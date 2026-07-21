Κυπριακό: Όλα στο τραπέζι από τον Αντόνιο Γκουτέρες - Σε Άγκυρα πριν τη Λευκωσία η Ολγκίν

Όλα επί τάπητος αναμένεται να τεθούν κατά τις επαφές στη Λευκωσία του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, Αντόνιο Γκουτέρες. Η παρουσία του στην Κύπρο μπορεί να εξελιχθεί ως η σημαντικότερη παρέμβαση των τελευταίων ετών στο Κυπριακό, καθώς ο ΟΗΕ επιχειρεί να διαπιστώσει κατά πόσο υπάρχουν οι προϋποθέσεις για έξοδο από το παρατεταμένο αδιέξοδο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κ. Γκουτέρες αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στη διαμόρφωση μιας κοινής αντίληψης για τα επόμενα βήματα της διαδικασίας, επιδιώκοντας να καταστήσει σαφές στις δύο πλευρές ότι η διεθνής κοινότητα αναμένει συγκεκριμένες ενέργειες και όχι απλή συνέχιση του διαλόγου χωρίς προοπτική αποτελέσματος.

Δύο συναντήσεις

Κατά την παραμονή του στην Κύπρο, ο Γενικός Γραμματέας θα έχει δύο κοινές συναντήσεις με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, και τον Τουρκοκύπριο ηγέτη, Τουφάν Ερχιουρμάν. Η πρώτη θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο ιδιωτικού δείπνου στην οικία του ειδικού αντιπροσώπου του ΟΗΕ στην Κύπρο, χωρίς την παρουσία των μέσων ενημέρωσης, ενώ η δεύτερη θα γίνει το επόμενο πρωί στα γραφεία της Αποστολής Καλών Υπηρεσιών των Ηνωμένων Εθνών, στην προστατευόμενη περιοχή του παλαιού αεροδρομίου Λευκωσίας.

Ο κ. Γκουτέρες θα αφιχθεί στο νησί συνοδευόμενος από την αναπληρώτρια γενική γραμματέα, αρμόδια για Πολιτικές και Ειρηνευτικές Υποθέσεις, Ρόζμαρι Ντι Κάρλο, τον αναπληρωτή γενικό γραμματέα για τις Ειρηνευτικές Επιχειρήσεις, Ζαν-Πιερ Λακρουά, καθώς και την προσωπική του απεσταλμένη για το Κυπριακό, Μαρία Άνχελα Ολγκίν.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει χωριστές συναντήσεις με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη και τον Τουφάν Ερχιουρμάν, κατάθεση στεφάνου στο μνημείο των πεσόντων ειρηνευτών έξω από το Λήδρα Πάλας, επίσκεψη στο Ανθρωπολογικό Εργαστήριο της Διερευνητικής Επιτροπής για τους Αγνοουμένους (ΔΕΑ), καθώς και επαφές με τους διαπραγματευτές των δύο πλευρών, τους επικεφαλής των δικοινοτικών Τεχνικών Επιτροπών και εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών.

Μετά την κοινή συνάντηση των δύο ηγετών με τον Γενικό Γραμματέα, θα ακολουθήσει συνέντευξη Τύπου του κ. Γκουτέρες, πριν από την αναχώρησή του από την Κύπρο.

Οι επαφές Ολγκίν

Παράλληλα με τις προετοιμασίες για την επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα, η προσωπική του απεσταλμένη, Μαρία Άνχελα Ολγκίν, συνεχίζει τον κύκλο των επαφών της. Αύριο Τετάρτη, θα βρεθεί στις Βρυξέλλες, όπου θα συναντηθεί με τον εκτελεστικό αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και νέο ειδικό εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Κυπριακό, Ραφαέλε Φίτο, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες θα έχει, επίσης, συνάντηση με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Ακολούθως αναμένεται να μεταβεί στην Άγκυρα και μετά θα έλθει στη Λευκωσία, ενόψει των επαφών του Γενικού Γραμματέα.

Όχι ατέρμονες διαπραγματεύσεις

Στο μεταξύ, ο Τουρκοκύπριος ηγέτης Τουφάν Ερχιουρμάν, διαμήνυσε ότι η τουρκοκυπριακή πλευρά στηρίζει τις προσπάθειες του Αντόνιο Γκουτέρες, απορρίπτει όμως την προοπτική νέων διαπραγματεύσεων χωρίς σαφή προσανατολισμό σε αποτέλεσμα.

Σε ομιλία του στα κατεχόμενα, ο κ. Ερχιουρμάν υποστήριξε ότι απαιτείται μια διαδικασία που θα οδηγεί σε συγκεκριμένες εξελίξεις και όχι σε επανάληψη αποτυχημένων κύκλων συνομιλιών ή συναντήσεων «για χάρη των συναντήσεων».

Επανέλαβε ότι, κατά την άποψη της τουρκοκυπριακής πλευράς, δεν μπορούν να τεθούν υπό διαπραγμάτευση ζητήματα που αφορούν την πολιτική ισότητα, την ασφάλεια και τη διεθνή θέση των Τουρκοκυπρίων, προσθέτοντας ότι προηγουμένως θα πρέπει να ληφθούν ουσιαστικά μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης και να συμφωνηθεί το πλαίσιο της διαδικασίας, ώστε να αποφευχθεί μια νέα αποτυχία. Ο Τουρκοκύπριος ηγέτης υπογράμμισε ακόμη ότι όλες οι κινήσεις της πλευράς του πραγματοποιούνται σε πλήρη συντονισμό με την Τουρκία.

Απέφυγε τις εκδηλώσεις

Πάντως, σε σχέση με την Τουρκία, ιδιαίτερη συζήτηση αναπτύσσεται από το γεγονός ότι ο Ταγίπ Ερντογάν απέφυγε να επισκεφτεί τα κατεχόμενα για τις εκδηλώσεις της 20ής Ιουλίου. Σύμφωνα με τουρκικές αλλά και τ/κ πηγές, ένα τέτοιο γεγονός δεν είναι τυχαίο με την έλευση του ΓΓ του ΟΗΕ στη Λευκωσία και τα μηνύματα που ίσως φέρει. Να σημειωθεί, βεβαίως, ότι με αφορμή την επέτειο της τουρκικής εισβολής, ο Ταγίπ Ερντογάν επανέλαβε ότι η Άγκυρα θα συνεχίσει να στηρίζει την τουρκοκυπριακή πλευρά. Σε μήνυμά του ανέφερε ότι η Τουρκία, ως «μητέρα πατρίδα και εγγυήτρια χώρα», δεν θα αφήσει ποτέ μόνους τους Τουρκοκυπρίους και επανέλαβε τις πάγιες τουρκικές θέσεις για το Κυπριακό, συγχαίροντας παράλληλα τους Τουρκοκυπρίους για την επέτειο της 20ής Ιουλίου.