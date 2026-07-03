Η ενίσχυση της συνεργασίας των Κοινοβουλίων Κύπρου και Ελλάδας στο επίκεντρο συνάντησης Δημητρίου – Κόλλια

Οι εξελίξεις στο Κυπριακό, καθώς και οι προοπτικές περαιτέρω ενίσχυσης της συνεργασίας μεταξύ των Κοινοβουλίων Κύπρου και Ελλάδας βρέθηκαν στο επίκεντρο συνάντησης που είχε την Πέμπτη η Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων Αννίτα Δημητρίου με τον Πρέσβη της Ελλάδας στην Κύπρο, Κωνσταντίνο Κόλλια.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Βουλής των Αντιπροσώπων, ο κ. Κόλλιας συνεχάρη την κ. Δημητρίου για την επανεκλογή της στην Προεδρία του Σώματος.

Η κ. Δημητρίου αναφέρθηκε στην πρόσφατη επίσημη επίσκεψή της στην Αθήνα, χαρακτηρίζοντάς την καθόλα επιτυχή, ενώ υπογράμμισε ότι η Ελλάδα αποτελεί και θα συνεχίσει να αποτελεί τον ισχυρότερο συμπαραστάτη και σύμμαχο της Κυπριακής Δημοκρατίας στην προάσπιση των εθνικών συμφερόντων και στην αντιμετώπιση των κοινών προκλήσεων.

Η Πρόεδρος της Βουλής ενημέρωσε τον Έλληνα Πρέσβη για τα αποτελέσματα της επίσκεψής της στην ελληνική πρωτεύουσα, ενώ ακολούθησε ανταλλαγή απόψεων για τις τρέχουσες εξελίξεις στο Κυπριακό.

Κατά τη συνάντηση συζητήθηκαν επίσης τα αποτελέσματα των επαφών της κ. Δημητρίου με τον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων Νικήτα Κακλαμάνη, με επίκεντρο συγκεκριμένους τρόπους περαιτέρω ενίσχυσης των ανταλλαγών και του συντονισμού μεταξύ των δύο Κοινοβουλίων.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, οι δύο πλευρές υπογράμμισαν την προστιθέμενη αξία της κοινοβουλευτικής διπλωματίας στην προώθηση των στρατηγικών στόχων Κύπρου και Ελλάδας.

ΚΥΠΕ