Ετοιμάζει το έδαφος ο Αβέρωφ Νεοφύτου: Άνοιξε κανάλι επικοινωνίας μέσω WhatsApp - Το πρώτο του μήνυμα

Κανάλι άμεσης επικοινωνίας με τους πολίτες άνοιξε ο Αβέρωφ Νεοφύτου, μέσω WhatsApp, το οποίο τέθηκε σε λειτουργία τη Δευτέρα 29 Ιουνίου 2026 και είναι πλέον διαθέσιμο στο κοινό.

Σύμφωνα με το Γραφείο Τύπου του, το κανάλι προσφέρει έναν πιο άμεσο, αξιόπιστο και σύγχρονο τρόπο ενημέρωσης για τη δημόσια δραστηριότητά του.

Μέσα από το κανάλι, αναφέρεται, οι πολίτες θα μπορούν να λαμβάνουν ενημερώσεις για τις δημόσιες παρεμβάσεις, τις δράσεις, τις πρωτοβουλίες, τις αναρτήσεις και γενικότερα για τη δημόσια παρουσία του Αβέρωφ Νεοφύτου.

Το κανάλι λειτουργεί αποκλειστικά ως μέσο ενημέρωσης, με τις δημοσιεύσεις να πραγματοποιούνται, όπως διευκρινίζεται, μόνο από τον ίδιο. Τονίζεται ακόμα ότι το WhatsApp διασφαλίζει πλήρη προστασία των προσωπικών δεδομένων των ακολούθων, καθώς τα στοιχεία των χρηστών δεν είναι ορατά στους υπόλοιπους συμμετέχοντες, ενώ κάθε χρήστης διατηρεί πλήρως την ιδιωτικότητά του.

Η εγγραφή στο κανάλι είναι δωρεάν.

Το πρώτο μήνυμα του Αβέρωφ Νεοφύτου

Στο πρώτο του μήνυμα προς τους ακολούθους του νέου καναλιού, ο Αβέρωφ Νεοφύτου ανέφερε:

«Φίλες και φίλοι,

Καλώς ήρθατε στο επίσημο κανάλι μου στο WhatsApp. Ευχαριστώ προσωπικά την κάθε μία και τον κάθε έναν ξεχωριστά, που επιλέξατε να είστε εδώ.

Το κανάλι δημιουργήθηκε για να έχουμε έναν άμεσο, αξιόπιστο και σύγχρονο τρόπο επικοινωνίας. Από εδώ θα ενημερώνεστε για τις δημόσιες παρεμβάσεις μου, τις δράσεις, τις πρωτοβουλίες, τις τοποθετήσεις μου για την επικαιρότητα, καθώς και για σημαντικές ανακοινώσεις.

Αν θεωρείτε χρήσιμη αυτή την προσπάθεια, μπορείτε να προωθήσετε τον σύνδεσμο του καναλιού σε φίλους και γνωστούς, ώστε η κοινότητά μας να μεγαλώσει ακόμη περισσότερο.

Στόχος είναι η ουσιαστική ενημέρωσή σας, με απόλυτο σεβασμό στον πολύτιμο χρόνο σας. Γι’ αυτόν τον λόγο, το κανάλι θα χρησιμοποιείται όταν υπάρχει πραγματικά κάτι σημαντικό να μοιραστώ μαζί σας.

Σας ευχαριστώ από καρδιάς για την εμπιστοσύνη και τη διαχρονική στήριξή σας.

Με εκτίμηση,

Αβέρωφ Νεοφύτου».