οικονομικής ανάπτυξης, πυλώνα σταθερότητας και, πάνω απ’ όλα, γέφυρα που συνδέει οικονομίες, κοινωνίες και ηπείρους».

Όπως είπε, η διεθνής ναυτιλία λειτουργεί σήμερα σε ένα περιβάλλον «που χαρακτηρίζεται από γεωπολιτική αβεβαιότητα, μεταβαλλόμενα εμπορικά πρότυπα και αυξανόμενη πολυπλοκότητα στις παγκόσμιες εφοδιαστικές αλυσίδες».

Παράλληλα, σημείωσε ότι ο ναυτιλιακός τομέας «διέρχεται μια βαθιά περίοδο μετασχηματισμού, με την απανθρακοποίηση, τον ψηφιακό μετασχηματισμό και τις μεταβαλλόμενες επενδυτικές συνθήκες».

Αναφερόμενη στις προτεραιότητες του Υφυπουργείου, είπε ότι «μία από τις βασικές μας προτεραιότητες είναι η περαιτέρω ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της κυπριακής σημαίας και του κυπριακού ναυτιλιακού τομέα».

Παράλληλα, ανέφερε ότι το Υφυπουργείο προώθησε τον ψηφιακό του μετασχηματισμό, απλοποιώντας τις διαδικασίες, ενώ υλοποίησε στοχευμένες πρωτοβουλίες για τη στήριξη του ναυτιλιακού τομέα, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, την προώθηση της καινοτομίας, της εκπαίδευσης και της βιωσιμότητας.

Η Υφυπουργός ανέφερε ακόμη ότι η Κύπρος ενισχύει τη διεθνή της παρουσία, διασφαλίζοντας ότι «η φωνή μας παραμένει ενεργή και ουσιαστική στα σημαντικότερα διεθνή φόρα και στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων για τη ναυτιλία».

Αναφερόμενη στην ολοκλήρωση της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η κ. Χατζημανώλη είπε ότι η Κύπρος έθεσε «τα ναυτιλιακά ζητήματα στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής ατζέντας».

Επίτροπος ΕΕ

Στην ομιλία του ο Επίτροπος της Κύπρου στην ΕΕ κ. Κώστας Καδής αναφέρθηκε στις προσπάθειες που καταβάλλονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο για στήριξη της ναυτιλίας και τόνισε τον ρόλο της Κύπρου κατά αυτό το 6μηνο που προεδρεύει της Ε. Ένωσης. Ο κ. Καδής είπε ότι τα βασικά προβλήματα της ναυτιλίας είναι η ανθεκτικότητα της, η ασφάλεια της και η ψηφιακή μετάβαση της.

Υφυπουργός Ελληνικής Κυβέρνησης

Στο χαιρετισμό του ο Υφυπουργός Ναυτιλίας της Ελλάδας κ. Στέφανος Γκίκας μίλησε για τον πρωταγωνιστικό ρόλο της ελληνικής ναυτιλίας και επισήμανε ότι Κύπρος και Ελλάδα συνεργάζονται στενά για να ενισχύσουν το αποτύπωμα τους στο διεθνή χάρτη της ναυτιλίας.

Διεθνές Επιμελητήριο

Στη δική του ομιλία ο Γενικός Γραμματέας του Διεθνούς Ναυτιλιακού Επιμελητηρίου, Θωμάς Καζάκος, την οποία ανέγνωσε ο Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής του Κυπριακού Ναυτιλιακού Επιμελητηρίου, Σοφοκλής Κωνσταντίνου, ανάφερε ότι «εκφράζω τη συγκρατημένη αισιοδοξία μου για τα σημάδια επιστροφής στη διπλωματία και τη σταθερότητα στην περιοχή του Κόλπου» και πρόσθεσε ότι «είναι απαράδεκτο το γεγονός ότι οι ναυτικοί μας βρέθηκαν σε κίνδυνο, τραυματίστηκαν και, δυστυχώς, έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας αυτής της σύγκρουσης».

Παράλληλα, αναφέρθηκε στην ανάγκη να διασφαλιστεί ότι «τα δύο εκατομμύρια ναυτικοί σε ολόκληρο τον κόσμο διαθέτουν τις δεξιότητες που απαιτούνται, καθώς η ναυτιλία μεταβαίνει σε έναν πιο “πράσινο” στόλο».

Όπως ανέφερε, η ναυτιλιακή βιομηχανία «έχει αποδεχθεί τόσο την αναγκαιότητα για την επίτευξη μηδενικών καθαρών εκπομπών από τη διεθνή ναυτιλία έως το 2050».

Είπε ότι η πρόκληση είναι «να διασφαλίσουμε ότι αυτή η μετάβαση θα είναι εφαρμόσιμη, ρεαλιστική και συμβατή με τις ανάγκες μιας πραγματικά παγκόσμιας βιομηχανίας».

Επίσης, προειδοποίησε ότι σήμερα παρατηρείται «μια ολοένα αυξανόμενη τάση προς τον κατακερματισμό, με την εμφάνιση μονομερών μέτρων, περιφερειακών απαιτήσεων και την αυξανόμενη διάθεση ορισμένων να παρακάμπτουν τις διεθνώς συμφωνημένες διαδικασίες».

Αναφερόμενος στα εμπόδια στο εμπόριο, ο κ. Καζάκος επικαλέστηκε έρευνα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Επιμελητηρίου, η οποία εκπονήθηκε σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Harvard και καταδεικνύει ότι η μείωση των περιοριστικών εμπορικών πολιτικών θα μπορούσε να αυξήσει το ΑΕΠ ορισμένων οικονομιών έως και κατά 3,4%.

Άλλοι χαιρετισμοί

Χαιρετισμούς στο Συμπόσιο απηύθυναν ο Πρόεδρος του ΕΒΕ Λεμεσού κ. Ανδρέας Τσουλόφτας, εκ μέρους του Κυπριακού Ναυτιλιακού Επιμελητηρίου ο κ. Ανδρέας Νεοφύτου, εκ μέρους του Συνδέσμου Ναυτικών Πρακτόρων Κύπρου ο κ. Κώστας Δίας Οικονόμου και η πρόεδρος της Wista Cyprus κα Άννα Πιττάλη.

Το συμπόσιο διοργάνωσε η Εταιρεία Επικοινωνίας FMW Financial Media Way, υπό την αιγίδα του Υφυπουργείου Ναυτιλίας, του ΕΒΕ Λεμεσού, του Κυπριακού Ναυτιλιακού Επιμελητηρίου, του Συνδέσμου Ναυτικών Πρακτόρων Κύπρου, της WISTA Cyprus και της DP World. Χορηγοί της εκδήλωσης ήταν ο Οργανισμός Salamis και η Pwc. Χορηγοί επικοινωνίας ήταν ο τηλεοπτικός σταθμός Omega, η εφημερίδα Πολίτης, το οικονομικό περιοδικό nomisma και η ιστοσελίδα www.nomisma.com.cy