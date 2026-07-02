ΔΗΣΥ: «Όλα στο φως» για την Έκθεση της Αρχής κατά της Διαφθοράς - Η ανακοίνωσή του για τον διορισμό ποινικών ανακριτών

Ο Δημοκρατικός Συναγερμός θεωρεί θετική εξέλιξη, έστω και με κάποια καθυστέρηση, τον διορισμό της ομάδας των ανεξάρτητων Ποινικών Ανακριτών για τη διερεύνηση των ευρημάτων της Έκθεσης της Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς.

Σε ανακοίνωσή του, ο ΔΗΣΥ αναφέρει ότι αυτό που απαιτείται πλέον είναι η ταχεία, πλήρης και σε βάθος διερεύνηση όλων όσων αναφέρονται στην Έκθεση, χωρίς εξαιρέσεις, χωρίς καθυστερήσεις και χωρίς σκιές»

Όπως σημειώνει «η κοινωνία αναμένει ξεκάθαρες απαντήσεις και η εμπιστοσύνη στους θεσμούς ενισχύεται μόνο μέσα από την πλήρη διαλεύκανση κάθε υπόθεσης»



Παράλληλα, επαναλαμβάνει τη θέση του υπέρ του διορισμού Ανεξάρτητου Δημόσιου Κατηγόρου σημειώνοντας ότι: «Ο ΔΗΣΥ παραμένει σταθερός στις αρχές που διαχρονικά πρεσβεύει: Όλα στο φως, διερεύνηση όλων, μηδενική ανοχή, καμία συγκάλυψη, ανεξαρτήτως προσώπων ή ιδιοτήτων»