Τα €11.387.906 που πήραν τα κόμματα από το κράτος με ονόματα και αποδείξεις: Πόσα δόθηκαν σε χορηγίες, συνεργάτες και διαφώτιση

Στο πλαίσιο των κανόνων διαφάνειας και δημόσιας λογοδοσίας που διέπουν τις κρατικές πληρωμές, το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας ανάρτησε στην ιστοσελίδα του αναλυτικά στοιχεία για όλες τις πληρωμές άνω των €5.000, που πραγματοποιήθηκαν κατά το έτος 2025 προς φυσικά και νομικά πρόσωπα. Οι σχετικές δαπάνες καταγράφονται ανά άρθρο δαπανών και ανά υπουργείο, υφυπουργείο, τμήμα και υπηρεσία, με εξαίρεση τις ευαίσθητες πληρωμές, όπως για παράδειγμα οι δαπάνες άμυνας και οι πληρωμές για την εξυπηρέτηση του δημόσιου χρέους. Στην κατηγορία της νομοθετ...

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