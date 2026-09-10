ΠτΔ: Κρίσιμη η εβδομάδα στη Νέα Υόρκη για το Κυπριακό - Απάντησε για τα ζητήματα ασφάλειας και τη λιμουζίνα

Την ελπίδα να υπάρξει η πολιτική βούληση από όλους στις επικείμενες συναντήσεις της Νέας Υόρκης ώστε να προχωρήσει ο ΓΓ των ΗΕ σε διευρυμένη διάσκεψη, εξέφρασε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης.

Σε δηλώσεις το βράδυ της Πέμπτης και ερωτηθείς αν ενημερώθηκε η πλευρά μας από τα ΗΕ για την επικοινωνία της προσωπικής απεσταλμένης του ΓΓ με τον Αντόνιο Γκουτέρες, ο ΠτΔ απάντησε ότι δεν έχουμε ενημέρωση και ότι γνωρίζαμε από τον ίδιο τον Γενικό Γραμματέα ότι θα γινόταν τηλεφωνική επικοινωνία, επειδή δεν ήταν εφικτό για την κ. Ολγκίν να μεταβεί στη Νέα Υόρκη.

«Σίγουρα θα ενημερωθούμε τα επόμενα εικοσιτετράωρα. Την ίδια στιγμή και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ξεκινήσει την προεργασία έτσι ώστε να δημιουργηθούν οι συνθήκες για επανέναρξη των συνομιλιών, λαμβάνοντας υπόψη τον πολύ σημαντικό ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει», είπε.

Πρόσθεσε ότι «η εβδομάδα στη Νέα Υόρκη θα είναι κρίσιμη, θα είναι καθοριστική. Ελπίζω να υπάρξει πολιτική βούληση από όλους, να υπάρξει ανταπόκριση, έτσι ώστε ο Γενικός Γραμματεάς να μπορεί να προχωρήσει με μια διευρυμένη διάσκεψη».

Για την επιθυμία του Προέδρου του Ισραήλ Ισαάκ Χέρτσογκ η Κύπρος να φιλοξενήσει τριμερή Κύπρου-Ισραήλ-Λιβάνου ο Πρόεδρος είπε ότι αυτό είναι ενδεικτικό του πώς μας προσεγγίζουν τα γειτονικά κράτη.

«Είμαστε το κράτος-μέλος της περιοχής, το οποίο μιλά με όλα τα γειτονικά κράτη, έχουμε εξαιρετικές σχέσεις, άριστες σχέσεις με όλα τα γειτονικά κράτη και χαίρομαι που αναγνωρίζουν αυτό μας το ρόλο», σημείωσε.

«Από εκεί και ό,τι μπορούμε να πράξουμε έτσι ώστε να δημιουργηθεί στην περιοχή μας συνθήκες ασφάλειας, συνεργασίας και σταθερότητας, να είστε βέβαιοι ότι θα το πράξουμε», τόνισε.

«Δεν είναι δική μου αρμοδιότητα τα θέματα ασφάλειάς μου», είπε για τη λιμουζίνα

Τα θέματα ασφάλειας δεν είναι δική του ευθύνη και αρμοδιότητα, δήλωσε το βράδυ της Πέμπτης ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, απαντώντας σε ερώτηση σε σχέση με απειλές που δέχθηκε και για τις αντιδράσεις πολιτικών αρχηγών σε ότι αφορά την αγοράς νέου οχήματος από την Προεδρική Φρουρά.

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης, ο οποίος προσερχόταν σε εκδήλωση στην Αθηένου, ρωτήθηκε αν πολιτικοί αρχηγοί όταν αντέδρασαν για την αγορά του νέου οχήματος από την Προεδρική Φρουρά γνώριζαν για τις απειλές που ο ίδιος δέχθηκε, που τελικά δεν ήταν μια σύμφωνα και με τις πληροφορίες, αλλά τέσσερις. Απάντησε ότι και το θέμα των απειλών και το θέμα της ασφάλειας γενικότερα είναι θέματα δεν τα χειρίζεται ο ίδιος.

«Και θεωρώ σωστά δεν χειρίζεται [ένας] Πρόεδρος της Δημοκρατίας τα οποιαδήποτε θέματα που άπτονται της ασφάλειας. Άρα να μείνουμε ως εδώ, δεν θέλω να σχολιάσω περισσότερο», είπε.

«Είδα το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας στη Βουλή, αποτέλεσμα το οποίο δεν αντικατοπτρίζει τα πρώτα σχόλια που έγιναν. Εν πάση περιπτώσει, ειλικρινά δεν θέλω να ασχοληθώ με τέτοια θέματα, ειδικότερα και θέματα που άπτονται και της ασφάλειας που δεν είναι δική μου ευθύνη, δεν είναι δική μου αρμοδιότητα», σημείωσε.

Πηγή: ΚΥΠΕ