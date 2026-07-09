Καρφιά Υπ. Γεωργίας στο ΑΚΕΛ: «Το Πεντάκωμο σχεδιάστηκε επί των ημερών σας»

Όσοι επιλέγουν σήμερα την εύκολη κριτική οφείλουν πρώτα να αναγνωρίσουν την πραγματική κατάσταση στην οποία παραλήφθηκε η Μονάδα Πεντακώμου από το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων (ΤΑΥ) αναφέρει το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος σημειώνοντας ότι «παραλάβαμε μία Μονάδα σε εγκατάλειψη και υλοποιούμε ήδη την λύση».

Απαντώντας στις δηλώσεις του ΓΓ του ΑΚΕΛ, ο οποίος επισκέφθηκε σήμερα το Πεντάκωμο, το Υπουργείο Γεωργίας κάνει λόγο για «μια μονάδα με σοβαρές ελλείψεις, ασυντήρητο εξοπλισμό και προβλήματα που άγγιζαν ζητήματα δημόσιας υγείας, με κινητό εξοπλισμό σχεδόν ακινητοποιημένο, πυροσβεστικό σύστημα εκτός λειτουργίας και εγκαταστάσεις εγκαταλελειμμένες».

Αναφέρει ότι πρόκειται για μία μονάδα επεξεργασίας αποβλήτων «η οποία σχεδιάστηκε όταν αρμόδιος Υπουργός ήταν στέλεχος του ΑΚΕΛ ενώ για τα όσα παραλάβαμε ήδη είναι σε εξέλιξη η ποινική διερεύνηση».

Το Υπουργείο Γεωργίας διευκρινίζει ότι «από την πρώτη ημέρα λειτουργίας, το ΤΑΥ προχώρησε σε πέραν των 180 συμβάσεων για επιδιορθώσεις, συντηρήσεις, αναβαθμίσεις και για τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου συστήματος ασφάλειας από το μηδέν κάτι που είχε ως αποτέλεσμα η μονάδα να παραμείνει λειτουργική και την επαρχία Λεμεσού να αποφεύγει μια υγειονομική κρίση».

Προσθέτει ότι «παραλάβαμε μια εγκαταλελειμμένη υποδομή και σε ελάχιστο χρόνο την κρατήσαμε όρθια ενώ παράλληλα, δεν περιοριστήκαμε στη διαχείριση της κατάστασης που παραλάβαμε αλλά υλοποιούμε όλες τις απαραίτητες μελέτες, ώστε εντός του 2027 να υπάρχει νέος ανάδοχος και μια μονάδα σύγχρονη, ασφαλής και βιώσιμη».

Όπως αναφέρει το Υπουργείο, ο οδικός χάρτης προς το 2027, εντάσσεται σε μια ευρύτερη στρατηγική για τα απόβλητα, που περιλαμβάνει αναβάθμιση υποδομών, επέκταση χωριστής συλλογής, ενίσχυση της ανακύκλωσης, προώθηση της κυκλικής οικονομίας και πλήρη συμμόρφωση με το ευρωπαϊκό κεκτημένο.

Σημειώνει ότι «βλέποντας τα λάθη του παρελθόντος, προχωρούμε στα επόμενα βήματα πάνω σε στέρεες βάσεις και σε συνεχή συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, για λύσεις που θα αντέξουν στον χρόνο και που δεν είναι μονοσήμαντες, είναι πολυδιάστατες και συλλογικές και σε αυτό το πλαίσιο, προχωράμε σταθερά μπροστά».

Το Υπουργείο Γεωργίας λέει ότι «η μετάβαση σε ένα σύγχρονο και βιώσιμο σύστημα διαχείρισης αποβλήτων αποτελεί κοινό εθνικό στόχο» διαβεβαιώνοντας ότι «παραμένει προσηλωμένο στην υλοποίηση των δράσεων που έχουν δρομολογηθεί και στη συνεργασία με όλους τους φορείς, ώστε η χώρα να επιτύχει τους περιβαλλοντικούς της στόχους και να διασφαλίσει ένα καθαρότερο και υγιέστερο περιβάλλον για τους πολίτες».

ΚΥΠΕ