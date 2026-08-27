Σοφοκλής Σοφοκλέους: «Η ΕΔΕΚ χρειάζεται επανίδρυση και κομματική αμνηστία» - Προσωπικές συγκρούσεις η σημερινή κρίση (ηχητικό)

Την ανάγκη μιας συνολικής επανεκκίνησης της ΕΔΕΚ, με επανεγγραφή των μελών, τερματισμό των εσωτερικών συγκρούσεων και πλήρη διαλεύκανση των ζητημάτων που προκαλούν καχυποψία στο εσωτερικό του κόμματος, υπογράμμισε ο πρώην αντιπρόεδρος της ΕΔΕΚ Σοφοκλής Σοφοκλέους.

Μιλώντας στο ραδιόφωνο του Πολίτη 107,6 και 97,6 και στην εκπομπή «Δεύτερη Ματιά», ο κ. Σοφοκλέους εξέφρασε τη λύπη του για την εικόνα που παρουσιάζει σήμερα το κόμμα, επιμένοντας ότι η ΕΔΕΚ μπορεί να έχει μέλλον μόνο εάν αφήσει πίσω της την παρατεταμένη εσωστρέφεια των τελευταίων ετών.

«Είχα προειδοποιήσει εδώ και χρόνια»

Ο Σοφοκλής Σοφοκλέους ανέφερε ότι τα όσα συμβαίνουν σήμερα στην ΕΔΕΚ δεν τον εκπλήσσουν, καθώς, όπως είπε, προειδοποιούσε εδώ και περίπου έξι χρόνια για την πορεία που ακολουθούσε το κόμμα.

Υπενθύμισε ότι μετά τα εκλογικά αποτελέσματα των τελευταίων χρόνων, ιδιαίτερα στις ευρωεκλογές του 2024 και στις δημοτικές εκλογές, είχε επισημάνει δημόσια ότι η ΕΔΕΚ έχανε διαρκώς τη στήριξη των ψηφοφόρων της.

Όπως είπε, τότε είχε ζητήσει να αναληφθούν συλλογικές πολιτικές ευθύνες και όχι να αποδίδεται η ευθύνη αποκλειστικά στον εκάστοτε πρόεδρο.

«Οι ψηφοφόροι δεν μας στήριξαν, οι θέσεις μας δεν έπεισαν και σε μια σύγχρονη δημοκρατία αναλαμβάνονται πολιτικές ευθύνες», ανέφερε.

Πρόταση για επανίδρυση του κόμματος

Ο πρώην αντιπρόεδρος της ΕΔΕΚ ξεκαθάρισε ότι δεν εισηγείται διάλυση του κόμματος, αλλά επανίδρυσή του.

Όπως εξήγησε, η ΕΔΕΚ πρέπει να διατηρήσει την ιστορική της παρακαταθήκη, τους αντικατοχικούς και αντιπραξικοπηματικούς της αγώνες και τις προσωπικότητες που σημάδεψαν την πορεία της, όπως ο Βάσος Λυσσαρίδης, ο Δώρος Λοΐζου και ο Κόκος Φωτίου.

Παράλληλα, όμως, θεωρεί αναγκαία μια νέα αρχή που θα επιτρέψει στο κόμμα να προσαρμοστεί στις σύγχρονες πολιτικές συνθήκες.

Επανεγγραφή μελών και «κομματική αμνηστία»

Στην καρδιά της πρότασής του βρίσκεται η πλήρης επανεγγραφή των μελών της ΕΔΕΚ και η επικαιροποίηση του μητρώου.

Κατά τον κ. Σοφοκλέους, με αυτόν τον τρόπο θα τερματιστούν οι διαρκείς αντιπαραθέσεις γύρω από παλαιά μητρώα και εσωκομματικές διαδικασίες.

Παράλληλα, εισηγήθηκε αυτό που ο ίδιος αποκαλεί «κομματική αμνηστία».

«Ό,τι έγινε, έγινε και να προχωρήσουμε μπροστά», είπε, εξηγώντας ότι οι εσωτερικές συγκρούσεις και οι διαγραφές του παρελθόντος δεν μπορούν να αποτελούν μόνιμο σημείο αναφοράς για ένα κόμμα που επιδιώκει να επιστρέψει στη Βουλή και να διαδραματίσει ξανά ουσιαστικό πολιτικό ρόλο.

«Τα μέλη δεν είναι πρόβατα»

Αναφερόμενος στην αντιπαράθεση που αναπτύσσεται γύρω από τις εσωκομματικές εκλογές, ο κ. Σοφοκλέους εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του για το επίπεδο της συζήτησης και για τους χαρακτηρισμούς που, όπως είπε, ακούγονται δημόσια.

Ξεκαθάρισε ότι δεν προτίθεται να στηρίξει δημοσίως οποιονδήποτε από τους υποψηφίους για την προεδρία της ΕΔΕΚ, παρότι έχει ήδη αποφασίσει ποιον θα ψηφίσει.

«Τα μέλη της ΕΔΕΚ δεν είναι πρόβατα. Είναι άνθρωποι με κρίση, εμπειρία και γνώση των προσώπων που διεκδικούν την ηγεσία», ανέφερε.

Όπως είπε, δεν θεωρεί σωστό τα ιστορικά στελέχη να λειτουργούν ως καθοδηγητές της κομματικής βάσης ή να προσπαθούν να επηρεάσουν την κρίση των μελών.

Ζητά ξεκάθαρες απαντήσεις για τα οικονομικά

Ο πρώην αντιπρόεδρος της ΕΔΕΚ υποστήριξε ότι η επόμενη ηγεσία θα πρέπει να δώσει γρήγορα απαντήσεις σε ζητήματα που προκαλούν εσωτερικές τριβές.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στα οικονομικά του κόμματος και στην απόφαση για οικονομικό έλεγχο προηγούμενων ετών.

«Πρέπει να υπάρξουν στοχευμένες και γρήγορες απαντήσεις στα ζητήματα που προκαλούν καχυποψία και διχασμό», είπε.

Κατά την εκτίμησή του, εάν υπάρχουν καταγγελίες ή υποψίες για παρατυπίες, αυτές θα πρέπει είτε να τεκμηριωθούν είτε να διαψευστούν μέσα από ανεξάρτητο έλεγχο.

«Αν κάποιος έχει διαπράξει παρατυπίες, πρέπει να αποδειχθεί μέσα από ανεξάρτητο έλεγχο και να υπάρξουν οι ανάλογες ευθύνες. Αν όμως αποδειχθεί ότι όσα λέγονται δεν ευσταθούν, τότε οφείλουμε να το αναγνωρίσουμε», ανέφερε.

«Οι συγκρούσεις δεν είναι ιδεολογικές»

Ο Σοφοκλής Σοφοκλέους απέρριψε την άποψη ότι οι αντιπαραθέσεις που ταλανίζουν την ΕΔΕΚ έχουν ιδεολογικό ή πολιτικό χαρακτήρα.

Όπως είπε, οι συγκρούσεις δεν αφορούν τη σοσιαλδημοκρατία, το Κυπριακό ή άλλα θεμελιώδη πολιτικά ζητήματα.

«Οι περισσότερες συγκρούσεις είναι προσωπικές και αυτό είναι που τραυματίζει το κόμμα», σημείωσε.

«Η μεγαλύτερη πληγή είναι η εσωστρέφεια»

Καταλήγοντας, ο πρώην αντιπρόεδρος της ΕΔΕΚ χαρακτήρισε τη μακροχρόνια εσωστρέφεια ως το σημαντικότερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει σήμερα το κόμμα.

Όπως είπε, τα τελευταία έξι με επτά χρόνια η ΕΔΕΚ ταυτίστηκε στη συνείδηση πολλών πολιτών με εσωτερικές διαμάχες και δημόσιες συγκρούσεις στελεχών.

«Κάποτε η ΕΔΕΚ είχε πολιτική επιρροή πολύ μεγαλύτερη από το εκλογικό της ποσοστό. Σήμερα πολλοί ακούνε το όνομα του κόμματος και το συνδέουν με εσωτερικούς καβγάδες», ανέφερε.

Παρά τα προβλήματα, δήλωσε ότι εξακολουθεί να πιστεύει στο μέλλον της παράταξης, υπό την προϋπόθεση ότι θα προχωρήσει σε ουσιαστική ανανέωση, θα επανασυνδεθεί με την κοινωνία και θα επιστρέψει στον ιστορικό της ρόλο ως δύναμη κοινωνικής δικαιοσύνης και πατριωτικής παρέμβασης στο Κυπριακό.

Ακούστε ολόκληρη την παρέμβαση στο ραδιόφωνο του Πολίτη 107,6 και 97,6 και στην εκπομπή «Δεύτερη Ματιά»: