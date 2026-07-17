Στον Δήμο Αμμοχώστου η Αννίτα Δημητρίου - Συζήτησαν τις εξελίξεις στο Κυπριακό

Συνάντηση με τα μέλη της Δημοτικής Ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού του Δήμου Αμμοχώστου πραγματοποίησε η Πρόεδρος κ. Αννίτα Δημητρίου με τη συμμετοχή των Βουλευτών του ΔΗΣΥ Αμμοχώστου, του Εκπροσώπου Τύπου και του Επαρχιακού Γραμματέα Αμμοχώστου.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης πραγματοποιήθηκε εκτενής ενημέρωση και ανταλλαγή απόψεων για τις τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό. Η Πρόεδρος του ΔΗΣΥ υπογράμμισε ότι καταγράφονται θετικές εξελίξεις, ιδιαίτερα ενόψει και της καθόδου του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, εκφράζοντας την ελπίδα ότι η παρούσα κινητικότητα θα συμβάλει στην επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων.

Ο Δημοκρατικός Συναγερμός, όπως είπε η κ. Δημητρίου, παραμένει σταθερός στις θέσεις αρχών της πλευράς μας για μια βιώσιμη και λειτουργική λύση εντός του συμφωνημένου πλαισίου που θα επανενώνει και θα απαλλάσσει την Κύπρο από τα κατοχικά στρατεύματα και τις αναχρονιστικές εγγυήσεις. Διαπιστώθηκε ότι σε αυτήν την κρίσιμη φάση απαιτείται ψύχραιμη ανάλυση, στρατηγική σκέψη και υπευθυνότητα από όλους.

Παράλληλα, συζητήθηκαν ζητήματα που αφορούν τη λειτουργία του Δήμου Αμμοχώστου, οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει, καθώς και οι τρόποι με τους οποίους ο Δημοκρατικός Συναγερμός μπορεί να συμβάλει στην προώθηση λύσεων και στην ενίσχυση του έργου του Δήμου.

Επιπρόσθετα, τα μέλη της Δημοτικής Ομάδας ενημέρωσαν την Πρόεδρο για τις δράσεις και τις πρωτοβουλίες που προγραμματίζονται ενόψει της 52ης επετείου κατάληψης της πόλης.

Από την πλευρά της η κ. Δημητρίου επαναβεβαίωσε τη διαχρονική στήριξη του Δημοκρατικού Συναγερμού προς τον Δήμο Αμμοχώστου, ο οποίος πρέπει να λειτουργεί ως υπόδειγμα σύμπνοιας και συνεργασίας που θα συνενώνει όλους τους δημότες προς τον κοινό μας στόχο.