Κυπριακό: Διαφορετικές προσεγγίσεις για το ρόλο της ΕΕ - Τι έδειξαν οι επαφές Φίτο

Οι επαφές, χθες, των Νίκου Χριστοδουλίδη και Τουφάν Ερχιουρμάν με τον ειδικό αντιπρόσωπο της ΕΕ για την Κύπρο, αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ραφαέλε Φίτο, αποκάλυψαν τις διαφορετικές αντιλήψεις και προτεραιότητές τους σχετικά με τον ρόλο της ΕΕ στην προσπάθεια επίλυσης του Κυπριακού.

Μιλώντας μετά τις συναντήσεις του, ο Φίτο δήλωσε ότι ο διορισμός του έστειλε ένα σαφές μήνυμα: η ΕΕ θέλει να συμμετέχει ουσιαστικά και να συμβάλει θετικά στη διαδικασία υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών για το Κυπριακό.

«Αυτή είναι η πρώτη μου επίσκεψη στο νησί υπό αυτή την ιδιότητα και βρίσκομαι εδώ πάνω απ' όλα για να ακούσω. Η Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένει πλήρως προσηλωμένη στη στήριξη της διαδικασίας υπό την ηγεσία του ΟΗΕ και των προσπαθειών του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών», ανέφερε.

Πρόσθεσε ότι θα επιστρέψει στο νησί τους επόμενους μήνες, προκειμένου να συνεχίσει τις επαφές με όλους τους εμπλεκομένους. Ο Ιταλός αξιωματούχος δήλωσε ότι πιστεύει πως «θα υπάρξει ευκαιρία να επιτευχθούν πολύ σημαντικά αποτελέσματα τους επόμενους μήνες».

«Αναγκαία τα ΜΟΕ ΕΕ - Τουρκοκυπρίων»

Μετά τη συνάντησή του με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη Τουφάν Ερχιουρμάν, ο τελευταίος δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τη δική του καταγραφή της συνάντησης.

Ο κ. Ερχιουρμάν ανέφερε ότι έθεσε, πρώτα και κύρια, «τις πρόσφατες μονομερείς και μεροληπτικές στάσεις, συμπεριφορές και αποφάσεις των θεσμών της ΕΕ, ιδιαίτερα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, οι οποίες έχουν υπονομεύσει περαιτέρω την εμπιστοσύνη προς την ΕΕ». Υποστήριξε ότι χρειάζονται μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης (ΜΟΕ) «όχι μόνο με την ελληνοκυπριακή ηγεσία, αλλά και με την ΕΕ».

Ο Τουρκοκύπριος ηγέτης είπε στον ειδικό αντιπρόσωπο της ΕΕ ότι δεν θα είναι δυνατόν η ΕΕ να συμμετέχει ως «μέρος» στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, «αλλά εάν υπάρχει επιθυμία να συμβάλει σε μια δίκαιη και διαρκή λύση στο νησί, μπορεί να διαδραματίσει θετικό ρόλο όσον αφορά τα ΜΟΕ που σχετίζονται με την ΕΕ».

Ο κ. Ερχιουρμάν ανέφερε ότι οι δύο άνδρες συζήτησαν επίσης «την εφαρμογή του Κανονισμού για το άμεσο εμπόριο χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση, τις δυσκολίες που αντιμετωπίζονται στην εφαρμογή του Κανονισμού της Πράσινης Γραμμής, την ιδιότητα του πολίτη της ΕΕ για τους Τουρκοκυπρίους, καθώς και τις αρνητικές εξελίξεις γύρω από το περιουσιακό».

Κατέληξε λέγοντας: «Ενημερώσαμε τον κ. Φίτο ότι έχει προ πολλού έρθει η ώρα να τερματιστεί η απομόνωση των Τουρκοκυπρίων, οι οποίοι έχουν επανειλημμένα και με πολύ σαφή τρόπο επιδείξει τη βούλησή τους για λύση, και ότι όλα τα εμπόδια που εμποδίζουν τον λαό μας, και ιδιαίτερα τα παιδιά μας, να καταστούν μέρος της διεθνούς κοινότητας πρέπει να απομακρυνθούν επειγόντως».

ΜΟΕ πριν από το «5+1»

Σε ξεχωριστή ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης νωρίτερα μέσα στην ημέρα, ο Ερχιουρμάν επανέλαβε ότι, πριν από μια διαδικασία «5+1», οι δύο ηγέτες θα πρέπει να καταλήξουν σε λύσεις για τουλάχιστον ορισμένα ΜΟΕ, ενώ «θα πρέπει να εγκαταλειφθούν προσεγγίσεις που υπονομεύουν την εμπιστοσύνη».

Σε ό,τι αφορά την έναρξη των διαπραγματεύσεων, είπε ότι δεν θα ήταν ορθό να προχωρήσουν χωρίς προηγουμένως να συμφωνηθεί η μεθοδολογία.

Ο Τουρκοκύπριος ηγέτης υπενθύμισε, επίσης, στον Χριστοδουλίδη, ότι ο συνομιλητής του «είμαστε εμείς».

Ο Ερχιουρμάν δήλωσε ότι η τουρκοκυπριακή πλευρά βρίσκεται σήμερα σε καλύτερο σημείο από ό,τι βρισκόταν πριν από την επίσκεψη Γκουτέρες. Το επόμενο βήμα είναι πλέον να ολοκληρωθούν οι «εργασίες προετοιμασίας» που απαιτούνται ώστε να καταστεί δυνατή μια διαδικασία «5+1», πρόσθεσε, εκφράζοντας την ετοιμότητά του να συναντά τον Χριστοδουλίδη όσο πιο συχνά γίνεται.

Έμφαση στις σχέσεις ΕΕ - Τουρκίας

Ο Πρόεδρος, Νίκος Χριστοδουλίδης, στο μεταξύ, ενημέρωσε αντιπροσωπεία του Δήμου Αμμοχώστου για τη συνάντησή του με τον Φίτο.

Σύμφωνα με τον διευθυντή του Γραφείου Τύπου του Προέδρου, Βίκτωρα Παπαδόπουλο, ο κ. Χριστοδουλίδης ανέδειξε τη σημασία της εμπλοκής της ΕΕ στις προσπάθειες του ΟΗΕ, τόσο σε σχέση με τη μορφή όσο και με την ουσία μιας λύσης, αλλά και τα οφέλη που θα μπορούσε να αποκομίσει η Τουρκία κάνοντας βήματα προς μια διευθέτηση.

Ο υπουργός Εξωτερικών, Κωνσταντίνος Κόμπος, ο οποίος συμμετείχε επίσης στη συνάντηση με τον Φίτο, δήλωσε ότι συζήτησαν πρακτικά βήματα, όπως οι επαφές που θα πραγματοποιήσει ο απεσταλμένος της ΕΕ το επόμενο διάστημα.

Επανέλαβε ότι η ΕΕ θα μπορούσε να συμβάλει ουσιαστικά στην επίτευξη προόδου στο Κυπριακό μέσω της προώθησης των σχέσεων ΕΕ - Τουρκίας.

Ερωτηθείς κατά πόσον ο κ. Φίτο θα επισκεφθεί την Άγκυρα, ο κ. Κόμπος ανέφερε ότι το επόμενο στάδιο της δουλειάς του βρίσκεται ακόμη υπό προετοιμασία, σημειώνοντας ότι, ως εκτελεστικός αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο Φίτο διαθέτει ήδη διαύλους επικοινωνίας και σημεία επαφής με την Τουρκία.

Σε ό,τι αφορά το ζήτημα του χρόνου, ή την έλλειψή του, δεδομένου ότι η θητεία του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, ολοκληρώνεται τον Δεκέμβριο, ο ΥΠΕΞ αναγνώρισε το ζήτημα, αλλά τόνισε την πολιτική βούληση τόσο του ΓΓ του ΟΗΕ όσο και της ΕΕ, καθώς και τη δυνατότητα ανάληψης σημαντικών πρωτοβουλιών που θα μπορούσαν να αποφέρουν θετικά αποτελέσματα.