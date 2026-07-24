Η ΙΚΕΑ προετοιμάζει το σπίτι για τη νέα σεζόν με χρώμα, φαντασία και δημιουργικότητα

Η ΙΚΕΑ για μία ακόμα φορά μέσα στη χρονιά ανανεώνει την γκάμα των προϊόντων της και παρουσιάζει μια νέα συλλογή, εμπνευσμένη από τη μετάβαση στη νέα εποχή που έρχεται. Έξυπνες και δημιουργικές ιδέες υπόσχονται να μεταμορφώσουν το σπίτι σας με τον πιο παιχνιδιάρικο και ζεστό τρόπο.

Όπως με κάθε συλλογή, η IKEA προσφέρει αμέτρητες νέες ιδέες για το σπίτι. Αυτή τη φορά, ακόμα κι αν βρισκόμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού, η νέα συλλογή αποτελεί την ιδανική αφορμή για μια πρώτη ανανέωση του σπιτιού, με απρόσμενα χρώματα και υφές που προϊδεάζουν για τη νέα σεζόν.

Ανάμεσα στις νέες αφίξεις, κάθε προϊόν κρύβει πίσω του κάτι ξεχωριστό, ξεκινώντας από τον φωτισμό που καθορίζει την ατμόσφαιρα του σπιτιού. Η σειρά φωτιστικών VARPTROSS κλέβει τις εντυπώσεις με τις απαλές, καθαρές γραμμές της και τα χειροποίητα στοιχεία από μπαμπού, προσφέροντας μοναδικές χρωματικές παραλλαγές και έναν ζεστό φωτισμό που δημιουργεί πανέμορφες σκιές στο σαλόνι ή την τραπεζαρία. Την ίδια στιγμή, τα νέα κεραμικά βάζα της ΙΚΕΑ με το γυαλιστερό τους φινίρισμα συνδυάζουν τη λειτουργικότητα με τη διακόσμηση, ενώ λειτουργούν και ως αυτόνομα έργα τέχνης, έτοιμα να τραβήξουν τα βλέμματα με ή χωρίς λουλούδια.

Η νέα συλλογή εμπλουτίζεται ακόμα περισσότερο με λευκά είδη και χρηστικά αντικείμενα που φέρουν τη σφραγίδα της δημιουργικότητας των σχεδιαστών της ΙΚΕΑ. Για τη νέα παπλωματοθήκη SÄTERVIDE με το κομψό μοτίβο λουλουδιών, η σχεδιάστρια Monika Forsberg πήρε έμπνευση από τα λευκά είδη που είχε η γιαγιά μιας φίλης της στο μικρό της σπίτι στο Halland, με στόχο να δημιουργήσει ένα συμμετρικό μοτίβο λουλουδιών που να αποπνέει σκανδιναβική παράδοση και να ταιριάζει σε ένα μοντέρνο σπίτι.

Η συλλογή ολοκληρώνεται με μικρές πινελιές που κάνουν μεγάλη διαφορά, όπως τα πολύχρωμα, απαλά καλύμματα μαξιλαριών. Επιπλέον, δεκάδες ακόμα αφίξεις εμπλουτίζουν τη μεγάλη γκάμα της ΙΚΕΑ και προσφέρουν ακόμα περισσότερες επιλογές για κάθε σπίτι και κάθε προσωπικό στιλ.

Βρείτε ολόκληρη τη νέα συλλογή και μαζί την έμπνευση που ψάχνετε στα καταστήματα ΙΚΕΑ και στο IKEA.com.cy, όπου πάντα κάτι νέο σας περιμένει να το ανακαλύψετε.

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