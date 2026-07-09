«Καζάνι που βράζει» ο ΟΝΕΚ: Σοβαρές καταγγελίες για κλίμα φόβου, αδικαιολόγητες δαπάνες και παρέμβαση Ελεγκτικής

Σοβαρές καταγγελίες για την κατάσταση που επικρατεί στον Οργανισμό Νεολαίας Κύπρου φέρνουν στο προσκήνιο δύο επιστολές, οι οποίες απευθύνονται αφενός στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη και αφετέρου στον Γενικό Ελεγκτή.

Οι συντάκτες των επιστολών, οι οποίες βρίσκονται στην διάθεση του «Π», ζητούν άμεση παρέμβαση, πλήρη διερεύνηση των καταγγελλομένων και αποκατάσταση της ομαλής λειτουργίας του Οργανισμού. Παράλληλα, σε τελικό στάδιο βρίσκεται ο έλεγχος της Ελεγκτικής Υπηρεσίας στον ΟΝΕΚ, με τον Γενικό Ελεγκτή Ανδρέα Παπακωνσταντίνου να δηλώνει στον «Π» ότι ετοιμάζεται αναλυτική έκθεση για τα τεκταινόμενα στον Οργανισμό, η οποία δεν αναμένεται πριν από τον Σεπτέμβριο.

Καταγγέλλουν κλίμα φόβου

Σύμφωνα με επιστολή ημερομηνίας 30 Ιουνίου 2026 προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη, η κατάσταση στον ΟΝΕΚ φέρεται να έχει επιδεινωθεί σημαντικά μετά την παραίτηση τριών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τον Ιανουάριο του 2026. Όπως αναφέρεται, η μη πλήρης σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει επηρεάσει την εύρυθμη λειτουργία του Οργανισμού, δημιουργώντας συνθήκες διοικητικής αβεβαιότητας και παράλυσης.

Οι συντάκτες της επιστολής υποστηρίζουν ότι τα προβλήματα άρχισαν να γίνονται πιο εμφανή από τον Απρίλιο του 2025, όταν, όπως σημειώνουν, η πλειοψηφία του Διοικητικού Συμβουλίου διαπίστωσε συμπεριφορές και πρακτικές που, κατά τους ίδιους, υπονόμευαν τη λειτουργία του Συμβουλίου και ειδικότερα της Προέδρου του.

Στο επίκεντρο των καταγγελιών βρίσκεται η Αναπληρώτρια Εκτελεστική Διευθύντρια του ΟΝΕΚ, για την οποία διατυπώνονται σοβαροί ισχυρισμοί περί ελέγχου της επικοινωνίας μεταξύ Διοικητικού Συμβουλίου και Υπηρεσίας, περιορισμού της άμεσης επαφής με το προσωπικό και καθυστέρησης ή παραποίησης αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.

Στην επιστολή προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας γίνεται, επίσης, λόγος για κλίμα εκφοβισμού και πίεσης προς μέλη του προσωπικού, ακόμη και εκτός εργασιακού χρόνου. Υποστηρίζεται ότι υπάλληλοι που υποδεικνύουν τις νόμιμες διαδικασίες ή εκφράζουν διαφορετική άποψη αντιμετωπίζουν δυσμενή μεταχείριση, υποβάθμιση καθηκόντων, προσβλητική συμπεριφορά ή και φραστικές επιθέσεις.

Παράλληλα, καταγγέλλεται ότι σε ορισμένες περιπτώσεις αποκρύπτονται από το προσωπικό αλληλογραφία, στοιχεία και πληροφορίες που είναι απαραίτητα για την εκτέλεση των καθηκόντων του, ενώ αντίστοιχοι ισχυρισμοί διατυπώνονται και ως προς την ενημέρωση του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι συντάκτες της επιστολής αναφέρουν ότι το προσωπικό αποφεύγει να εκφραστεί ανοικτά ή να προβεί σε επίσημες καταγγελίες, υπό τον φόβο συνεπειών στην εργασία του.

Ζητούν διερεύνηση των δαπανών

Πέραν των ζητημάτων εργασιακού κλίματος, στις επιστολές περιλαμβάνονται και σοβαρές αναφορές για θέματα διαχείρισης. Γίνεται λόγος για αναθέσεις και συνεργασίες με συγκεκριμένους προμηθευτές και συνεργάτες, καθώς και για δαπάνες που, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς, χρήζουν διερεύνησης.

Στην ανώνυμη καταγγελία προς τον Γενικό Ελεγκτή γίνεται ειδική αναφορά σε πιθανές παρατυπίες σε δαπάνες διαφήμισης, φωτογραφήσεων, βιντεογραφήσεων και συναφών ενεργειών κατά τα έτη 2025 και 2026, κυρίως σε σχέση με το πρόγραμμα «Έκφραση». Οι καταγγέλλοντες ζητούν να ελεγχθούν οι σχετικές πληρωμές και να εξεταστεί κατά πόσο υπήρξαν παραδοτέα για τα τιμολόγια που εκδόθηκαν.

Ενδεικτικά, στην επιστολή προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας αναφέρεται ότι οι συντάκτες απευθύνονται στον ίδιο «μετά από έντονο προβληματισμό και με αίσθημα ευθύνης», προκειμένου να μεταφέρουν «σοβαρές ανησυχίες» για την κατάσταση στον ΟΝΕΚ. Στην ίδια επιστολή σημειώνεται ότι η κατάσταση υφίσταται από τον Απρίλιο του 2025 και έχει επιδεινωθεί από τον Ιανουάριο του 2026, μετά την παραίτηση τριών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Οι συντάκτες υποστηρίζουν, ακόμη, ότι οι παραιτήσεις «φαίνεται να μην ήταν τυχαίες», αλλά να συνδέονται με ευρύτερες ενέργειες και παρεμβάσεις, οι οποίες, κατά τους ισχυρισμούς τους, είχαν ως στόχο την αποδυνάμωση και τελικά τον εξαναγκασμό σε παραίτηση ολόκληρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

Σε τελικό στάδιο ο έλεγχος της Ελεγκτικής

Την ίδια ώρα, ο Γενικός Ελεγκτής Ανδρέας Παπακωνσταντίνου δήλωσε στον «Π» ότι η Ελεγκτική Υπηρεσία βρίσκεται ήδη στο τελικό στάδιο ελέγχου στον ΟΝΕΚ. Όπως ανέφερε, ο έλεγχος άρχισε πριν από την αποστολή της συγκεκριμένης επιστολής και στη βάση άλλων καταγγελιών που είχε στη διάθεσή της η Υπηρεσία.

Σύμφωνα με τον κ. Παπακωνσταντίνου, θα ετοιμαστεί αναλυτική έκθεση για τα τεκταινόμενα στον Οργανισμό, η οποία δεν αναμένεται πριν από τον Σεπτέμβριο.

Παράλληλα, ο Γενικός Ελεγκτής ανέφερε ότι η Ελεγκτική Υπηρεσία προχωρεί σήμερα με αποστολή επιστολής προς την Επίτροπο Διοικήσεως, ώστε να εξετάσει το ζήτημα. Την ίδια στιγμή, ετοιμάζεται να αποστείλει επιστολή και προς το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΝΕΚ, ζητώντας τις θέσεις του επί των καταγγελιών.

Αίτημα για παρέμβαση

Στην επιστολή προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας ζητείται ο άμεσος διορισμός τριών νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ώστε να αποκατασταθεί η πλήρης σύνθεσή του και να επανέλθει ο Οργανισμός σε συνθήκες ομαλής λειτουργίας.

Παράλληλα, ζητείται η απομάκρυνση της Αναπληρώτριας Εκτελεστικής Διευθύντριας από τη θέση της, τουλάχιστον μέχρι την πλήρη διερεύνηση των καταγγελιών. Οι συντάκτες εισηγούνται όπως τα καθήκοντα του Εκτελεστικού Διευθυντή ανατεθούν προσωρινά σε έμπειρο και ανεξάρτητο πρόσωπο από άλλη κυβερνητική υπηρεσία ή Υπουργείο, προκειμένου, όπως αναφέρουν, να διασφαλιστεί η αντικειμενικότητα, η διοικητική ουδετερότητα και η αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του προσωπικού.

Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στην επιστολή προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας:

«Απευθυνόμαστε σε εσάς μετά από έντονο προβληματισμό και με αίσθημα ευθύνης, προκειμένου να σας μεταφέρουμε τις σοβαρές ανησυχίες μας αναφορικά με την κατάσταση που επικρατεί στον Οργανισμό Νεολαίας.

Η κατάσταση αυτή υφίσταται από τον Απρίλιο του 2025 και έχει επιδεινωθεί σημαντικά από τον Ιανουάριο του 2026, μετά την παραίτηση τριών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Η μη πλήρης σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει επηρεάσει σοβαρά την ομαλή λειτουργία του Οργανισμού και έχει δημιουργήσει συνθήκες διοικητικής αβεβαιότητας και παράλυσης.

Το προσωπικό βιώνει καθημερινά τις συνέπειες αυτής της κατάστασης. Σύμφωνα με όσα έχουν περιέλθει εις γνώσιν μας, οι παραιτήσεις των τριών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου φαίνεται να μην ήταν τυχαίες, αλλά να συνδέονται με ευρύτερες ενέργειες και παρεμβάσεις, με στόχο την αποδυνάμωση και τελικά τον εξαναγκασμό σε παραίτηση ολόκληρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

Τα προβλήματα στον Οργανισμό άρχισαν να γίνονται πιο εμφανή από τον Απρίλιο του 2025, όταν η πλειοψηφία του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο διορίστηκε από εσάς τον Ιανουάριο του 2025, διαπίστωσε ότι υπήρχαν συμπεριφορές και πρακτικές που υπονόμευαν τη λειτουργία του Συμβουλίου και ιδιαίτερα την Πρόεδρό του».

Σημειώνεται ότι προσπάθεια του «Π» να επικοινωνήσει με τη γραμματεία του ΟΝΕΚ απέβη άκαρπη.