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Στα κατεχόμενα βουλευτής του γερμανικού ακροδεξιού κόμματος AfD – Δήλωσε στήριξη σε απευθείας επαφές με Τουρκοκύπριους

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Σύμφωνα με τον τουρκοκυπριακό ηλεκτρονικό Τύπο, κατά τη συνάντησή τους στην κατεχόμενη Λευκωσία, στην οποία παρέστη και ο «βουλευτής» του Κόμματος Εθνικής Ενότητας («ΚΕΕ»), Χασάν Τατσόι, ο κ. Όζτουρκλερ αναφέρθηκε στη σημασία της επίσκεψης.

Στα κατεχόμενα βρίσκεται ο Γερμανός ομοσπονδιακός Βουλευτής του κόμματος Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD), Μαξιμίλιαν Κραχ, κατόπιν πρόσκλησης του «προέδρου» της «βουλής», Ζίγια Όζτουρκλερ.

Σύμφωνα με τον τουρκοκυπριακό ηλεκτρονικό Τύπο, κατά τη συνάντησή τους στην κατεχόμενη Λευκωσία, στην οποία παρέστη και ο «βουλευτής» του Κόμματος Εθνικής Ενότητας («ΚΕΕ»), Χασάν Τατσόι, ο κ. Όζτουρκλερ αναφέρθηκε στη σημασία της επίσκεψης. Εξέφρασε παράλληλα τη δυσφορία του για το γεγονός ότι επιτροπή της γερμανικής Βουλής απέρριψε δύο φορές αντίστοιχη πρόσκληση, ενώ υποστήριξε ότι οι επαφές του κ. Κραχ θα συμβάλουν στην προβολή της υποτιθέμενης «απομόνωσης» των Τουρκοκυπρίων, καλώντας ξένους κοινοβουλευτικούς σε απευθείας επαφές.

Από την πλευρά του, ο κ. Κραχ ισχυρίστηκε ότι οι αντιδράσεις για την παρουσία του οφείλονται στο ότι «ορισμένοι κύκλοι δεν επιθυμούν λύση» και δήθεν «δεν θέλουν να δουν την πραγματικότητα». Εστίασε σε ζητήματα μετακινήσεων και διεθνών συμμετοχών των Τουρκοκυπρίων, υποστηρίζοντας την ανάγκη για απευθείας συνομιλίες.

Ο κ. Τατσόϊ ανέφερε ότι ο Γερμανός πολιτικός θα πραγματοποιήσει σειρά επαφών με οργανώσεις και παράγοντες, υποστηρίζοντας πως στόχος είναι η προβολή των τουρκοκυπριακών θέσεων στην Ευρώπη χωρίς υποχώρηση από τις λεγόμενες «κόκκινες γραμμές» τους.

Πηγή: ΚΥΠΕ 

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