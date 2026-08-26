Ρήγμα στη Νεολαία ΕΔΕΚ: Η γενική γραμματέας ζητά την παραίτηση της Σοφίας Χριστοδούλου - Στηρίζει Μαυρονικόλα

Νέα εσωκομματική αντιπαράθεση στην ΕΔΕΚ πυροδοτεί γραπτή δήλωση της Γενικής Γραμματέως της Νεολαίας ΕΔΕΚ, Άντρης Δημητρίου Στέκα, η οποία καλεί τη Σοφία Χριστοδούλου Μακρή να υποβάλει την παραίτησή της από τη θέση της Προέδρου της Νεολαίας ΕΔΕΚ.

Στη δήλωσή της, η κ. Στέκα αναφέρει ότι οι εξελίξεις που ακολούθησαν τις βουλευτικές εκλογές έχουν αναδείξει, όπως υποστηρίζει, συμπεριφορές που δεν συνάδουν με τη συναγωνιστικότητα και έχουν θέσει «το καλό της ΕΔΕΚ σε δεύτερη μοίρα».

Η Γενική Γραμματέας της Νεολαίας ΕΔΕΚ ασκεί κριτική στη Σοφία Χριστοδούλου Μακρή σε σχέση με τη διεκδίκηση της προεδρίας του κόμματος, υποστηρίζοντας μεταξύ άλλων ότι παρέκαμψε τα συλλογικά όργανα της Νεολαίας, δεν ζήτησε τη στήριξη των στελεχών της οργάνωσης για την υποψηφιότητά της και δημιούργησε, όπως αναφέρει, την εντύπωση ότι η Νεολαία ΕΔΕΚ στηρίζει συλλογικά την υποψηφιότητά της.

Παράλληλα, η κ. Στέκα υποστηρίζει ότι η πρόεδρος της Νεολαίας έχει εγκαταλείψει ουσιαστικά τη λειτουργία της οργάνωσης, κάνοντας λόγο για αδρανοποίηση της Νεολαίας σε μια περίοδο κατά την οποία, όπως σημειώνει, θα έπρεπε να υπάρχει αυξημένη δραστηριότητα ενόψει της νέας φοιτητικής χρονιάς.

«Με δεδομένο ότι δεν ασκεί τα καθήκοντά της επαρκώς και δεν εκπληρώνει τον ρόλο της, καλώ τη συναγωνίστρια Σοφία Χριστοδούλου Μακρή να υποβάλει την παραίτησή της από τη θέση της Προέδρου της Νεολαίας ΕΔΕΚ», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Στην ίδια δήλωση, η κ. Στέκα γνωστοποιεί ότι θα στηρίξει για την προεδρία της ΕΔΕΚ τον Κούλλη Μαυρονικόλα, τον οποίο χαρακτηρίζει ως το πρόσωπο που, κατά την άποψή της, διαθέτει την εμπειρία, τις γνώσεις και την αποφασιστικότητα για να αντιμετωπίσει τα προβλήματα του κόμματος.

Παράλληλα, απευθύνει έκκληση για ενότητα στην ΕΔΕΚ, υποστηρίζοντας ότι το κόμμα χρειάζεται συστράτευση όλων των μελών του και τερματισμό της εσωστρέφειας που, όπως αναφέρει, το έχει πληγώσει τα τελευταία χρόνια.

«Η ΕΔΕΚ δεν ανήκει σε πρόσωπα, ομάδες ή μηχανισμούς. Ανήκει στον κόσμο της, στους αγώνες της και στις αρχές της», αναφέρει μεταξύ άλλων, καλώντας τα μέλη του κόμματος να δώσουν «καθαρή εντολή» στον Κούλλη Μαυρονικόλα στις επικείμενες εσωκομματικές διαδικασίες.