Λίγο περισσότερο από μία ώρα (περίπου 70 λεπτά) κράτησε η χθεσινή συνάντηση των δύο ηγετών στο αεροδρόμιο Λευκωσίας, με το νέο ραντεβού τους να ορίζεται για την ερχόμενη Πέμπτη στις 11 π.μ. Μετά τη συνάντηση σε δηλώσεις του ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης επιχείρησε να δώσει μία κάποια αισιόδοξη νότα, ωστόσο αυτό δεν επιβεβαιώνεται από τις δηλώσεις του Τουφάν Έρχιουρμαν ο οποίος δήλωσε στα κατεχόμενα ότι η εμπιστοσύνη μεταξύ των δύο πλευρών έχει διαβρωθεί από τις πρόσφατες εξελίξεις. Η διμερής συνάντηση της επόμενης εβδομάδας πιθανότατα θα είναι η τελευταία πριν οι δύο ηγέτες μεταβούν στη Νέα Υόρκη, όπου θα συναντήσουν χωριστά τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, αν και ο Πρόεδρος δεν α...
Με δυσκολία κινούνται οι δύο ηγέτες: Θέμα διάβρωσης της εμπιστοσύνης θέτει τώρα η τουρκοκυπριακή πλευρά
Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης δεν απέκλεισε χθες το ενδεχόμενο να γίνει στη Νέα Υόρκη κοινή συνάντηση των δύο ηγετών, είτε με τον Γενικό Γραμματέα είτε με την προσωπική του απεσταλμένη Μαρία Άνχελα Ολγκίν, κάτι που όμως δεν επιβεβαιώνεται από τα κατεχόμενα
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