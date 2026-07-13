Κάρουλλας: Η Κύπρος δεν παρεμποδίζει την ευρωπαϊκή πορεία της Τουρκίας

H Κύπρος ουδόλως παρεμποδίζει την ευρωπαϊκή προοπτική της Τουρκίας και η ίδια η Αγκυρα οφείλει να εκπληρώσει πλήρως όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την ενταξιακή της πορεία, περιλαμβανομένων των κυπρογενών της υποχρεώσεων, δήλωσε ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, Γιώργος Κάρουλλας ο οποίος σημείωσε και την ανάγκη για συμμόρφωση από τουρκικής πλευράς, με το διεθνές δίκαιο και τις αρχές και αξίες της ΕΕ.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Βουλής, ο κ. Κάρουλλας συμμετείχε στη Συνάντηση των Προέδρων των Επιτροπών Ευρωπαϊκών Υποθέσεων των κοινοβουλίων των χωρών μελών της ΕΕ και απαντούσε στον Πρόεδρο της Επιτροπής για την Εναρμόνιση με την ΕΕ της Μεγάλης Τουρκικής Εθνοσυνέλευσης, ο οποίος ισχυρίστηκε ότι η Κυπριακή Δημοκρατία παρεμποδίζει την ενταξιακή πορεία της Τουρκίας.

Ο Κύπριος βουλευτής απορρίπτοντας κατηγορηματικά τον ισχυρισμό αυτό επισήμανε ότι η ενταξιακή πορεία κάθε υποψήφιας προς ένταξη χώρας αξιολογείται αποκλειστικά βάσει της προόδου και των επιδόσεών της ως προς την πλήρη και χωρίς εξαιρέσεις εκπλήρωση των κριτηρίων ένταξης στην ΕΕ.

Σε παρέμβασή του κατά τη συζήτηση για τις προτεραιότητες της Ιρλανδικής Προεδρίας, ο κ. Κάρουλλας χαιρέτισε το πρόγραμμα και τις προτεραιότητες που έχουν τεθεί, υπογραμμίζοντας τη σημασία της συλλογικής ευθύνης έναντι των Ευρωπαίων πολιτών, ειδικότερα σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο διεθνές περιβάλλον, το οποίο διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση του μέλλοντος της ΕΕ.

Ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων ανέφερε ότι η ΕΕ πρέπει να συνεχίσει να επενδύει στην ενίσχυση της στρατηγικής της αυτονομίας, ενδυναμώνοντας την ανταγωνιστικότητα, την ασφάλεια, την αμυντική της ικανότητα, την ετοιμότητα και την ανθεκτικότητά της, ειδικότερα στους τομείς της οικονομίας, της τεχνολογίας και των υποδομών.

Η ΕΕ, υπογράμμισε, πρέπει να αναλάβει ηγετικό ρόλο, υπερασπιζόμενη τις αρχές και αξίες στις οποίες εδράζεται και να καταστεί ισχυρός και αξιόπιστος δρων στη διεθνή πολιτική σκηνή, με ουσιαστικότερη συμβολή στην αντιμετώπιση των πολλαπλών κρίσεων που ταλανίζουν την Ευρώπη.

Αναφερόμενος στους συνεχιζόμενους πολέμους στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή, ο κ. Κάρουλλας σημείωσε την ανάγκη για μια συντονισμένη και σταθερή ευρωπαϊκή δράση σε συνεργασία με χώρες εταίρους της Ένωσης που ασπάζονται τις ίδιες Ευρωπαϊκές αρχές και αξίες.

"Δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι η ασφάλεια της ΕΕ είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την ασφάλεια και σταθερότητα της Ανατολικής Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής" είπε ο Κύπριος βουλευτής, αναδεικνύοντας συναφώς τη σημασία της συνεργασίας ΕΕ-ΝΑΤΟ και της εφαρμογής αποτελεσματικών μηχανισμών για τη διασφάλιση της ελεύθερης και ασφαλούς ναυσιπλοΐας.

Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Κάρουλλας σημείωσε ότι η ανάδειξη της στρατηγικής σημασίας της Ανατολικής Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής αποτέλεσε βασική προτεραιότητα της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ, η οποία αξιοποίησε τους στενούς δεσμούς που διατηρεί η Κύπρος με φιλικές γειτονικές της χώρες, συμβάλλοντας στην ενίσχυση της συνεργασίας της ΕΕ με την ευρύτερη νοτιοανατολική της γειτονία και στην προώθηση της περιφερειακής συνεργασίας σε τομείς αυξανόμενης γεωπολιτικής και οικονομικής σημασίας.

Ο κ. Κάρουλλας υπογράμμισε, τέλος, ότι ο σεβασμός του κράτους δικαίου, των ανθρώπινων δικαιωμάτων και του διεθνούς δικαίου πρέπει να αποτελεί θεμελιώδη πυλώνα της ευρωπαϊκής στρατηγικής αυτονομίας και ότι η απάντηση της Ένωσης στις σύγχρονες προκλήσεις που αντιμετωπίζει, είτε αυτές αφορούν τον πόλεμο στην Ουκρανία, τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή ή τη συνεχιζόμενη τουρκική κατοχή της Κύπρου, πρέπει, όπως τόνισε, να εδράζεται στη δημοκρατία, τη διεθνή νομιμότητα και τις Ευρωπαϊκές αρχές και αξίες

Τέλος, στο πλαίσιο της συνάντησης, ο βουλευτής, συμμετείχε και σε συνεδρίαση της Προεδρικής Τρόικα της COSAC, η οποία αποτελείται από εκπροσώπους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των κοινοβουλίων της Κύπρου, της Ιρλανδίας και της Λιθουανίας.

Πηγή: ΚΥΠΕ