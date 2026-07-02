Λετυμπιώτης: Στόχος άτυπη πολυμερής τέλη Ιουλίου - «Η Τουρκία να δείξει πολιτική βούληση»

Ο στόχος μας για σύγκληση άτυπης πολυμερούς συνάντησης παραμένει αμετάθετος, είπε σήμερα ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος κ. Κωνσταντίνος Λετυμπιώητης.

Σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους, στο Προεδρικό Μέγαρο, και κληθείς να σχολιάσει τη χθεσινή γραπτή δήλωση της προσωπικής απεσταλμένης του ΓΓ των ΗΕ για το Κυπριακό κας Μαρίας Άνχελα Ολγκίν, ο Εκπρόσωπος είπε ότι «χαιρετίζουμε το γεγονός ότι και η προσωπική απεσταλμένη του ΓΓ των ΗΕ για ΤΟ Κυπριακό αναγνωρίζει τον ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η ΕΕ σε αυτή την προσπάθεια του ΓΓ και αυτό μόλις μια μέρα μετά την κοινή δήλωση της Ύπατης Εκπροσώπου, των δύο Επιτρόπων της ΕΕ και του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών που δηλώνουν ότι στηρίζουν τις προσπάθειες του ΓΓ των ΗΕ. Άρα, αυτό έχει ιδιαίτερη, εξαιρετική σημασία, λαμβάνοντας υπόψη και τον χρονισμό και των δύο αυτών δηλώσεων.

Πέραν τούτου, η ίδια η κα Ολγκίν χθες ανέφερε στη δήλωση της ότι ο ΓΓ των ΗΕ παραμένει προσωπικά προσηλωμένος σε αυτή την προσπάθεια. Εμείς είμαστε σε διαρκή διαβούλευση με όλα τα μέρη, τα ΗΕ, την ΕΕ. Έπεται την ερχόμενη βδομάδα η Σύνοδος του ΝΑΤΟ, όπως είναι γνωστό θα παρευρεθούν η Πρόεδρος της Κομισιόν, ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και ο ΓΓ των ΗΕ, και εκεί θα δοθεί η δυνατότητα, στο περιθώριο της Συνόδου, για σημαντικές επαφές. Η κα Ολγκίν στις 13 Ιουλίου θα μεταβεί στις Βρυξέλλες.

Για μας ο στόχος παραμένει αμετάθετος, δηλαδή να συνδράμουμε με κάθε δυνατό τρόπο για τη σύγκληση της άτυπης πολυμερούς αυτό το καλοκαίρι, όπως η ίδια η κα Ολγκίν έχει αναφέρει κατά την τελευταία της επίσκεψη στην Κύπρο. Μια άτυπη πολυμερής, όμως, η οποία - είναι απόλυτα κατανοητό και αυτό θα πρέπει να είναι σαφές, ότι - θα πρέπει να έχει ως στόχο την ανακοίνωση της επανέναρξης των διαπραγματεύσεων με ορίζοντα την οριστική επίλυση του Κυπριακού. Δεν θέλουμε μια άτυπη πολυμερή ως αυτοσκοπό, θέλουμε μια άτυπη πολυμερή στην οποία θα συζητήσουμε την ουσία του Κυπριακού.

Διαβουλεύσεις γίνονται τόσο παρασκηνιακά όσο και στο φως της δημοσιότητας, είναι διαρκείς, είναι υπό την αιγίδα του ιδίου του ΓΓ των ΗΕ. Αυτό που απομένει, το μόνο μέρος που πρέπει να επιδείξει εποικοδομητική διάθεση, εποικοδομητική βούληση για να μπορέσει να υπάρξει πρόοδος στο Κυπριακό, είναι ασφαλώς η κατοχική Τουρκία».

Σε παρατήρηση δημοσιογράφου ότι η κα Ολγκίν στη δήλωση της δεν αναφέρεται σε διευρυμένη διάσκεψη και ερωτηθείς αν ο ΓΓ των ΗΕ κάνει δεύτερες σκέψεις λόγω μη ύπαρξης κατάλληλου εδάφους, ο Εκπρόσωπος είπε ότι δεν έχουμε αυτή την ενημέρωση.

Πρόσθεσε ότι «ο στόχος παραμένει και για να επιτυχθεί θα πρέπει ένα μέρος, γιατί το σύνολο της διεθνούς κοινότητας, των συμμετεχόντων στη άτυπη πολυμερή, η ΕΕ στην ολότητα της, αλλά και εμείς που το έχουμε επικοινωνήσει και αποδείξει στην πράξη, επιθυμούμε την άτυπη πολυμερή στην οποία να ανακοινωθεί η επανέναρξη των διαπραγματεύσεων. Το μόνο μέρος το οποίο θα πρέπει και αναμένουμε να επιδείξει αυτή την εποικοδομητική στάση, ιδιαίτερα από τη στιγμή που αξιώνει βελτίωση και πρόοδο στις σχέσεις του με την ΕΕ, παραβλέποντας και παρακάμπτοντας ότι δεν μπορεί ενώ αξιώνει αυτές τις σχέσεις με την ΕΕ, ενώ κατέχει παράνομα έδαφος κράτους μέλους της ΕΕ, είναι η Τουρκία.

Εάν υπάρχει αυτή η ειλικρινής πολιτική βούληση, αν υπάρχει αυτή η πρόθεση από την Τουρκία μπορεί και πρέπει να συγκληθεί η άτυπη πολυμερής. Οι δικές μας ενέργειες συνεχίζονται κανονικά, με στόχο τη σύγκληση της πολυμερούς στο τέλος Ιουλίου με αρχές Αυγούστου, όποτε αυτό μπορεί πρακτικά να διευθετηθεί. Δεν έχουμε οποιαδήποτε ενημέρωση για διαφοροποίηση».

Κληθείς να σχολιάσει τις χθεσινές δηλώσεις του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών κ. Χακάν Φιντάν, ο Εκπρόσωπος είπε ότι «αν κάποιος φταίει και ευθύνεται για τη μη πρόοδο που άπτεται των ευρωτουρκικών σχέσεων, είναι η Τουρκία που πρέπει να κοιταχθεί στον καθρέφτη και να δει πώς προσεγγίζει όχι μόνο την ΕΕ στην ολότητα της αλλά και την Κυπριακή Δημοκρατία ως πλήρες κράτος μέλος της ΕΕ». Πρόσθεσε ότι οι τοποθετήσεις για την πρόοδο της Τουρκίας διατυπώνονται με σαφή τρόπο στα Συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που έχουν εγκριθεί ομόφωνα από όλα τα κράτη μέλη.

Επεσήμανε ακόμη ότι η ΕΕ επιθυμεί πρόοδο στα ευρωτουρκικά φτάνει να υπάρξει η αυτονόητη πρόοδος στο Κυπριακό, το οποίο είναι ένα κατεξοχήν ευρωπαϊκό ζήτημα.

Εξάλλου, ερωτηθείς για τη χθεσινή συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας με τη Γραμματεία του ΔΗΚΟ, ο κ. Λετυμπιώτης είπε ότι οι συναντήσεις του Προέδρου με τις Γραμματείες των κομμάτων που στηρίζουν την Κυβέρνηση γίνονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα και δεν πρέπει να προκαλούν εντύπωση, αφού αυτό είναι κάτι αυτονόητο, προσθέτοντας ότι έχουν ήδη πραγματοποιηθεί αρκετές συναντήσεις του Προέδρου της Δημοκρατίας με τη Γραμματεία του ΔΗΚΟ.

Είπε, επίσης, ότι ήταν η τέταρτη συνάντηση με τον Πρόεδρο του ΔΗΚΟ μετά τις Βουλευτικές Εκλογές, σημειώνοντας ότι «το ΔΗΚΟ είναι βασικός εταίρος της Κυβέρνησης και συνέβαλε και συμβάλλει, όπως και η ΔΗΠΑ και η ΕΔΕΚ, σε μεγάλο βαθμό, στην υλοποίηση του κυβερνητικού έργου».

Αναφερόμενος στο περιεχόμενο της χθεσινής συνάντησης, ο Εκπρόσωπος είπε ότι «ήταν κοινή θεώρηση όλων ότι η υλοποίηση του κυβερνητικού έργου, οι πολιτικές που η Κυβέρνηση προωθεί και υλοποιεί, αποτελούν επιτυχίες. Αποτελούν ένα έναυσμα για την απόδειξη του πώς μπορούν να επηρεάσουν την καθημερινότητα των πολιτών, και ειδικά τα στελέχη του ΔΗΚΟ αυτό το έχουν αναγνωρίσει αφού και οι ίδιοι το είχαν προτάξει κατά την προεκλογική περίοδο με έναν τρόπο πολύ χαρακτηριστικό, αναγνωρίζοντας τα θετικά της συμμετοχής στη διακυβέρνηση. Πέραν τούτου, έγινε ανταλλαγή απόψεων για μια σειρά θεμάτων».

Είπε ακόμη ότι «έγινε μια σφαιρική ανταλλαγή απόψεων πάντοτε στο πνεύμα του σεβασμού και τις ειλικρίνειας που διέπει αυτή τη συνεργασία και θεωρούμε ότι αυτό είναι μια κοινή διαπίστωση, ότι όσο προχωρεί, βελτιώνεται, ενισχύεται, επιταχύνεται η υλοποίηση του προγράμματος διακυβέρνησης του Προέδρου, αυτό είναι προς όφελος όλων, κυρίως των πολιτών».

Ερωτηθείς αν έχει ενοχλήσει την Κυβέρνηση η διαρροή σε ΜΜΕ της επιστολής του Προέδρου του ΔΗΚΟ προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, ο Εκπρόσωπος είπε ότι «η επιλογή αυτού που το έχει διαρρεύσει δεν απασχολεί την Κυβέρνηση», ενώ σε ερώτηση αν ενοχλεί την Κυβέρνηση ότι στην επιστολή του ο κ. Παπαδόπουλος έθετε την ατζέντα των συζητήσεων, ο Εκπρόσωπος είπε ότι κάθε πολιτική δύναμη που στηρίζει ή δεν στηρίζει τον Πρόεδρο έχει το δικαίωμα να θέσει οποιοδήποτε θέμα και ο Πρόεδρος με σεβασμό θα ακούσει όλα τα θέματα και θα ασκήσει τις συνταγματικές του εξουσίες, όπως ο ίδιος αξιολογεί, στη βάση της εντολής που του έδωσε ο κυπριακός λαός.