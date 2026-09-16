Επιτροπή Θεσμών: «Στα μαχαίρια» για τους 21 διορισμούς σε Ημικρατικούς εκτός λίστας — Τι απαντούν Πική και Γιώργος Αρέστη

Οι 73 από τις 94 θέσεις σε Ημικρατικούς Οργανισμούς καλύφθηκαν από πρόσωπα που περιλαμβάνονταν στις εισηγήσεις του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου, αναφέρθηκε την Τετάρτη στη συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Θεσμών, κατά τη συζήτηση του θεσμικού ρόλου και της λειτουργίας του Συμβουλίου. Σε σχέση με τον διορισμό 21 προσώπων που δεν περιλαμβάνονταν στις εισηγήσεις του Συμβουλίου, οι Βουλευτές του ΔΗΣΥ, του ΑΚΕΛ, του κινήματος Άλμα και της Άμεσης Δημοκρατίας άσκησαν κριτική στην Κυβέρνηση, τονίζοντας ότι θα έπρεπε να υπάρχει πλήρης αιτιολόγηση για τις συγκεκριμένες επιλογές.

Διαφορετική ήταν η προσέγγιση των Βουλευτών του ΔΗΚΟ, οι οποίοι χαρακτήρισαν θετική τη δημιουργία του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου, σημειώνοντας ότι έχει συμβουλευτικό χαρακτήρα. Ανέφεραν επίσης ότι το 80% των διορισμών έγινε βάσει των εισηγήσεών του.

Στη συνεδρία παρέστη και η Υφυπουργός παρά τω Προέδρω, Ειρήνη Πική, η οποία τόνισε ότι ο ρόλος του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου είναι συμβουλευτικός και ότι οι εισηγήσεις του δεν είναι δεσμευτικές. Ανέφερε ωστόσο ότι η συντριπτική πλειοψηφία των διορισμών αφορούσε πρόσωπα που περιλαμβάνονταν στις εισηγήσεις του Συμβουλίου, σημειώνοντας ότι οι αποφάσεις και η αιτιολόγηση των επιλογών έχουν δημοσιοποιηθεί.

Παράλληλα, είπε ότι θα παρασχεθεί τεχνική βοήθεια από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο για βελτίωση της διακυβέρνησης των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, προσθέτοντας ότι εκπρόσωποι του ΔΝΤ είχαν προγραμματισμένη για την Τετάρτη συνάντηση με το Γνωμοδοτικό Συμβούλιο.

Κατά την έναρξη της συζήτησης, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Θεσμών, Βουλευτής ΔΗΣΥ, Δημήτρης Δημητρίου ανέφερε ότι «το θέμα προέκυψε μετά τους τελευταίους διορισμούς σε Ημικρατικούς και άλλους οργανισμούς».

Ο κ. Δημητρίου κατέθεσε μια σειρά ερωτημάτων, κάνοντας λόγο για απουσία αιτιολογήσεων για τον διορισμό προσώπων, τα οποία δεν περιλαμβάνονταν στις εισηγήσεις του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου. Ρώτησε επίσης πόσοι Πρόεδροι Ημικρατικών είναι εκτός των προτάσεων του Γνωμοδοτικού και αν καταπατείται ο ρόλος της δημιουργίας του.

Ο Πρόεδρος του ΔΗΚΟ, Νικόλας Παπαδόπουλος, χαιρέτισε την πρωτοβουλία του Προέδρου Χριστοδουλίδη για τη δημιουργία του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου, σημειώνοντας ότι το συμβούλιο συστάθηκε ως ένα συμβουλευτικό σώμα. Πρόσθεσε πως το 80% των διορισμών έγιναν από τις εισηγήσεις του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου.

Ο κ. Παπαδόπουλος ανέφερε επίσης ότι οι ημικρατικοί οργανισμοί είναι «βραχίονες της εκτελεστικής εξουσίας και έχουν την ευθύνη υλοποίησης της κυβερνητικής πολιτικής».

Ο Πρόεδρος του κινήματος Άλμα Οδυσσέας Μιχαηλίδης ρώτησε με ποιο ακριβώς τρόπο διορίστηκαν τα 21 άτομα στους ημικρατικούς οργανισμούς, αφού δεν βρίσκονταν στις εισηγήσεις του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου.

Στη συνέχεια ο Βουλευτής του ΔΗΣΥ, Μιχάλης Φελλάς απηύθυνε ερώτηση προς τον Πρόεδρο του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου Γιώργο Αρέστη σχετικά με τα κριτήρια που εφαρμόζει το Συμβούλιο για την αξιολόγηση των υποψηφίων.

«Το ερώτημα είναι αν έχουν τηρηθεί οι κανόνες που το ίδιο το Υπουργικό Συμβούλιο έχει θεσπίσει», σημείωσε ο Βουλευτής ΑΚΕΛ, Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου.

Ο Βουλευτής του ΔΗΚΟ, Πανίκος Λεωνίδου ανέφερε πως «πρέπει να βρεθεί τρόπος πώς θα αιτιολογείται η εξαίρεση από την επιλογή των προτάσεων του Γνωμοδοτικού», ενώ η Βουλευτής του κινήματος Άλμα Ειρήνη Χαραλαμπίδου είπε πως «είναι πιθανόν να διορίστηκαν από κομματικές λίστες τα 21 άτομα».

«Πριν από μερικά χρόνια δεν θα μπορούσαμε καν να κάνουμε αυτή τη συζήτηση. Το 2023 προχωρήσαμε στη σύσταση του Γνωμοδοτικού ως ένα συμβουλευτικό σώμα το οποίο βοηθά στην επιλογή των Διοικητικών Συμβουλίων που αποτελούν τον εκτελεστικό βραχίονα της κυβέρνησης», ανέφερε η Υφυπουργός παρά τω Προέδρω, Ειρήνη Πική.

Πρόσθεσε πως «το 2023 κάναμε το Γνωμοδοτικό και από τότε γίνεται μια σειρά βελτιώσεων. Δώσαμε τη δυνατότητα στο Γνωμοδοτικό να καλεί σε συνεντεύξεις υποψήφιους προέδρους». Αυτή η προσπάθεια εκσυγχρονισμού συνεχίζεται, σημείωσε.

Όπως είπε η κ. Πική, για τους τελευταίους διορισμούς εκδήλωσαν ενδιαφέρον 1.282 άτομα για 12 οργανισμούς.

Σημείωσε πως από τις 94 θέσεις, οι 74 καλύφθηκαν με πρόσωπα που περιλαμβάνονται στις εισηγήσεις του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου.

«Το Γνωμοδοτικό Συμβούλιο αξιολογεί και εισηγείται, το Υπουργικό λαμβάνει τις αποφάσεις. Συμφωνώ ότι πρέπει να δούμε το θέμα της θεσμοθέτησης», είπε η κ. Πική.

«Το Γνωμοδοτικό Συμβούλιο έχει ρόλο συμβουλευτικό», ανέφερε ο Πρόεδρός του, Γιώργος Αρέστη.

«Αποφασίζουμε σε πενταμελείς επιτροπές, οι σύνθεση των οποίων είναι διαφορετική κάθε φορά», σημείωσε.

Όπως ανέφερε, «οι αποφάσεις μας είναι ομόφωνες, ποτέ δεν διαφωνήσαμε. Όταν παίρνουμε την απόφαση λαμβάνουμε υπόψη τι λέει ο νόμος, την εντιμότητα, το κύρος και την ακεραιότητα των προσώπων, και συνεκτιμώντας τα ακαδημαϊκά και άλλα προσόντα».

«Επίσης λαμβάνουμε υπόψη και τι λέει ο οικείος νόμος κάθε οργανισμού», διευκρίνισε ο κ. Αρέστη.

Παράλληλα, ανέφερε ότι «υπήρξαν περιπτώσεις που κρίναμε ότι δεν ήταν κατάλληλοι οι ενδιαφερόμενοι για να προτείνουμε πάνω από τρία πρόσωπα για μια θέση. Για θέσεις προέδρων, υπήρξαν περιπτώσεις που προτείναμε μικρότερο αριθμό των τριών προσώπων».

Ο κ. Αρέστη τόνισε πως «μόνο σε δύο περιπτώσεις προέδρων δεν έγιναν δεκτές οι προτάσεις μας, στις δέκα περιπτώσεις έγιναν δεκτές».

Στη συνέχεια η Βουλευτής ΑΚΕΛ Αναστασία Χάσικου ανέφερε ότι το μεγάλο ερώτημα είναι γιατί δεν υπήρξε αιτιολόγηση από την Κυβέρνηση για το 20% των διορισμών που ήταν εκτός των εισηγήσεων του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου.

Στο ίδιο μήκος κύματος ήταν και η τοποθέτηση της κ. Χαραλαμπίδου η οποία ανέφερε ότι η Κυβέρνηση «πέρασε κάτω από τον πήχη τον οποίο τοποθέτησε η ίδια».

Στη συνέχεια πήρε τον λόγο το μέλος του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου, Ελένη Μουζάλα, η οποία άσκησε κριτική κατά Βουλευτών του ΔΗΚΟ. «Πολύ καιρό πριν Βουλευτές του ΔΗΚΟ κυκλοφορούσαν στα κανάλια και απαξίωναν το Γνωμοδοτικό Συμβούλιο», είπε.

«Όταν βλέπω στο ΡΙΚ να μπαίνουν τέσσερα άτομα που δεν έκαναν αίτηση, και ένα που έκανε, αυτό δεν είναι πρόβλημα;», διερωτήθηκε η κ. Μουζάλα.

Τον λόγο πήραν στη συνέχεια και τα υπόλοιπα μέλη του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου οι οποίοι τόνισαν τη καλή δουλειά που γίνεται για την αξιολόγηση των υποψηφίων, χωρίς να υπάρχει μάλιστα κάποια αμοιβή όπως σημείωσαν.

Σε αυτό το σημείο, το μέλος του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου, Γιάννης Μουρουζίδης, κατέθεσε την άποψη όπως τα τρία άτομα που προτείνονται για κάθε θέση από το Συμβούλιο, να περνούν και μέσα από προσωπική συνέντευξη, όχι μόνο για τις θέσεις προέδρων.

«Ο έλεγχος που διεξάγεται για ασυμβίβαστο καθορίζεται από το άρθρο 3 του νόμου. Ο έλεγχος και το καθήκον της επιτροπής ασυμβιβάστου διευρύνεται εάν οι ίδιοι οικείοι νόμοι ενός οργανισμού δημιουργούν ασυμβίβαστο», είπε Πρόεδρος της Επιτροπής Διερεύνησης Ασυμβίβαστου, Μενέλαος Τσαγγαρίδης.

Όπως ανέφερε, έχουν διαπιστώσει ασυμβίβαστα κατά την πλήρωση των τελευταίων θέσεων.

«Από ένα μοντέλο κομματικών εισηγήσεων και κομματικών παρατηρητών περάσαμε σε μία ανοιχτή διαδικασία στην οποία ο κάθε πολίτης μπορεί να εκδηλώσει ενδιαφέρον, ανεξαρτήτως κομματικής ταυτότητας ή γνωριμιών», δήλωσε μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίας η κ. Πική.

Όπως ανέφερε, «είχαμε 1282 εκδηλώσεις ενδιαφέροντος, περίπου 19% περισσότερες από την προηγούμενη φορά. Από τις 94 θέσεις, 73 καλύφθηκαν από πρόσωπα που περιλαμβάνονταν το Γνωμοδοτικό Συμβούλιο.

Σημείωσε πως «όσοι κατά τη σύσταση του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου αμφισβήτησαν την ίδια τη χρησιμότητά του, επικαλούνται τη βαρύτητα των εισηγήσεών του».

Η κ. Πική τόνισε πως κάθε νεοσύστατος θεσμός μπορεί να γίνει ακόμη καλύτερος και «για αυτό το λόγο ξεκινά αυτή τη βδομάδα τεχνική βοήθεια από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, κάτι το οποίο είχε από το 2025 ζητηθεί με συμβολή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής γενικά για την καλύτερη διακυβέρνηση των νομικών προσώπων δημοσίου Δικαίου».

«Είναι ένα συμβουλευτικό σώμα το οποίο αξιολογεί και εισηγείται. Δεν διορίζει όπως κάνει η Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας, δεν διεξάγει διαγωνισμό πρόσληψης και δεν καταρτίζει σειρά επιτυχίας», ξεκαθάρισε η κ. Πική.

Ανέφερε πως η εκτελεστική εξουσία, όπως προβλέπεται στο Σύνταγμα, το Υπουργικό Συμβούλιο, αποφασίζει και αναλαμβάνει την ευθύνη για τη συγκρότηση των διοικητικών συμβουλίων των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου.

«Είναι οργανισμοί άλλωστε που αποτελούν εκτελεστικούς βραχίονες της κυβέρνησης και διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην υλοποίηση του κυβερνητικού έργου», ανέφερε.

Η συντριπτική πλειοψηφία των διορισμών αποτελούν εισήγηση του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου, όπου έγιναν περιορισμένες συμπληρωματικές επιλογές. Λήφθηκαν υπόψιν ιδιαίτερες ανάγκες του κάθε οργανισμού, το προφίλ των θέσεων, η συνολική σύνθεση του ΔΣ, οι γνώσεις, η εμπειρία, οι δεξιότητες και όπου απαιτείται και η γεωγραφική κατανομή.

Διευκρίνισε πως «οι σχετικές αποφάσεις και η αιτιολόγηση επιλογής έχουν δημοσιοποιηθεί, γιατί ένα αποτελεσματικό Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να κρίνεται ως σύνολο».

«Το γνωμοδοτικό Συμβούλιο δεν αποφασίζει για τους διορισμούς των ΔΣ των ημικρατικών οργανισμών, κάνει εισηγήσεις, κάνει προτάσεις, έχει συμβουλευτικό ρόλο», δήλωσε ο κ. Αρέστη μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίας.

«Με βάση την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, γνωρίζαμε ότι υπήρχε η ευχέρεια ώστε το Υπουργικό Συμβούλιο να μπορεί να παρεκκλίνει από τις προτάσεις μας», σημείωσε.

«Πρέπει να σας πω ότι σήμερα Γνωμοδοτικό Συμβούλιο θα έχει συνάντηση (σ.σ ήταν προγραμματισμένη για τις 15:30) με τους εκπροσώπους του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για να συζητήσουμε τη βελτίωση του ρόλου του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου», ανέφερε.

Στις δικές του δηλώσεις ο κ. Δημητρίου δήλωσε ότι «η απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου να επιλέξει ένα σημαντικό αριθμό που αγγίζει το 20% εκτός των εισηγήσεων του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου είναι σημείο κριτικής, πόσο μάλλον όταν αυτές οι επιλογές δεν αιτιολογήθηκαν επαρκώς, όπως προνοεί η απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου»

«Θα μπορούσε πολύ εύκολα, αν δεν ήθελε να μηδενίσει τον ρόλο του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου, να προέτρεπε αυτά τα 21 άτομα που στο τέλος διορίστηκαν εκτός των εισηγήσεων, να έκαναν απλά μια αίτηση στο Γνωμοδοτικό Συμβούλιο», πρόσθεσε.

«Όταν ανακοινώθηκε η σύσταση του Γνωμοδοτικού είχε αναφερθεί βαρύγδουπα, ότι σε περίπτωση που το Υπουργικό Συμβούλιο δεν επιλέξει για διορισμό άτομα από τις εισηγήσεις του Γνωμοδοτικού, η απόφαση αυτή θα έπρεπε να ήταν πλήρως αιτιολογημένη. Αυτό δεν έγινε για το 22% των διορισμών στους Ημικρατικούς, δηλαδή για 1 στους 5. Και σήμερα δυστυχώς σε σχέση με αυτή την δέσμευση ακούσαμε μασημένα λόγια», είπε στις δικές του δηλώσεις ο κ. Κωνσταντίνου.

«Το λυπηρό όμως είναι αυτό που έχει αναφερθεί από τον Πρόεδρο του Γνωμοδοτικού, ότι ούτε λίγο ούτε πολύ δεν έχουν κάποιο παράπονο γιατί έτσι κι αλλιώς η τελική απόφαση ανήκει στο Υπουργικό Συμβούλιο», ανέφερε.

Σημείωσε πως «στο ερώτημα μας αν τηρήθηκε από πλευράς κυβέρνησης η δέσμευση για πλήρη αιτιολόγηση των μονομερών διορισμών χωρίς να λαμβάνεται υπόψιν η σύσταση του Γνωμοδοτικού ή αν ζητήθηκε, η απάντηση ήταν αρνητική».

«Οι αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου είναι συγκεκριμένες, είναι δοσμένες από το ίδιο το Σύνταγμα, όπως και ο ίδιος ο Πρόεδρος προ ολίγου του του ]Γνωμοδοτικού Συμβουλίου έχει δηλώσει», ανέφερε στις δηλώσεις του μετά τη συνεδρία ο κ. Λεωνίδου.

«Εμείς υποστηρίζουμε ότι το έργο του Γνωμοδοτικού είναι θετικό, όμως τα συνταγματικά πολιτικά δικαιώματα του Υπουργικού Συμβουλίου δεν πρέπει να αυτοκαταργούνται με τον οποιοδήποτε τρόπο», σημείωσε.

«Κανένας δεν έχει το τεκμήριο της απόλυτης δικαιοσύνης και αντικειμενικότητας. Θεωρώ ότι το Γνωμοδοτικό στο πλαίσιο των δυνατοτήτων του έκανε τη δουλειά του, όμως να μην αποκλείεται και η υπόλοιπη κοινωνία που δεν έχει υποβάλει αίτηση ή που έχει απορριφθεί», είπε ο κ. Λεωνίδου.

Η κ. Χαραλαμπίδου ανέφερε ότι 21 άτομα έχουν διοριστεί «χωρίς να υπάρχει αιτιολογημένη απόφαση».

«Θεωρώ λοιπόν ότι το Γνωμοδοτικό Συμβούλιο, εάν πραγματικά εννοούσαν αυτά που έλεγαν και δεν ήταν επικοινωνιακές οι προσεγγίσεις τους σε θέματα διαφάνειας, τότε θα το είχαν θεσμοθετήσει», σημείωσε.

«Για μια ακόμα φορά αποδείχθηκε ότι όχι μόνο δεν τα εννοούσαν, αλλά απλώς αυτά που υποσχέθηκαν προεκλογικά δεν τα τηρούν», κατέληξε.

«Έχω μία πολύ θετική εικόνα για το Γνωμοδοτικό Συμβούλιο και τα μέλη του που κάνουν πάρα πολλή δουλειά μέσα σε αυτό το πλαίσιο, το οποίο αποδείχθηκε ότι είναι κάπως προβληματικό», δήλωσε η Βουλευτής της Άμεσης Δημοκρατίας Νταϊάνα Κωνσταντινίδη.

Σημείωσε πως «μπάζει το πράγμα γιατί πολλοί από τους διορισμούς πάνε από την πίσω πόρτα. Επομένως, αυτό το οποίο λέχθηκε μεταξύ άλλων είναι ότι υπάρχει πρώτα από όλα η ανάγκη στο να θεσμοθετήσουμε το Γνωμοδοτικό Συμβούλιο για να μπορέσουμε να διασφαλίσουμε τη διαφάνεια και τη λογοδοσία», πρόσθεσε.

Πηγή΅ΚΥΠΕ