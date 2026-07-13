Επαφές Χριστοδουλίδη με φον ντερ Λάιεν και ξένους ηγέτες στο Παρίσι

Για το Παρίσι αναχωρεί το απόγευμα της Δευτέρας ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, ανταποκρινόμενος σε πρόσκληση του Γάλλου Προέδρου, Εμανουέλ Μακρόν, προκειμένου να παραστεί στις εκδηλώσεις για την Εθνική Ημέρα της Γαλλίας.

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης θα παρακολουθήσει την Τρίτη, 14 Ιουλίου, τη στρατιωτική παρέλαση των γαλλικών Ενόπλων Δυνάμεων στα Ηλύσια Πεδία, παρουσία αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων, επικεφαλής θεσμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και διεθνών οργανισμών.

Στην παρέλαση θα συμμετάσχει και επίλεκτη ομάδα της Εθνικής Φρουράς της Κυπριακής Δημοκρατίας, ύστερα από πρόσκληση των γαλλικών Ενόπλων Δυνάμεων. Για τον σκοπό αυτό βρίσκεται ήδη στο Παρίσι και ο Αρχηγός της Εθνικής Φρουράς, αντιστράτηγος Εμμανουήλ Θεοδώρου.

Κατά την παραμονή του στη γαλλική πρωτεύουσα, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας αναμένεται να έχει συνάντηση με την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, καθώς και επαφές με ξένους ηγέτες.

Τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη συνοδεύουν ο Αναπληρωτής Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Γιάννης Αντωνίου, και υπηρεσιακοί παράγοντες.

Η επιστροφή του Προέδρου της Δημοκρατίας στην Κύπρο είναι προγραμματισμένη για αργά το απόγευμα της Τρίτης.