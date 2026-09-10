Eurostat: Η Κύπρος κατέγραψε την τρίτη μεγαλύτερη αύξηση στις τιμές γεωργικής παραγωγής στην ΕΕ

Την τρίτη υψηλότερη αύξηση στην ΕΕ κατέγραψε η Κύπρος στη μέση τιμή της γεωργικής παραγωγής το δεύτερο τρίμηνο του 2026, με άνοδο 3,5% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε την Πέμπτη η Eurostat. Υψηλότερες αυξήσεις καταγράφηκαν μόνο στην Κροατία και τη Μάλτα, με 3,9% στην καθεμία.

Συνολικά, σε επίπεδο ΕΕ η μέση τιμή της γεωργικής παραγωγής μειώθηκε κατά 5,8% σε ετήσια βάση, καταγράφοντας πτώση για τρίτο συνεχόμενο τρίμηνο. Το δεύτερο τρίμηνο του 2026, η μέση τιμή της γεωργικής παραγωγής ήταν χαμηλότερη από ό,τι ένα χρόνο νωρίτερα σε 20 χώρες της ΕΕ.

Οι μεγαλύτερες μειώσεις σημειώθηκαν στη Δανία, κατά 17,2%, στην Ιρλανδία κατά 16,2%, στη Λετονία και την Εσθονία κατά 14,5% και στις δύο χώρες, καθώς και στο Λουξεμβούργο και τη Λιθουανία κατά 14,2%.

Άνοδος 4,7% στις γεωργικές εισροές

Την ίδια περίοδο, η μέση τιμή των γεωργικών εισροών που δεν σχετίζονται με επενδύσεις, όπως η ενέργεια, τα λιπάσματα και οι ζωοτροφές, αυξήθηκε κατά 4,7% στην ΕΕ σε σύγκριση με το δεύτερο τρίμηνο του 2025.

Σύμφωνα με την Eurostat, η αύξηση ακολούθησε περίοδο σχετικής σταθερότητας των τιμών κατά τη διάρκεια του 2025 και έως το πρώτο τρίμηνο του 2026.

Οι τιμές των συγκεκριμένων εισροών αυξήθηκαν σε όλες τις χώρες της ΕΕ. Οι μεγαλύτερες αυξήσεις σημειώθηκαν στη Λιθουανία με 16,4%, στη Ρουμανία με 11,7% και στη Λετονία με 9,7%. Οι μικρότερες αυξήσεις καταγράφηκαν στην Ουγγαρία και την Πορτογαλία, με 1,2% στην καθεμία, και στη Μάλτα με 1,5%.

Πτώση 16,6% στην τιμή του γάλακτος

Μεταξύ των βασικών προϊόντων γεωργικής παραγωγής, η μέση τιμή του γάλακτος στην ΕΕ μειώθηκε κατά 16,6% μεταξύ του δεύτερου τριμήνου του 2025 και του δεύτερου τριμήνου του 2026. Μείωση 5,6% καταγράφηκε επίσης στη μέση τιμή των δημητριακών.

Αντίθετα, μεταξύ των βασικών αγαθών και υπηρεσιών που χρησιμοποιούνται στη γεωργική παραγωγή, η μέση τιμή της ενέργειας και των λιπαντικών αυξήθηκε κατά 22% στην ΕΕ. Η μέση τιμή των λιπασμάτων και των βελτιωτικών εδάφους αυξήθηκε κατά 13,4% σε ετήσια βάση.

Πηγή: ΚΥΠΕ