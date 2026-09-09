Από τη Νεμπράσκα στη Λευκωσία: Ποιος είναι ο νέος πρέσβης των ΗΠΑ Τζον Μπρέσλοου

Τα διαπιστευτήριά του στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη επέδωσε στις 9 Σεπτεμβρίου ο νέος Πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Κυπριακή Δημοκρατία, Τζον Μπρέσλοου, σηματοδοτώντας και επίσημα την έναρξη της θητείας του στη Λευκωσία.

Ο Αμερικανός διπλωμάτης έφθασε στην Κύπρο στις 5 Σεπτεμβρίου 2026, προκειμένου να αναλάβει τα καθήκοντά του ως επικεφαλής της Πρεσβείας των ΗΠΑ στη Λευκωσία. Ο Τζον Μπρέσλοου είχε προταθεί για τη θέση από τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ στις 21 Οκτωβρίου 2025 και ο διορισμός του επικυρώθηκε από τη Γερουσία των ΗΠΑ στις 7 Αυγούστου 2026.





Από τις επιχειρήσεις στη δημόσια ζωή

Πριν εισέλθει στη διπλωματική υπηρεσία, ο Μπρέσλοου είχε μακρά πορεία στον επιχειρηματικό κόσμο, στη δημόσια διοίκηση, στον αθλητισμό και στη φιλανθρωπία. Διετέλεσε ιδιοκτήτης και πρόεδρος της Linweld Inc., μιας από τις μεγαλύτερες εταιρείες παραγωγής και διανομής βιομηχανικών, ιατρικών και ειδικών αερίων, καθώς και εξοπλισμού και αναλωσίμων συγκόλλησης.

Παράλληλα, διαθέτει μειοψηφικές συμμετοχές στην ομάδα χόκεϊ Vegas Golden Knights του NHL και στην αγγλική ποδοσφαιρική ομάδα AFC Bournemouth της Premier League. Στο παρελθόν υπηρέτησε επίσης ως αναπληρωματικό μέλος στο Συμβούλιο Διοικητών του NHL. Η διαδρομή του περιλαμβάνει και σημαντική παρουσία στη δημόσια ζωή της Νεμπράσκα. Υπηρέτησε για δύο θητείες ως Πολιτειακός Ελεγκτής Δημοσίων Λογαριασμών και αργότερα διεκδίκησε το αξίωμα του Κυβερνήτη της πολιτείας. Νωρίτερα είχε επίσης διατελέσει μέλος της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της πόλης Λίνκολν στη Νεμπράσκα.

Έντονη φιλανθρωπική δράση

Ο νέος Πρέσβης των ΗΠΑ στην Κύπρο έχει αναπτύξει σημαντική δραστηριότητα και στον φιλανθρωπικό και κοινωνικό τομέα. Μεταξύ άλλων, διετέλεσε πρόεδρος του Madonna Foundation, ενώ συμμετείχε στα διοικητικά συμβούλια της YMCA στο Λίνκολν της Νεμπράσκα και της EMT Corp.

Πιλότος με σχεδόν μισό αιώνα εμπειρίας

Ο Τζον Μπρέσλοου κατάγεται από το Λίνκολν της Νεμπράσκα και είναι απόφοιτος του Πανεπιστημίου της Νεμπράσκα, όπου απέκτησε πτυχίο Bachelor of Science στην Εκπαίδευση. Είναι επίσης έμπειρος πιλότος, με περισσότερα από 48 χρόνια πτητικής εμπειρίας. Είναι παντρεμένος με τη Σόνια Μπρέσλοου για περισσότερα από πενήντα χρόνια και μαζί έχουν τρεις κόρες και πέντε εγγόνια.