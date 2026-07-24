Τασούλας για 52 χρόνια από την αποκατάσταση της Δημοκρατίας: Η Ελλάδα διεκδικεί σταθερά δίκαιη λύση στο Κυπριακό

«Αυτά τα 52 χρόνια, η Γ' Ελληνική Δημοκρατία που εγκατέστησε ο πρωτομάστοράς της Κωνσταντίνος Καραμανλής, εξελίχθηκε στην πιο σταθερή, φιλελεύθερη, μακρά και δημοκρατική περίοδο στην πολιτική ζωή της χώρας μας», ανέφερε ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας σε δήλωσή του για την 52η επέτειο της Αποκατάστασης της Δημοκρατίας στη χώρα. Η Ελλάδα εξακολουθεί σταθερά να διεκδικεί μια δίκαιη, βιώσιμη και λειτουργική λύση του κυπριακού ζητήματος, πρόσθεσε.

«Έχουμε πλέον μια Δημοκρατία έμπειρη και ώριμη μπροστά στις σύγχρονες προκλήσεις των συρράξεων, της αβεβαιότητας και της αστάθειας που χαρακτηρίζουν το διεθνές περιβάλλον» προσθέτει.

Λέει, επίσης, ότι «η Δημοκρατία όμως, αυτή που στερεώσαμε πριν 52 χρόνια, δεν παρέχει μόνο δικαιώματα. Έχει και αξιώσεις. Ήπιο πολιτικό κλίμα, συναινέσεις στον πάγιο και ιστορικό πλέον διεθνή προσανατολισμό της χώρας μας και ενότητα απέναντι στις μεγάλες προκλήσεις της εσωτερικής και εξωτερικής πολιτικής».

Ταυτόχρονα υπενθυμίζει ότι «πριν 52 χρόνια, στις 24 Ιουλίου 1974 η δημοκρατία επέστρεφε στην Ελλάδα, όμως η Κύπρος είχε πέσει στον γκρεμό του χουντικού πραξικοπήματος και της τουρκικής εισβολής. Γι' αυτό και σήμερα η Ελλάδα εξακολουθεί σταθερά να διεκδικεί μια δίκαιη, βιώσιμη και λειτουργική λύση του κυπριακού ζητήματος».

Μεταξύ άλλων, αναφέρει ότι η Δημοκρατία δεν παρέχει μόνο δικαιώματα, αλλά έχει και αξιώσεις. «Ήπιο πολιτικό κλίμα, συναινέσεις στον πάγιο και ιστορικό πλέον διεθνή προσανατολισμό της χώρας μας και ενότητα απέναντι στις μεγάλες προκλήσεις της εσωτερικής και εξωτερικής πολιτικής» συνεχίζει.

Συνεπώς, λέει, η ασφάλεια και η προκοπή της χώρας μας μέσα στο ευρωπαϊκό μας περιβάλλον, που δρομολογήθηκαν πριν 52 χρόνια, εξαρτώνται από τις παραπάνω προϋποθέσεις. «Και αυτές τις προϋποθέσεις αξίζει να συνεχίσουμε να τις διαφυλάττουμε εν ονόματι της σταθερότερης και πιο δημιουργικής δημοκρατίας που είχαμε ποτέ, εκείνης που αποκαταστάθηκε πριν 52 χρόνια» συμπληρώνει.

Το πρωί, ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας επισκέφθηκε τα πρώην κρατητήρια των ΕΑΤ - ΕΣΑ, στο Πάρκο Ελευθερίας και κατέθεσε στεφάνι στην προτομή του Σπύρου Μουστακλή.

Τον κ. Τασούλα υποδέχθηκαν ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Φυλακισθέντων και Εξορισθέντων Αντιστασιακών 1967-1974 Ευάγγελος Γκιουγκής και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και, μεταξύ άλλων, η Χριστίνα Μουστακλή.

ΚΥΠΕ