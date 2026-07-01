Μισός αιώνας ΔΗΣΥ στο παλιό ΓΣΠ: Το μήνυμα της Αννίτας για «αυτόνομη πορεία» και η κατά μέτωπο επίθεση στο ΑΚΕΛ [Εικόνες]

Σε πανηγυρικό κλίμα και με διάχυτη τη συγκίνηση ο Δημοκρατικός Συναγερμός γιορτάζει τη συμπλήρωση μισού αιώνα ζωής από την ιστορική του ίδρυση στο αίθριο του παλιού ΓΣΠ. Στην εμβληματική αυτή εκδήλωση δίνουν το παρών τους ιστορικά στελέχη της παράταξης, σύσσωμη η ηγεσία, το δυναμικό παρόν της νεολαίας καθώς και πλήθος μελών και φίλων του κόμματος, ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει το γεγονός ότι ο Νίκος Αναστασιάδης δε παρέστη στην εκδήλωση.

Μηνύματα από Αννίτα

Με μηνύματα προς πάσα κατεύθυνση άρχισε την ομιλία της, η πρόεδρος της παράταξης, Αννίτα Δημητρίου. «Ο Δημοκρατικός Συναγερμός δεν ετεροκαθορίζεται. Δεν καθορίζει τη στρατηγική του με βάση τις κινήσεις άλλων», τόνισε η πρόεδρος του ΔΗΣΥ, στέλνοντας σαφές πολιτικό μήνυμα μέσα από την επετειακή εκδήλωση για τα 50 χρόνια από την ίδρυση της παράταξης, διαμηνύοντας ότι το κόμμα θα συνεχίσει να χαράσσει τη δική του πολιτική πορεία. Παράλληλα, εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά του ΑΚΕΛ για τη στάση του απέναντι στους θεσμούς και τη Δικαιοσύνη, ενώ επανέλαβε ότι ο ΔΗΣΥ παραμένει προσηλωμένος στις αρχές που, όπως είπε, τον καθόρισαν από την ίδρυσή του. Η κα Δημητρίου υπογράμμισε δε, ότι η παράταξη δεν πρόκειται να λειτουργήσει με γνώμονα τις επιδιώξεις ή τις επιλογές άλλων πολιτικών δυνάμεων, αλλά θα συνεχίσει να διαμορφώνει τις θέσεις της με βάση τη δική της πολιτική ταυτότητα. «Ο Δημοκρατικός Συναγερμός δεν είναι σημαία ευκαιρίας κανενός αλλότριου σκοπού», ανέφερε, προσθέτοντας ότι οι πολίτες πρέπει να κρίνουν το κόμμα για τις προτάσεις, τις θέσεις και το σχέδιό του για το μέλλον της χώρας.















Θεσμοί και πολιτική αντιπαράθεση

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε η πρόεδρος του ΔΗΣΥ, στις υποθέσεις που βρίσκονται στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης, υποστηρίζοντας ότι η θέση της Πινδάρου, παραμένει σταθερή υπέρ της ανεξαρτησίας των θεσμών και της Δικαιοσύνης. «Δεν συγκαλύπτουμε τίποτα. Όλα στο φως. Μηδενική ανοχή. Κανένας ποτέ δεν βρίσκεται υπεράνω ελέγχου», δήλωσε, τονίζοντας ότι όλες οι υποθέσεις πρέπει να διερευνώνται με αντικειμενικότητα, χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς πολιτικές παρεμβάσεις. Στο ίδιο πλαίσιο έστρεψε τα πυρά της προς το ΑΚΕΛ, υποστηρίζοντας ότι η διαφορά των δύο κομμάτων έγκειται στη συνέπεια απέναντι στους θεσμούς. «Η ειδοποιός διαφορά μας με το ΑΚΕΛ», είπε, «είναι ακριβώς αυτή». Η στάση μας, τόνισε, δεν αλλάζει ανάλογα με το ποιος ελέγχεται. Δεν απορρίπτουμε πορίσματα όταν δεν μας βολεύουν, ανέφερε, προσθέτοντας ότι «η επιλεκτική εμπιστοσύνη στους θεσμούς δεν υπηρετεί τη Δημοκρατία αλλά κομματικές σκοπιμότητες».

Μήνυμα για την επόμενη ημέρα

Η πρόεδρος του ΔΗΣΥ χαρακτήρισε την εκλογική επιτυχία της παράταξης στις πρόσφατες βουλευτικές εκλογές ως εντολή ευθύνης και όχι ως λόγο εφησυχασμού. Όπως είπε, ο Δημοκρατικός Συναγερμός θα συνεχίσει να καταθέτει συγκεκριμένες προτάσεις για την οικονομία, την ακρίβεια, τη στέγαση, την ενέργεια, την παιδεία και την υγεία, επιδιώκοντας να αποτελεί δύναμη σταθερότητας και υπεύθυνης πολιτικής. Παράλληλα, επανέλαβε ότι ο ΔΗΣΥ θα συνεχίσει να υπερασπίζεται τον ευρωπαϊκό προσανατολισμό της Κυπριακής Δημοκρατίας, το κράτος δικαίου και τις μεταρρυθμίσεις που ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα της χώρας.

Η διακυβέρνηση Αναστασιάδη

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε η Αννίτα Δημητρίου στη δεκαετή διακυβέρνηση του Νίκου Αναστασιάδη, αποτιμώντας την με «αδιαμφισβήτητα θετικό πρόσημο» για τον τόπο. Η Πρόεδρος του ΔΗΣΥ υπογράμμισε ότι η προηγούμενη κυβέρνηση πέτυχε το εξαιρετικά δύσκολο ευρωπαϊκό επίτευγμα να ανατρέψει τις συνέπειες μιας βαθιάς οικονομικής κρίσης, οδηγώντας την Κύπρο από τη χρεοκοπία και τα λουκέτα στην ανάπτυξη, την αξιοπιστία και τη δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας. Παράλληλα, η κ. Δημητρίου εξήρε τις μεγάλες κοινωνικές και θεσμικές τομές της περιόδου εκείνης, ξεχωρίζοντας την εφαρμογή του ΓεΣΥ, τη θεσμοθέτηση του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος, του εθνικού κατώτατου μισθού και της ελάχιστης σύνταξης, καθώς και την ουσιαστική ενίσχυση της εθνικής άμυνας και των διεθνών σχέσεων της χώρας.

Κυπριακό και ιστορική ευθύνη

Ξεχωριστή θέση στην ομιλία της είχε το Κυπριακό, με την κα Δημητρίου να τονίζει ότι η επανένωση της πατρίδας παραμένει η κορυφαία εθνική επιδίωξη της παράταξης. «Το ύψιστο όραμα για μας είναι η απελευθέρωση και επανένωση της πατρίδας μας», ανέφερε, υπογραμμίζοντας ότι ο ΔΗΣΥ εξακολουθεί να στηρίζει λύση στη βάση των ψηφισμάτων των Ηνωμένων Εθνών και των ευρωπαϊκών αρχών και αξιών. Κλείνοντας, χαρακτήρισε τη συμπλήρωση πενήντα χρόνων από την ίδρυση του κόμματος όχι ως το τέλος μιας ιστορικής διαδρομής αλλά ως την αφετηρία μιας νέας πορείας, δηλώνοντας ότι ο Δημοκρατικός Συναγερμός φιλοδοξεί να παραμείνει πρωταγωνιστής στις πολιτικές εξελίξεις, με προσήλωση στη σταθερότητα, τη δημοκρατία και την ευρωπαϊκή προοπτική της χώρας.