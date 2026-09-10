Με δυσκολία κινούνται οι δύο ηγέτες: Θέμα διάβρωσης της εμπιστοσύνης θέτει τώρα η τουρκοκυπριακή πλευρά

Λίγο περισσότερο από μία ώρα (περίπου 70 λεπτά) κράτησε η χθεσινή συνάντηση των δύο ηγετών στο αεροδρόμιο Λευκωσίας, με το νέο ραντεβού τους να ορίζεται για την ερχόμενη Πέμπτη στις 11 π.μ. Μετά τη συνάντηση σε δηλώσεις του ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης επιχείρησε να δώσει μία κάποια αισιόδοξη νότα, ωστόσο αυτό δεν επιβεβαιώνεται από τις δηλώσεις του Τουφάν Έρχιουρμαν ο οποίος δήλωσε στα κατεχόμενα ότι η εμπιστοσύνη μεταξύ των δύο πλευρών έχει διαβρωθεί από τις πρόσφατες εξελίξεις. Η διμερής συνάντηση της επόμενης εβδομάδας πιθανότατα θα είναι η τελευταία πριν οι δύο ηγέτες μεταβούν στη Νέα Υόρκη, όπου θα συναντήσουν χωριστά τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, αν και ο Πρόεδρος δεν α...