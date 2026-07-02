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Αυτοί είναι οι ανεξάρτητοι ποινικοί ανακριτές που διορίζει η κυβέρνηση για το «Κράτος - Μαφία» - Εξάμηνη διάρκεια θα έχει η θητεία τους

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Η θητεία των ποινικών ανακριτών θα έχει διάρκεια έξι μηνών, με δυνατότητα παράτασης, εφόσον υποβληθεί στο Υπουργικό Συμβούλιο σχετικό γραπτό και αιτιολογημένο αίτημα.

Τον διορισμό πενταμελούς ομάδας ανεξάρτητων ποινικών ανακριτών, η οποία θα αναλάβει τη διερεύνηση των ευρημάτων της Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς, αποφάσισε την Πέμπτη το Υπουργικό Συμβούλιο.

Την ομάδα απαρτίζουν οι: 

  • Βασίλειος Σκουρής, Ομότιμος Καθηγητής Δημοσίου Δικαίου του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και τέως Πρόεδρος του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης,  επικεφαλής της Ομάδας,
  • Χρίστος Μυλωνόπουλος, Ομότιμος Καθηγητής Ποινικού Δικαίου του Πανεπιστημίου Αθηνών,
  • Σωτήρης Λιασίδης, πρώην Δικαστής,
  • Νικόλας Κουρσάρης, Δικηγόρος με ενασχόληση σε ποινικές διαδικασίες και Αντιπρόεδρος Επιτροπής του Δικηγορικού Συλλόγου Λευκωσίας,
  • Δημήτρης Τσολακίδης, Δικηγόρος Ποινικού Δικαίου, Μέλος της Επιτροπής Ποινικής Δικαιοσύνης και της Υποεπιτροπής Ποινικού Δικαίου του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου

Ανακοινώνοντας την απόφαση μετά τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου, υπό τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης ανέφερε ότι ο διορισμός έγινε δυνάμει του άρθρου 4(2) του περί Ποινικής Δικονομίας Νόμου.

Όπως σημείωσε, η απόφαση λήφθηκε με σεβασμό στο Σύνταγμα, στο κράτος δικαίου και στις αρμοδιότητες των ανεξάρτητων θεσμών, με στόχο την πλήρη, αντικειμενική και αδιάβλητη διερεύνηση όσων καταγράφονται στην έκθεση της Αρχής.

Η θητεία των ποινικών ανακριτών θα έχει διάρκεια έξι μηνών, με δυνατότητα παράτασης, εφόσον υποβληθεί στο Υπουργικό Συμβούλιο σχετικό γραπτό και αιτιολογημένο αίτημα.

Παράλληλα, το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε να διαθέσει στην ομάδα το αναγκαίο γραμματειακό προσωπικό, κατάλληλα διαμορφωμένο γραφειακό χώρο και τον απαιτούμενο εξοπλισμό, ώστε οι ανακριτές να μπορούν να επιτελέσουν απρόσκοπτα το έργο τους.

Ο κ. Λετυμπιώτης ανέφερε ότι η απόφαση αποτυπώνει την προσήλωση της Κυβέρνησης στη διαφάνεια, τη λογοδοσία και την ενίσχυση της εμπιστοσύνης των πολιτών προς τους θεσμούς, υπογραμμίζοντας παράλληλα τον σεβασμό στην ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης, στις προβλεπόμενες διαδικασίες και στο τεκμήριο της αθωότητας.

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