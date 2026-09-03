Ερχάν Αρίκλι: Ο καταζητούμενος για τη δολοφονία του Τάσου Ισαάκ, η πορεία στην πολιτική και η πτώση από το «υπουργείο»

Δημοσιεύθηκε χθες το απόγευμα στην «επίσημη εφημερίδα» το «διάταγμα» παύσης του «υπουργού δημοσίων έργων και μεταφορών», Ερχάν Αρίκλι, υπογεγραμμένο από τον Τουρκοκύπριο ηγέτη, Τουφάν Έρχιουρμαν. Ο «πρωθυπουργός» Ουνάλ Ουστέλ τον απομάκρυνε «για τη διασφάλιση της έρευνας» για το ναυάγιο στα ανοικτά της κατεχόμενης Κερύνειας, με εννέα νεκρούς και 20 αγνοούμενους — η σορός ενός εξ αυτών ανασύρθηκε και ταυτοποιήθηκε χθες. Το καταμαράν είχε αποπλεύσει το μεσημέρι της Κυριακής από την Κερύνεια με προορισμό το Τάσουτζου της Μερσίνης.

Η παύση ήρθε ώρες αφότου ο Αρίκλι επιχείρησε να προλάβει τις εξελίξεις, ανακοινώνοντας ότι θα ζητούσε τη μεταφορά της «διεύθυνσης λιμένων» από το «υπουργείο» του στην «πρωθυπουργία» μέχρι το πέρας της έρευνας και την άρση της «βουλευτικής ασυλίας» του. Ακολούθησε η αποχώρηση του Κόμματος Αναγέννησης (ΚΑ), του οποίου είναι πρόεδρος, από την «κυβέρνηση». Ο ίδιος χαρακτήρισε «ανήθικο» ότι έμαθε την παύση του από το τηλέφωνο.

Ο Ουστέλ υποστήριξε ότι η απόφαση δεν στρέφεται κατά του κυβερνητικού του εταίρου και ότι ισχύει το τεκμήριο της αθωότητας. Η πρόεδρος του Ρεπουμπλικανικού Τουρκικού Κόμματος (ΡΤΚ), Σιλά Ουσάρ Ιντζίρλι, αντέτεινε ότι η «κυβέρνηση» δεν αποποιείται την ευθύνη της απολύοντας έναν «υπουργό», ενώ ο πρόεδρος του Κόμματος Κοινοτικής Δημοκρατίας (ΚΚΔ), Ζεκί Τσελέρ, έκανε λόγο για «καθυστερημένο και ημιτελές βήμα», ζητώντας μαζική παραίτηση. Συνδικαλιστικές οργανώσεις είχαν ήδη ζητήσει την αποχώρησή του.

Ποιος είναι

Γεννημένος το 1962 στο Άρνταχαν, το οποίο βρίσκεται στα σύνορα Τουρκίας-Αρμενίας, ήρθε στην Κύπρο με την οικογένειά του, μετά την εισβολή, το 1975. Απόφοιτος της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Άγκυρας, με τρία μεταπτυχιακά και διδακτορικό στην Ακαδημία Επιστημών του Αζερμπαϊτζάν, υπηρέτησε ως «ειδικός αντιπρόσωπος» του καθεστώτος στο Μπακού και στην Κεντρική Ασία και δίδαξε ως καθηγητής στο Κρατικό Πανεπιστήμιο Αραμπάεφ της Κιργιζίας. Στις αρχές της δεκαετίας του 1990 ηγήθηκε εθνικιστικών οργανώσεων στα κατεχόμενα. Επέστρεψε το 2014, ίδρυσε το 2016 το ΚΑ — κόμμα που στηρίζεται στους εποίκους και στο εθνικιστικό «εκλογικό» σώμα — και το 2018 εξελέγη «βουλευτής» Αμμοχώστου. Με δύο «βουλευτές», το κόμμα του συμμετείχε τεσσεράμισι χρόνια στην «κυβέρνηση» Ουστέλ.

Δερύνεια 1996

Το όνομά του περιλαμβάνεται στα εντάλματα σύλληψης που εξέδωσε η Κυπριακή Δημοκρατία για τον θανάσιμο ξυλοδαρμό του Τάσου Ισαάκ στη νεκρή ζώνη της Δερύνειας, στις 11 Αυγούστου 1996. Είναι ένας από τους πέντε καταζητούμενους με διεθνή εντάλματα. Τον Σεπτέμβριο του 2012 συνελήφθη στο αεροδρόμιο του Κιργιστάν βάσει σήματος της Ιντερπόλ, αλλά αφέθηκε ελεύθερος έπειτα από τουρκικές παρεμβάσεις και επέστρεψε στα κατεχόμενα χωρίς να εκδοθεί. Παραδέχεται δημοσίως ότι ήταν «ένας από τους διοργανωτές» που οδήγησαν τον κόσμο στα οδοφράγματα.

Τον περασμένο Αύγουστο, με αφορμή πληροφορίες για νέο ένταλμα, ανήρτησε ότι η ελληνοκυπριακή πλευρά «ξανασκάβει» το θέμα, αποκάλεσε «μπάσταρδους» Τουρκοκύπριους που στηρίζουν την πρωτοβουλία και υπερασπίστηκε τους πυροβολισμούς κατά του Σολωμού Σολωμού, γράφοντας ότι «μια σημαία δεν πρέπει να κατεβαίνει».

«Θα ευνούχιζε τους προδότες»

Πριν από λίγα χρόνια, η αντιπαράθεσή του με τον δημοσιογράφο Σενέρ Λεβέντ επανέφερε στο προσκήνιο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας «Αβρούπα» του 2001, με τίτλο «Θα ευνούχιζε τους προδότες!». Στα κείμενα εκείνης της περιόδου ζητούσε βασανιστήρια για όσους αποκαλούν κατοχικό τον τουρκικό στρατό, γράφοντας μεταξύ άλλων ότι θα έσβηνε τσιγάρο στη γλώσσα τους. Λέει σήμερα ότι πήγε αυτοπροσώπως στην εφημερίδα να ζητήσει συγγνώμη, προσθέτει όμως: «Αν γινόταν σήμερα, θα έκανα το ίδιο».

Πηγή: ΚΥΠΕ