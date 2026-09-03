Κανονικά η συνάντηση των δύο ηγετών στις 9 Σεπτεμβρίου – Έρχεται η Ολγκίν για προετοιμασία του επόμενου διαστήματος

Κανονικά θα πραγματοποιηθεί η συνάντηση των δύο ηγετών στις 9 Σεπτεμβρίου, την ερχόμενη Τετάρτη, ενώ την Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου θα γίνει η συνάντηση των δύο διαπραγματευτών ανέφερε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης λέγοντας ότι η Προσωπική Απεσταλμένη του ΓΓ του ΟΗΕ, Μαρία Άγκελα Ολγκίν θα έρθει στην Κύπρο μετά το πρώτο δεκαήμερο του τρέχοντος μηνός.

Κατά την ενημέρωση των ΜΜΕ την Πέμπτη και ερωτηθείς εάν οι εξελίξεις στα κατεχόμενα θα επηρεάσουν τον προγραμματισμό στο Κυπριακό, ο κ. Λετυμπιώτης είπε ότι το ορόσημο της ΓΣ των ΗΕ παραμένει. «Το ορόσημο της λήξης των όρων εντολής του ΓΓ των ΗΕ τον ερχόμενο Δεκέμβριο παραμένει. Η δική μας αποφασιστικότητα είναι βεβαίως αμείωτη» είπε.

Χαρακτήρισε πολύ σημαντική την απόφαση για τις τακτικές συναντήσεις ηγετών, «την οποία όχι μόνο χαιρετίζουμε, αλλά θα επιδιώκουμε να συνεχιστεί», προσθέτοντας ότι η κ. Ολγκίν έρχεται για προετοιμασία του επόμενου διαστήματος, μετά και την συνάντηση που θα έχει η ίδια με τον ΓΓ για περαιτέρω συντονισμό των προσπαθειών σύγκλισης της επόμενης διευρυμένης διάσκεψης.

Ο κ. Λετυμπιώτης επανέλαβε την «βαθιά θλίψη για τον άδικο χαμό αρκετών προσώπων σε ένα πολύνεκρο ναυάγιο» και υπενθύμισε ότι η ε/κ πλευρά ανταποκρίθηκε από την πρώτη στιγμή εκφράζοντας την ετοιμότητα να συνδράμουν «με όποιον τρόπο ήταν δυνατό».

Στην ερώτηση εάν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θέσει στον Τ/κ ηγέτη το θέμα των ενταλμάτων σύλληψης για τις δολοφονίες Ισαάκ – Σολωμού «με αφορμή και την καρατόμηση του Ερχάν Αρικλί», ο Εκπρόσωπος είπε ότι το ζήτημα των διεθνών ενταλμάτων σύλληψης που έχουν εκδοθεί και εκκρεμούν δεν αφορούν τον διάλογο μεταξύ των δύο ηγετών. «Είναι ζητήματα τα οποία η ΚΔ, ως ένα πλήρες κράτος μέλος της ΕΕ, ως ένα κράτος μέλος των ΗΕ, μέσα από τις νενομισμένες διαδικασίες έχει προσχωρήσει και μέσα από τις νενομισμένες διαδικασίες λαμβάνει όλα εκείνα τα απαραίτητα και θεσμικά μέτρα που μπορούν να ληφθούν».

Πηγή: ΚΥΠΕ