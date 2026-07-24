Από την (συν)ομοσπονδιά στη Ζιβανία: Ο αποχαιρετισμός του Ελβετού πρέσβη στην Κύπρο

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης για την εθνική ημέρα της Ελβετίας στη Λευκωσία το βράδυ της Τετάρτης, ο πρέσβης της Ελβετίας στην Κύπρο Κριστόφ Μπούργκενερ ανέλυσε στο κοινό του τι σημαίνει να είναι κανείς Ελβετός.

Σημείωσε ότι αυτή την ημέρα η Ελβετία γιορτάζει με υπερηφάνεια το γεγονός ότι είναι μια «συνομοσπονδία», ενώ στην πράξη λειτουργεί ως ομοσπονδία.

«Μια λεπτή διάκριση που γίνεται αισθητά λιγότερο ακαδημαϊκή όταν η συζήτηση στρέφεται στην Κύπρο.»

Ο πρέσβης είπε ότι «οι Ελβετοί δεν το παρακάνουν με τον πατριωτισμό». Γιορτάζουν περισσότερο το καντόνι ή την περιφέρειά τους παρά τη χώρα τους, εκτός αν η εθνική ομάδα ποδοσφαίρου φτάσει στα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου, οπότε θυμούνται ότι αποτελούν μία χώρα και κυματίζουν την ελβετική σημαία.

Ο πρέσβης Κριστόφ Μπούργκενερ επέδωσε

επίσημα τα διαπιστευτήριά του στο Προεδρικό Μέγαρο το 2022. Πηγή: ΓΤΠ.

Μια τοπική χώρα

«Πέρα από την Εθνική Ημέρα και τα αθλητικά γεγονότα, η Ελβετία είναι πάνω απ’ όλα μια τοπική χώρα», είπε.

«Στη μικρή μας χώρα έχουμε 26 διαφορετικά εκπαιδευτικά συστήματα, 26 διαφορετικά φορολογικά συστήματα, διαφορετικές δημόσιες αργίες – και ναι, ακόμη και διαφορετικούς κανόνες για τους σκύλους. Σε ορισμένα καντόνια η εκπαίδευση σκύλων είναι υποχρεωτική, σε άλλα όχι.

»Η αρχή μας είναι απλή: όσο το δυνατόν πιο τοπικά, όσο είναι αναγκαίο σε ομοσπονδιακό επίπεδο. Οι δήμοι διαχειρίζονται τις τοπικές υποθέσεις, τα καντόνια ρυθμίζουν το μεγαλύτερο μέρος της δημόσιας πολιτικής και η ομοσπονδιακή κυβέρνηση παρεμβαίνει μόνο εκεί όπου είναι απολύτως απαραίτητη μια κοινή εθνική προσέγγιση.»

Διαμοιρασμός της εξουσίας

Ο Μπούργκενερ πρόσθεσε ότι ο πρόεδρος της ομοσπονδιακής κυβέρνησης αλλάζει κάθε χρόνο.

«Πιστεύουμε ότι η εξουσία, όπως και το φοντί, είναι καλύτερα να μοιράζεται. Και ακόμη περισσότερο όταν ελέγχεται από ισχυρούς μηχανισμούς ελέγχου και ισορροπίας.»

Υποστήριξε ότι ο ομοσπονδισμός διδάσκει πως «η διαφορετικότητα δεν είναι πρόβλημα προς επίλυση· είναι δύναμη πάνω στην οποία μπορείς να οικοδομήσεις».

Δεν είναι η ομοιογένεια που ενώνει τους Ελβετούς, αλλά η προθυμία τους να συνεργάζονται παρά τις διαφορές τους.

«Αυτό που μας ενώνει είναι ότι εμπιστευόμαστε ο ένας τον άλλον, παρόλο που είμαστε διαφορετικοί και δεν συμφωνούμε πάντα», είπε ο Ελβετός διπλωμάτης.

Άτομα με παραδοσιακές ελβετικές φορεσιές παίζουν αλπικά κέρατα (alphorns) για τον εορτασμό της Εθνικής Ημέρας της Ελβετίας στη Βασιλεία της Ελβετίας. Πηγή: Shutterstock – Olya Solod.

Ένας απαιτητικός κόσμος

Αναφερόμενος στους πολέμους, τις βίαιες κατοχές και την πόλωση που κυριαρχούν στην επικαιρότητα, ο πρέσβης είπε ότι ο διάλογος, ο συμβιβασμός, ο αμοιβαίος σεβασμός και η συνεργασία έχουν σήμερα μεγαλύτερη σημασία από ποτέ, τόσο στην Κύπρο όσο και στον κόσμο.

«Η ειρήνη είναι ισχυρότερη όταν εδράζεται σε κανόνες και όχι στην ισχύ. Στον διάλογο και όχι στη διαίρεση· και στο διεθνές και ανθρωπιστικό δίκαιο», είπε ο Μπούργκενερ.

«Η Ελβετία, και γνωρίζω ότι το ίδιο ισχύει και για την Κύπρο, θα συνεχίσει να υπερασπίζεται αυτές τις αρχές», πρόσθεσε.

Ο πρέσβης συνεχάρη την Κύπρο για την Προεδρία της ΕΕ, σημειώνοντας ότι παρά το μικρό της μέγεθος κατάφερε να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στη διεθνή σκηνή.

Κυπριακά μαθήματα ζωής

Κλείνοντας, ο Μπούργκενερ είπε ότι στο τέλος του χρόνου ετοιμάζεται να αναλάβει την τελευταία του «τοποθέτηση» – τη συνταξιοδότηση – έπειτα από τέσσερα «υπέροχα χρόνια» στην Κύπρο. Εξήρε τις αναμνήσεις και τις φιλίες που απέκτησε, αλλά αναφέρθηκε με χιούμορ και στα «μοναδικά κυπριακά μαθήματα ζωής» που αποκόμισε.

Για παράδειγμα, ότι τα «πέντε λεπτά» δεν είναι πραγματικά μονάδα μέτρησης του χρόνου, όπως συμβαίνει στην Ελβετία.

«Εδώ στην Κύπρο είναι περισσότερο, ας πούμε, μια έκφραση αισιοδοξίας.»

Επίσης, ότι μια πρόσκληση για δείπνο δεν είναι ποτέ απλώς ένα δείπνο, αλλά «ένα νόστιμο γεύμα που μπορεί να θρέψει μια ολόκληρη αντιπροσωπεία».

«Και βέβαια υπάρχει και το περίφημο ΚΔΠ – το Κυπριακό Δίκτυο Πληροφόρησης», παρατήρησε.

«Οι Κύπριοι έχουν αναγάγει το άτυπο οικοσύστημα πληροφόρησης σε τέχνη. Μέχρι τη στιγμή που οι εφημερίδες δημοσιεύσουν μια είδηση, όλοι γνωρίζουν ήδη τι συνέβη, γιατί συνέβη, ποιος ήταν υπεύθυνος και τι πιθανότατα θα συμβεί – ή δεν θα συμβεί – στη συνέχεια.»

Ολοκληρώνοντας, είπε: «Για έναν διπλωμάτη, αποτελεί ανεκτίμητη πηγή τοπικής πληροφόρησης και έναν απολύτως θεμιτό λόγο να υπολογίζει τις βραδινές ώρες στις ταβέρνες με ζιβανία ως ώρες εργασίας.»