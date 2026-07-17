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«Το τελευταίο ταγκό»: Πώς βλέπει ο τ/κ Τύπος την επίσκεψη Γκουτέρες

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Η «Ντιαλόγκ» κάνει λόγο για μια κρίσιμη αποστολή του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, ενώ άλλα τουρκοκυπριακά μέσα χαρακτηρίζουν την επίσκεψή του ιστορική

Η Ντιαλόγκ έχει κύριο πρωτοσέλιδο θέμα το Κυπριακό και με τίτλο «Το τελευταίο ταγκό» γράφει ότι έρχεται ο ΓΓ του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες να συζητήσει με τους δύο ηγέτες την επανέναρξη των συνομιλιών, ενώ με το θέμα προβάλλουν και άλλες εφημερίδες.

Γράφει ότι ο ΓΓ θα έρθει στις 27 Ιουλίου, θα δει τους ηγέτες χωριστά και στην συνέχεια μαζί. Σύμφωνα με την Ντιαλόγκ, πριν έρθει στο νησί ο Γκουτέρες θα έχει επικοινωνία και με τους ηγέτες των εγγυητριών χωρών με στόχο την επανέναρξη των συνομιλιών.

Στο δημοσίευμα σημειώνεται ότι ο ΓΓ έρχεται και με τους δύο Αναπληρωτές ΓΓ Ντι Κάρλο και Λακρουά, μια «δυνατή εικόνα» - όπως γράφει η Ντιαλόγκ – και πολιτικοί παρατηρητές – αναφέρουν – ότι αυτό δείχνει πως ο κ. Γκουτέρες θα ήθελε να ολοκληρώσει την θητεία του με μια επιτυχία. Κι αυτή να είναι στην Κύπρο.

Στο μεταξύ η Γενί Ντουζέν επικαλούμενη διπλωματικές πηγές στο Βέλγιο αναφέρει ότι οι συναντήσεις της Προσωπικής Απεσταλμένης του ΓΓ του ΟΗΕ για την Κύπρο, με την Πρόεδρο της ΕΕ, Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν και τον Ειδικό Αντιπρόσωπο, Ραφαέλε Φίττο στις Βρυξέλλες οριστικοποιήθηκαν στις 21-22 Ιουλίου. Μετά από αυτές τις συναντήσεις, η κ. Ολγκίν θα έρθει στην Κύπρο.

Υπενθυμίζει ότι το πρώτο δεκαπενθήμερο του Ιουνίου, η κ. Ολγκίν επισκέφθηκε την Κύπρο και συναντήθηκε δύο φορές ξεχωριστά με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη Τουφάν Έρχιουρμαν και τον Ελληνοκύπριο ηγέτη Νίκο Χριστοδουλίδη. Κατά τη διάρκεια εκείνης της επίσκεψης, ανακοίνωσε προετοιμασίες για μια διευρυμένη διάσκεψη που θα περιλαμβάνει τις εγγυήτριες χώρες της Κυπριακής Δημοκρατίας. Μετά την ολοκλήρωση των επαφών της στην Κύπρο, η Κολομβιανή διπλωμάτης, η οποία ταξίδεψε στη Νέα Υόρκη για να ενημερώσει τον Γενικό Γραμματέα Γκουτέρες για τις συναντήσεις της με τους Κύπριους ηγέτες, θα συναντηθεί με αξιωματούχους της ΕΕ στις Βρυξέλλες την ερχόμενη εβδομάδα, οι οποίοι έχουν εκφράσει την ενεργό συμμετοχή τους στη διαδικασία.

Το δημοσίευμα αναφέρεται και στο γεγονός ότι η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν διόρισε πρόσφατα τον Αντιπρόεδρο Ραφαέλε Φίτο ως νέο Ειδικό Αντιπρόσωπο για την Κύπρο. Ο διορισμός αυτός ερμηνεύτηκε από πολιτικούς κύκλους ως ένδειξη ότι η διαδικασία έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο κεκλεισμένων των θυρών, γράφει. 

Αναφορά κάνει και στην ανάρτηση φον ντερ Λάιεν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι η ΕΕ συμμετέχει πλήρως στη διαδικασία, λέγοντας ότι είναι «έτοιμη να κάνει ό,τι μπορεί για να υποστηρίξει τις προσπάθειες επίλυσης του κυπριακού ζητήματος στο πλαίσιο του ΟΗΕ και σύμφωνα με τις αρχές, τις αξίες και τη νομοθεσία της ΕΕ».

Στις υπόλοιπες τ/κ εφημερίδες γίνεται αναφορά στην είδηση της καθόδου του ΓΓ του ΟΗΕ που την θεωρούν ιστορικό βήμα ενώ η Αβρούπα επισημαίνει ότι γίνεται 4 μήνες πριν την λήξη της θητείας του.

ΚΥΠΕ

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