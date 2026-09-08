Ενέργεια και Άμυνα στην ατζέντα Χριστοδουλίδη-Σίσι: Ακολουθεί η Τριμερής

Θέματα Ενέργειας και Άμυνας, οι περιφερειακές εξελίξεις και οι σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης – Αιγύπτου βρέθηκαν, μεταξύ άλλων, στο επίκεντρο της συνάντησης του Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη με τον Αιγύπτιο ομόλογό του Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι, στο Ελ Αλαμέιν.

Οι δύο Πρόεδροι συζήτησαν επίσης τον ρόλο που διαδραματίζει η Κυπριακή Δημοκρατία στην περαιτέρω ενίσχυση των σχέσεων μεταξύ ΕΕ και Αιγύπτου.

Μετά τη συνάντησή τους, οι δύο ηγέτες μετέβησαν στον χώρο διεξαγωγής της διεθνούς αεροπορικής έκθεσης που διοργανώνει η Αίγυπτος, όπου ξεναγήθηκαν σε περίπτερα διαφόρων χωρών και στη συνέχεια παρακολούθησαν αεροπορική επίδειξη.

Στις 13:00 η Τριμερής Σύνοδος

Ακολουθεί Τριμερής Σύνοδος Κορυφής Κύπρου - Ελλάδας - Αιγύπτου στις 13:00 στο Προεδρικό Παλάτι, στο Ελ Αλαμέιν.

Στη Σύνοδο θα συμμετάσχουν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, ο Πρόεδρος της Αιγύπτου Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι και ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας Κυριάκος Μητσοτάκης.

Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών της Τριμερούς Συνόδου, οι τρεις ηγέτες θα προβούν σε δηλώσεις προς τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.

Θα ακολουθήσει επίσημο γεύμα, το οποίο θα παραθέσει ο Πρόεδρος της Αιγύπτου.