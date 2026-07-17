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| Πολιτική

Κυπριακό: Στο ΣΑ ΟΗΕ οι εκθέσεις Γκουτέρες και οι προσπάθειες Ολγκίν- Στήριξη στη ΔΔΟ από ΗΠΑ και Ευρωπαϊκές χώρες

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Πακιστάν και Σομαλία φέρονται να έκαναν λόγο για "οικονομικές ανισότητες" και "συνθήκες απομόνωσης" στο νησί για την τουρκοκυπριακή κοινότητα.

Στις πρόσφατες εκθέσεις του ΓΓ ΟΗΕ για την Κύπρο επικεντρώθηκε ο Ειδικός του Αντιπρόσωπος και επικεφαλής της ειρηνευτικής δύναμης των ΗΕ στο νησί (ΟΥΝΦΙΚΥΠ), Χασίμ Ντιάν, κατά την ενημέρωση των κρατών μελών του ΣΑ ΟΗΕ που έγινε την Πέμπτη, στη Νέα Υόρκη, κεκλεισμένων των θυρών και διήρκησε περίπου μία ώρα και τριάντα λεπτά. 

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΚΥΠΕ, ο κ. Ντιάν τόνισε τις μεγάλες προσπάθειες της Προσωπικής Απεσταλμένης του ΓΓ ΟΗΕ, Μαρία Άνχελα Ολγκίν για εντατικές επαφές με τις δύο πλευρές, ώστε να υπάρξει κατάληξη σε επανέναρξη των διαπραγματεύσεων.

Ευρωπαϊκές χώρες μέλη του ΣΑ ΟΗΕ (Γαλλία, Λετονία, Ελλάδα, Δανία) όπως και οι ΗΠΑ  φέρονται να εξέφρασαν την υποστήριξη τους σε λύση με βάση το συμφωνημένο πλαίσιο για διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία με πολιτική ισότητα. 

Πακιστάν και Σομαλία φέρονται να έκαναν λόγο για "οικονομικές ανισότητες" και "συνθήκες απομόνωσης" στο νησί για την τουρκοκυπριακή κοινότητα. 

ΚΥΠΕ

 

 

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