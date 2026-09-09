Το ξέκοψε ο Νεόφυτος Χαραλαμπίδης: Το ΔΗΚΟ έχει Πρόεδρο της Δημοκρατίας - Όσα είπε για τις εκλογές του 2028 (βίντεο)

Το μήνυμα ότι το ΔΗΚΟ δεν βρίσκεται σε διαδικασία αναζήτησης υποψηφίου για τις προεδρικές εκλογές του 2028 έστειλε ο Υπουργός Υγείας και αντιπρόεδρος του κόμματος Νεόφυτος Χαραλαμπίδης, τοποθετώντας ξεκάθαρα τον Νίκο Χριστοδουλίδη στο επίκεντρο των σχεδιασμών του Δημοκρατικού Κόμματος.

Μιλώντας στην εκπομπή «Μέρα Μεσημέρι» στον ΑΝΤ1 και τον δημοσιογράφο Νικήτα Κυριάκου, ο κ. Χαραλαμπίδης ανέφερε ότι για το ΔΗΚΟ το ζήτημα της υποψηφιότητας δεν τίθεται αυτή τη στιγμή, καθώς το κόμμα στηρίζει τον εν ενεργεία Πρόεδρο της Δημοκρατίας και θεωρεί ότι αυτός αποτελεί και την επιλογή του ενόψει του 2028.

Όπως σημείωσε, η σχέση μεταξύ του ΔΗΚΟ και του Προεδρικού παραμένει ισχυρή, κάτι που, σύμφωνα με τον ίδιο, καταδεικνύεται και από την πρόσφατη ενίσχυση της παρουσίας του κόμματος στην Κυβέρνηση. Υπενθύμισε ότι ο Νίκος Χριστοδουλίδης διεύρυνε τη συμμετοχή του Δημοκρατικού Κόμματος στο κυβερνητικό σχήμα, με την τοποθέτηση δύο ακόμη στελεχών του σε υπουργικές θέσεις.

Ο κ. Χαραλαμπίδης έδωσε ιδιαίτερη βαρύτητα και στην πολιτική συμφωνία πάνω στην οποία στηρίχθηκε η συνεργασία του ΔΗΚΟ με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Όπως ανέφερε, το κόμμα έχει συμφωνήσει με τον Νίκο Χριστοδουλίδη συγκεκριμένο πρόγραμμα διακυβέρνησης, το οποίο, κατά την εκτίμησή του, βρίσκεται σε πορεία υλοποίησης. Χαρακτήρισε μάλιστα το συγκεκριμένο πρόγραμμα ως το «συμβόλαιο με την κοινωνία», σημειώνοντας ότι οι Υπουργοί εργάζονται καθημερινά προς την κατεύθυνση εφαρμογής των δεσμεύσεων που έχουν αναληφθεί. Ερωτηθείς κατά πόσο ο πρόεδρος του ΔΗΚΟ Νικόλας Παπαδόπουλος εξετάζει άλλες επιλογές ή διαφορετικά σενάρια για τις προεδρικές εκλογές, ο κ. Χαραλαμπίδης απάντησε ότι ο ίδιος δεν έχει διαπιστώσει οποιαδήποτε τέτοια διαφοροποίηση.

Τέλος, ξεκαθάρισε ότι δεν έχει τεθεί από οποιοδήποτε στέλεχος ζήτημα αποχώρησης του ΔΗΚΟ από την Κυβέρνηση, απορρίπτοντας επί της ουσίας τα σενάρια περί αποστασιοποίησης του κόμματος από τον Νίκο Χριστοδουλίδη.

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