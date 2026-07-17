Ένα ολοκαίνουργιο Dacia Bigster ήταν το μεγάλο έπαθλο του «The Louis Night Show»

Με τον πιο εντυπωσιακό τρόπο ολοκληρώθηκε η φετινή σεζόν του "The Louis Night Show" στον Alpha Κύπρου, με τη μεγάλη ζωντανή κλήρωση που χάρισε στην κα Έλενα Επιφανίου ένα ολοκαίνουργιο Dacia Bigster 1.2 TCe 140hp Essential Edition, αξίας €26.800, μια προσφορά του Ομίλου Πηλακούτα.

Η παράδοση του νέου αυτοκινήτου πραγματοποιήθηκε στον εκθεσιακό χώρο της Dacia, όπου η κα Έλενα Επιφανίου παρέλαβε το μεγάλο της δώρο από την κα Στάλω Πηλακούτα, Head of Business Strategy του Ομίλου Πηλακούτα, η οποία τη συνεχάρη για την επιτυχία της και της ευχήθηκε πολλές ασφαλείς και απολαυστικές διαδρομές με το νέο της αυτοκίνητο.

Το νέο Dacia Bigster αποτελεί τη μεγαλύτερη και πιο ολοκληρωμένη πρόταση της Dacia στην κατηγορία των SUV, προσφέροντας κορυφαία ευρυχωρία, σύγχρονο σχεδιασμό και προηγμένες τεχνολογίες ασφάλειας. Η έκδοση Essential διαθέτει πλούσιο εξοπλισμό, όπως ψηφιακό πίνακα οργάνων 7 ιντσών, κάμερα οπισθοπορείας, αισθητήρες στάθμευσης, σύστημα αυτόματης πέδησης έκτακτης ανάγκης με αναγνώριση πεζών, ποδηλατών και μοτοσικλετιστών, υποβοήθηση διατήρησης λωρίδας κυκλοφορίας, αναγνώριση σημάτων κυκλοφορίας και ζάντες αλουμινίου 17 ιντσών, προσφέροντας υψηλά επίπεδα ασφάλειας, άνεσης και πρακτικότητας.

Η συνεργασία του Alpha Κύπρου με τον Όμιλο Πηλακούτα συνεχίζεται με επιτυχία, προσφέροντας κάθε χρόνο στους τηλεθεατές μοναδικές εμπειρίες και τη δυνατότητα να διεκδικήσουν σημαντικά δώρα. Το ολοκαίνουργιο Dacia Bigster αποτέλεσε το μεγάλο έπαθλο της φετινής διοργάνωσης, χαρίζοντας σε μία τυχερή τηλεθεάτρια την αρχή ενός νέου ταξιδιού.