Ελληνικά

| Εnglish
Powered bysponsor logo
| Πολιτική

Ενέργεια και Άμυνα στην ατζέντα Χριστοδουλίδη-Σίσι: Ακολουθεί η Τριμερής

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Οι δύο Πρόεδροι συζήτησαν επίσης τον ρόλο που διαδραματίζει η Κυπριακή Δημοκρατία στην περαιτέρω ενίσχυση των σχέσεων μεταξύ ΕΕ και Αιγύπτου

Θέματα Ενέργειας και Άμυνας, οι περιφερειακές εξελίξεις και οι σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης – Αιγύπτου βρέθηκαν, μεταξύ άλλων, στο επίκεντρο της συνάντησης του Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη με τον Αιγύπτιο ομόλογό του Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι, στο Ελ Αλαμέιν.

Οι δύο Πρόεδροι συζήτησαν επίσης τον ρόλο που διαδραματίζει η Κυπριακή Δημοκρατία στην περαιτέρω ενίσχυση των σχέσεων μεταξύ ΕΕ και Αιγύπτου.

Μετά τη συνάντησή τους, οι δύο ηγέτες μετέβησαν στον χώρο διεξαγωγής της διεθνούς αεροπορικής έκθεσης που διοργανώνει η Αίγυπτος, όπου ξεναγήθηκαν σε περίπτερα διαφόρων χωρών και στη συνέχεια παρακολούθησαν αεροπορική επίδειξη.

Στις 13:00 η Τριμερής Σύνοδος

Ακολουθεί Τριμερής Σύνοδος Κορυφής Κύπρου - Ελλάδας - Αιγύπτου στις 13:00 στο Προεδρικό Παλάτι, στο Ελ Αλαμέιν.

Στη Σύνοδο θα συμμετάσχουν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, ο Πρόεδρος της Αιγύπτου Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι και ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας Κυριάκος Μητσοτάκης.

Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών της Τριμερούς Συνόδου, οι τρεις ηγέτες θα προβούν σε δηλώσεις προς τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.

Θα ακολουθήσει επίσημο γεύμα, το οποίο θα παραθέσει ο Πρόεδρος της Αιγύπτου.

Tags

Αλ ΣίσιΕλλάδαΑΙΓΥΠΤΟΣΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣΤΡΙΜΕΡΗΣ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα