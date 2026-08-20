Φυτιρής και Σενέκης ενώνουν δυνάμεις: €25,5 εκατ. για πυρκαγιές και πολιτική προστασία

Τρόπους περαιτέρω ενίσχυσης της συνεργασίας των δύο Υπουργείων σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος συζήτησαν ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως Κώστας Φυτιρής και ο Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Χρίστος Σενέκης.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Δικαιοσύνης, στο πλαίσιο της συνάντησης οι δύο Υπουργοί εξέφρασαν, την πρόθεσή τους να συνεχίσουν τον συντονισμό τόσο σε επίπεδο πολιτικής ηγεσίας όσο και σε υπηρεσιακό επίπεδο, με στόχο την περαιτέρω αξιοποίηση των υφιστάμενων συνεργειών σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος.

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται, ανασκοπήθηκε η υφιστάμενη συνεργασία μεταξύ των δύο Υπουργείων και των δυνατοτήτων περαιτέρω αξιοποίησης συνεργειών σε τομείς όπως η πολιτική προστασία, το περιβάλλον, η ασφάλεια, η ευημερία των ζώων και η διαχείριση κρίσεων.

Περαιτέρω εξετάστηκε ενίσχυση της επιχειρησιακής ετοιμότητας των αρμόδιων υπηρεσιών για την πρόληψη και αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών και την αξιοποίηση σύγχρονων τεχνολογικών μέσων και άλλου εξοπλισμού για τον έγκαιρο εντοπισμό περιστατικών και τον αποτελεσματικότερο συντονισμό των διαθέσιμων δυνάμεων.

Στην ανακοίνωση σημειώνεται ότι η ενίσχυση αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο της πρόσφατης απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου για την υλοποίηση της Φάσης Β΄ του Ολιστικού Συστήματος Επιτήρησης, η οποία προβλέπει επενδύσεις ύψους περίπου €25,5 εκατ. σε βάθος τριετίας για την αναβάθμιση των επιχειρησιακών δυνατοτήτων των αρμόδιων υπηρεσιών με σύγχρονο εξοπλισμό, τεχνολογικά μέσα και πρόσθετο προσωπικό.

Οι δύο Υπουργοί συζήτησαν παράλληλα τις δυνατότητες προώθησης κοινών δράσεων εκπαίδευσης και επιμόρφωσης του προσωπικού των υπηρεσιών τους, με στόχο την ανάπτυξη κοινής επιχειρησιακής αντίληψης και την ταχύτερη ανταπόκριση σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.

Συζητήθηκαν επίσης ζητήματα που αφορούν την επιτήρηση της ακτογραμμής για τη διαχείριση περιστατικών θαλάσσιας ρύπανσης, την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος, τις εξελίξεις στον Κόλπο του Βασιλικού, τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό και τα μέτρα προστασίας ευαίσθητων θαλάσσιων περιοχών.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην αποτελεσματική συνεργασία των κρατικών υπηρεσιών κατά τη διαχείριση της πρόσφατης κρίσης του αφθώδους πυρετού.

Σε ό,τι αφορά την Πράσινη Γραμμή, αναφέρεται, εξετάστηκαν τρόποι περαιτέρω ενίσχυσης των ελέγχων για την αντιμετώπιση παράνομων δραστηριοτήτων, περιλαμβανομένης της διακίνησης φυτοπροστατευτικών προϊόντων, κτηνιατρικών φαρμάκων και ζώων.

Αντικείμενο συζήτησης αποτέλεσαν, επιπλέον, ζητήματα που αφορούν την ευημερία των ζώων και την εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας και εξετάστηκαν τρόποι ενίσχυσης των ελέγχων και της συνεργασίας μεταξύ της Αστυνομίας, των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των αρμόδιων κρατικών υπηρεσιών.

Η συνάντηση, η οποία ήταν εθιμοτυπικού χαρακτήρα, πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη στο Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, με την ευκαιρία της πρόσφατης ανάληψης των καθηκόντων του κ. Σενέκη.

Πηγή: ΚΥΠΕ