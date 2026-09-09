Δημοσκόπηση για την κούρσα του χρίσματος στον ΔΗΣΥ: Η Αννίτα το ισχυρό φαβορί για το 2028, ο Αβέρωφ ρυθμιστής - Διχασμένη η βάση για τους «αντάρτες»

Ισχυρό προβάδισμα στην κούρσα για το προεδρικό χρίσμα του ΔΗΣΥ εμφανίζει η Αννίτα Δημητρίου, σε περίπτωση που το κόμμα οδηγηθεί, όπως όλα δείχνουν, σε εσωκομματική αναμέτρηση για την επιλογή του υποψηφίου του στις προεδρικές εκλογές του 2028.

Η δημοσκόπηση της IMR για τον REPORTER αποτυπώνει την πρόεδρο του κόμματος ως το φαβορί ανάμεσα στα μέλη που έχουν δικαίωμα ψήφου, χωρίς ωστόσο να κλείνει οριστικά τη συζήτηση. Ο Αβέρωφ Νεοφύτου εξακολουθεί να διαθέτει σημαντική επιρροή στη συναγερμική βάση, ενώ αξιοσημείωτα παραμένουν και τα ερείσματα του Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη.

Η έρευνα επιχειρεί παράλληλα να καταγράψει τα κριτήρια με τα οποία θα αποφασίσουν τα μέλη του κόμματος, αλλά και τον βαθμό στον οποίο είναι διατεθειμένα να αποδεχθούν την επιλογή της πλειοψηφίας, ακόμη και αν ο υποψήφιος που προτιμούν οι ίδιοι ηττηθεί στις εσωκομματικές κάλπες.

Ιδιαίτερη βαρύτητα έχει το γεγονός ότι στο δείγμα συμμετείχαν 700 μέλη του ΔΗΣΥ τα οποία διαθέτουν δικαίωμα ψήφου στις εσωκομματικές διαδικασίες. Πρόκειται δηλαδή για το εκλογικό σώμα που, εφόσον πραγματοποιηθεί παγκύπρια εκλογική συνέλευση, θα κληθεί να αποφασίσει ποιος θα εκπροσωπήσει την παράταξη στις προεδρικές του 2028.

Έξι στους δέκα θέλουν κομματική υποψηφιότητα

Στο ερώτημα ποια στρατηγική θα πρέπει να ακολουθήσει ο ΔΗΣΥ στις επόμενες προεδρικές εκλογές, η πλειοψηφία τάσσεται υπέρ της αυτόνομης καθόδου με υποψήφιο που θα προέρχεται από το κόμμα.

Συγκεκριμένα, το 58% θεωρεί ότι αυτή αποτελεί την καλύτερη επιλογή για την παράταξη.

Ωστόσο, η εικόνα δεν είναι απολύτως μονοσήμαντη. Το 26% των ερωτηθέντων θεωρεί προτιμότερη τη στήριξη του Νίκου Χριστοδουλίδη, γεγονός που επιβεβαιώνει ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας εξακολουθεί να διατηρεί επιρροή σε ένα τμήμα της συναγερμικής βάσης.

Ένα επιπλέον 13% προκρίνει συνεργασίες με άλλες πολιτικές δυνάμεις και την επιλογή υποψηφίου κοινής αποδοχής.

Καταλληλότερη η Αννίτα, δεύτερος ο Αβέρωφ

Με δεδομένη πάντως την κατεύθυνση του ΔΗΣΥ προς κομματική υποψηφιότητα, τρία ονόματα βρίσκονται στο επίκεντρο της εσωτερικής συζήτησης: η Αννίτα Δημητρίου, ο Αβέρωφ Νεοφύτου και ο Γιώργος Παμπορίδης, ο οποίος είναι μέχρι σήμερα ο μόνος που έχει εκφράσει επίσημα ενδιαφέρον.

Στο ερώτημα ποιος θεωρείται καταλληλότερος για να εκπροσωπήσει το κόμμα στις προεδρικές, η Αννίτα Δημητρίου προηγείται με 46%.

Ο Αβέρωφ Νεοφύτου ακολουθεί με 35%, ποσοστό που επιβεβαιώνει ότι ο τέως πρόεδρος του ΔΗΣΥ εξακολουθεί να διαθέτει ισχυρή παρουσία και υποστήριξη μέσα στον κομματικό μηχανισμό και τη βάση.

Ο Γιώργος Παμπορίδης συγκεντρώνει 7%, ενώ περίπου ένας στους δέκα δεν θεωρεί κανέναν από τους τρεις ως κατάλληλη επιλογή για την προεδρική υποψηφιότητα.

Το Κυπριακό γίνεται βασικό κριτήριο

Το Κυπριακό αναδεικνύεται σε πρώτο κριτήριο επιλογής, καθώς το 30% των ερωτηθέντων το τοποθετεί στην κορυφή των παραμέτρων που θα λάβει υπόψη πριν αποφασίσει.

Το εύρημα έχει ιδιαίτερο πολιτικό ενδιαφέρον, καθώς ο Αβέρωφ Νεοφύτου έχει το τελευταίο διάστημα επαναφέρει με ένταση το Κυπριακό στο επίκεντρο του δημόσιου λόγου του.

Δεν είναι ωστόσο αυτονόητο ότι αυτή η εξέλιξη λειτουργεί υπέρ του.

Από τη μία πλευρά, θα μπορούσε να ερμηνευθεί ως ένδειξη ότι οι θέσεις και η πολιτική ατζέντα που αναδεικνύει βρίσκουν ανταπόκριση στη βάση του κόμματος.

Από την άλλη, δεν μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο μέλη που διαφωνούν μαζί του στο Κυπριακό να θεωρούν ακριβώς το συγκεκριμένο ζήτημα αποφασιστικό για την επιλογή τους και να ψηφίσουν κάποιον άλλο υποψήφιο.

48% Αννίτα, 36% Αβέρωφ

Η εικόνα γίνεται ακόμη πιο σαφής όταν η ερώτηση μεταφέρεται απευθείας στην πρόθεση ψήφου.

Η Αννίτα Δημητρίου προηγείται με 48%, αποκτώντας σαφές προβάδισμα στην εσωκομματική κούρσα.

Ο Αβέρωφ Νεοφύτου συγκεντρώνει 36%.

Η διαφορά των δώδεκα ποσοστιαίων μονάδων καθιστά την πρόεδρο του ΔΗΣΥ ξεκάθαρο φαβορί, χωρίς ωστόσο να μετατρέπει την αναμέτρηση σε τελειωμένη υπόθεση.

Μεγάλο πλεονέκτημα στην εκλεξιμότητα

Εκεί όπου η υπεροχή της Αννίτας Δημητρίου εμφανίζεται ακόμη πιο έντονη είναι στην αντίληψη της βάσης ως προς τις πιθανότητες νίκης στις ίδιες τις προεδρικές εκλογές.

Το 64% των μελών του ΔΗΣΥ θεωρεί ότι η πρόεδρος του κόμματος διαθέτει τη μεγαλύτερη εκλεξιμότητα από τους τρεις πιθανούς διεκδικητές του χρίσματος.

Παράλληλα, το 58% την αξιολογεί ως την περισσότερο πολυσυλλεκτική επιλογή, θεωρώντας ότι έχει μεγαλύτερη δυνατότητα να προσελκύσει ψηφοφόρους πέραν των παραδοσιακών ορίων του ΔΗΣΥ.

Το 22% δεν δεσμεύεται από την κομματική απόφαση

Το μεγαλύτερο ίσως καμπανάκι για την Πινδάρου προκύπτει από τις απαντήσεις γύρω από την κομματική πειθαρχία.

Περισσότεροι από δύο στους δέκα, συγκεκριμένα το 22%, απαντούν ότι πιθανόν ή σίγουρα δεν θα ψηφίσουν στις προεδρικές τον επίσημο υποψήφιο του ΔΗΣΥ, σε περίπτωση που αυτός δεν είναι το πρόσωπο που οι ίδιοι θα έχουν στηρίξει στην εσωκομματική διαδικασία.

Ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι το 23% δηλώνει έτοιμο να υποστηρίξει έναν «αντάρτη» προερχόμενο από τον ΔΗΣΥ, εφόσον το πρόσωπο που προτιμά χάσει την εσωκομματική μάχη και αποφασίσει στη συνέχεια να διεκδικήσει ανεξάρτητα την Προεδρία.

Δικαίωμα στην κάθοδο ή «κομματική προδοσία»;

Ανάλογη είναι η πολυφωνία και στο ερώτημα πώς θα αντιμετώπιζαν τα μέλη του ΔΗΣΥ ένα στέλεχος που θα αποφάσιζε να είναι υποψήφιο στις προεδρικές έξω από τις επίσημες κομματικές διαδικασίες.

Το 30% θεωρεί ότι μια τέτοια κίνηση αποτελεί δημοκρατικό δικαίωμα.

Ένα 27% την αντιμετωπίζει ως έκφραση υπέρμετρης προσωπικής φιλοδοξίας.

Αντίθετα, συνολικά το 38% υιοθετεί σαφώς αυστηρότερη στάση, χαρακτηρίζοντας μια τέτοια επιλογή είτε πράξη ασέβειας απέναντι στον κόσμο του κόμματος είτε ακόμη και πράξη κομματικής προδοσίας.

Η ταυτότητα της έρευνας

Η δημοσκόπηση διενεργήθηκε από την IMR για λογαριασμό του REPORTER μεταξύ 3 και 7 Σεπτεμβρίου, σε αστικές και αγροτικές περιοχές σε παγκύπρια βάση.

Συμμετείχαν 700 άνδρες και γυναίκες άνω των 18 ετών, οι οποίοι είναι μέλη και ψηφοφόροι του ΔΗΣΥ και διαθέτουν δικαίωμα συμμετοχής στις εσωκομματικές εκλογές.

Η επιλογή του δείγματος έγινε με τυχαία στρωματοποιημένη δειγματοληψία, ενώ η συλλογή των στοιχείων πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεφωνικών συνεντεύξεων με δομημένο ερωτηματολόγιο.