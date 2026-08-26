Έρχιουρμαν: «Δεν παζαρεύεται η πολιτική ισότητα» – Προϋπόθεση για τα επόμενα βήματα

Ο Τουρκοκύπριος ηγέτης Τουφάν Έρχιουρμαν δήλωσε ότι η σημερινή συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη πραγματοποιήθηκε «υπό τη σκιά των αρνητικών εξελίξεων των τελευταίων ημερών», υποστηρίζοντας ότι αυτές, αντί να συμβάλλουν στην οικοδόμηση εμπιστοσύνης, την έχουν πλήξει περαιτέρω.

Σε δήλωσή του μετά τη συνάντηση, ο κ. Έρχιουρμαν ανέφερε ότι έθεσε από την αρχή στον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη τις απόψεις της τουρκοκυπριακής πλευράς για τις τελευταίες εξελίξεις, σημειώνοντας ότι, κατά την άποψή του, αυτές βρίσκονται σε αντίθεση με τη βασική λογική των Μέτρων Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης.

Όπως ανέφερε, τη σημασία των ΜΟΕ έχει υπογραμμίσει ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών Αντόνιο Γκουτέρες, ενώ η προσωπική του απεσταλμένη Μαρία Άνχελα Ολγκίν έχει χαρακτηρίσει την πρόοδο σε αυτά ως «εκ των ων ουκ άνευ» για την πραγματοποίηση νέας συνάντησης σε διευρυμένο σχήμα 5+1.

«Αντί να αυξάνουν την εμπιστοσύνη, την πλήττουν ακόμη περισσότερο», ανέφερε ο Τουρκοκύπριος ηγέτης αναφερόμενος στις τελευταίες εξελίξεις.

Έτοιμος για πρόοδο σε έξι πεδία

Αναφερόμενος στα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης, ο κ. Έρχιουρμαν δήλωσε ότι η τουρκοκυπριακή πλευρά είναι έτοιμη να προχωρήσει σε σειρά θεμάτων που έχει θέσει ο Γενικός Γραμματέας.

Συγκεκριμένα, αναφέρθηκε στην αποναρκοθέτηση, στη διάνοιξη νέων σημείων διέλευσης, στα δικαιώματα ιθαγένειας παιδιών που γεννήθηκαν από μεικτούς γάμους, σε ζητήματα που αφορούν τον αθλητισμό, καθώς και στη δημιουργία κοινών μηχανισμών για την αντιμετώπιση της παράτυπης μετανάστευσης και των καταστροφών.

«Δεν μπορεί να υπάρξει πάρε-δώσε για την πολιτική ισότητα»

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Τουφάν Έρχιουρμαν στο ζήτημα της μεθοδολογίας και της πολιτικής ισότητας, στέλνοντας μήνυμα ότι το συγκεκριμένο θέμα δεν μπορεί, κατά την τουρκοκυπριακή πλευρά, να αποτελέσει αντικείμενο διαπραγματευτικού «πάρε-δώσε» με άλλα ζητήματα.

Όπως υποστήριξε, η μεθοδολογία, σε συνδυασμό με το περιεχόμενο της πολιτικής ισότητας, βρίσκεται στον πυρήνα του Κυπριακού.

Ο κ. Έρχιουρμαν ανέφερε ότι, εφόσον δεν υπάρξει ξεκαθάρισμα στο συγκεκριμένο ζήτημα, δεν θεωρεί δυνατή την επίτευξη προόδου στα υπόλοιπα σκέλη της μεθοδολογίας, περιλαμβανομένων των «συγκλίσεων», αλλά ούτε και στα ζητήματα ουσίας.

Συμφωνία για συνάντηση κάθε εβδομάδα

Ο Τουρκοκύπριος ηγέτης επιβεβαίωσε παράλληλα τη συμφωνία με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη για εντατικοποίηση των απευθείας επαφών τους.

Όπως ανέφερε, στη βάση πρότασης που είχε καταθέσει προηγουμένως η τουρκοκυπριακή πλευρά, οι δύο ηγέτες συμφώνησαν να συναντώνται μία φορά την εβδομάδα. Η συμφωνία για εβδομαδιαίες συναντήσεις, και συχνότερες εφόσον το απαιτούν οι περιστάσεις, καταγράφεται και στο ανακοινωθέν των Ηνωμένων Εθνών που εκδόθηκε μετά τη σημερινή συνάντηση.

Παράλληλα, ο κ. Έρχιουρμαν ανέφερε ότι η Μαρία Άνχελα Ολγκίν αναμένεται να επιστρέψει στην Κύπρο στο τέλος της πρώτης εβδομάδας του Σεπτεμβρίου. Η επικείμενη κάθοδος της προσωπικής απεσταλμένης του ΓΓ του ΟΗΕ εντάσσεται στην προετοιμασία των επόμενων βημάτων στο Κυπριακό.

Καταλήγοντας, ο Τουρκοκύπριος ηγέτης ανέφερε ότι η πλευρά του θα συνεχίσει να εργάζεται «με καλή πίστη» στη βάση, όπως είπε, της βούλησης της τουρκοκυπριακής κοινότητας για λύση.

Τόνισε ακόμη ότι θα συνεχίσει να μεταφέρει απευθείας στον συνομιλητή του τις θέσεις του για τις αρνητικές εξελίξεις που προκύπτουν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, τους κινδύνους που θεωρεί ότι αυτές δημιουργούν, αλλά και για ζητήματα που χαρακτήρισε ως «δοκιμασίες ειλικρίνειας».

«Το τραπέζι είναι τραπέζι διαπραγματεύσεων και τα λόγια λέγονται κοιτάζοντας ο ένας τον άλλο στα μάτια», κατέληξε ο Τουφάν Έρχιουρμαν.